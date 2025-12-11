宏福苑火災︱一文整合所有捐款渠道
中環歷山大廈女子於廁所分娩 母嬰送院初步情況穩定｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】中環歷山大廈一名 37 歲女子在商場廁所內分娩。嬰兒一度昏迷，母嬰二人同送瑪麗醫院，現時二人情況穩定。
今日下午 12 時許，一名 37 歲女子在歷山大廈 2 樓女廁內分娩。據了解，事主本來由另一名女士陪同到上址求診，惟去洗手間時突然感到不適，並誕下嬰兒，陪同者於是報警。救護人員到場後，將事主與嬰兒送往瑪麗醫院。據了解，事主表示預產期為明年 2 月，現懷孕 32 周。
