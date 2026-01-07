中環海濱招標｜承租人須密切監察活動籌備過程 何文堯：唔好畀市民有啲驚嚇｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】「中環海濱活動空間」去年發生「熱氣球嘉年華」風波引起社會反響，發展局正展開新一輪招標，新條款包括要求承租人密切監察活動籌備過程並通報局方。海濱事務委員會主席何文堯今早（7 日）在電台節目表示，中環海濱空間過往十多年已經打響國際品牌，新條款旨在讓活動籌備過程更順暢，讓市民和遊客有更佳體驗，「最重要係唔好畀大家市民同埋我哋有啲驚嚇」；何補充，承租人過往都會適時向委員會交代活動和籌備進程，現時只是將有關做法正式寫入條款中。有議員在同一節目就指，新加入條款合理，但認為活動空間內欠缺固定設施，建議加入咖啡店、酒吧等恆常駐場，注入消費元素。

增技術評分比重 期望承租者交更佳建議

地政總署上周三（12 月 31 日）對「中環海濱活動空間」展開新一輪招標，2 月 13 日截標。新條款包括「技術建議」評分比重加至 70%。何文堯今早在港台節目《千禧年代》表示，在啟德體育園啟用前，中環海濱空間都是本港舉辦盛事的重要場地之一，最多可以容納 2 萬人，亦已經累積舉辦了 10 多年的活動，包括「美酒佳餚巡禮」和不同藝術展覽等。對於新條款增「技術建議」評分比重，何指是因應以往經驗而作出的安排，相信可令有意競投的承租者，在建議書中提交更詳盡和優秀的建議；他又指如果能夠舉辦到優質盛事，對社會帶來的裨益將遠超過「收多佢幾蚊租」。

「過去發生嘅事大家都睇到」

被問到今次加入新條款，包括要求強化承租人對活動舉辦方的監察角色，是否因應去年的「熱氣球嘉年華」風波而作出，何文堯說：「我諗發展局裡面的官員或者同事，或者我們海濱事務委員會的委員，其實同大家市民都一樣，過去發生的事大家都睇到」，現時是嘗試引入機制，希望做到事先介入、協助，避免「唔愉快經驗」再次發生。

以往舉辦活動曾實地參觀

何文堯又說，過往的承租人定期跟發展局官員及海濱事務委員會溝通，例如每年都會帶官員和委員到活動空間參觀，並預先通知來年的活動計劃，「呢個機制以前租約無寫明，但其實已經做緊部份新機制裡面將要要求做的事情」；他相信將前述流程恆常化後，可以令活動安排和牌照申請方面更加順暢，最重要是讓社會大眾參與活動時有更佳體驗，如果遇上不愉快事件，「最終其實都是由市民去面對。」

姚柏良：承租人並非只有「包租公」角色

選委界立法會議員姚柏良在同一節目就指，今次新加入的強化承租人監察角色條款是合理安排，令各方權責更加清晰，承租人面對活動營辦方時並非只有「包租公」的角色，需要適時留意主辦方是否具備營運活動的條件。不過姚柏良同時指，留意到用地在每次活動完結後就進入一段「過渡期」，期間未必有經濟活動；如果在用地內加入餐飲設施是可行的方向，亦令市民更容易可以享受海濱。