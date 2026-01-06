中環海濱活動空間新租約加入新條款 議員認為可推動承租人善用土地(林尊豪報道)

【Now新聞台】中環海濱活動空間新租約公開招標，發展局加入新條款，要求舉辦指定日數活動及新增餐飲設施。有議員認為可以推動承租人好好運用海濱，為香港舉辦更多盛事。

一直舉辦不同盛事的中環海濱活動空間，新租約加入新條款，如果每年舉辦活動的日數未能達標 ，承租人就要向政府支付月租一成的補償金額。有立法會議員認為，做法是想令海濱土地得以善用。

立法會議員陳學鋒：「其實我想很多街坊和市民反映，為甚麼這塊用地有時候會沒人用？我估計政府想法，是希望透過這塊用地能夠舉行更多活動，去刺激香港旅遊業和經濟。如果你把用地空置，很難跟市民交代，到底為甚麼有這麼好的地不好好運用。」

新條款又規定承租人要恆常提供不少於100平方米的餐飲設施。海濱事務委員會主席何文堯認為，餐飲設施可以便利遊人在過往組織過的不同活動。

海濱事務委員會主席何文堯：「其實活動本身亦有很多餐飲設施，這些餐飲設施亦很受歡迎，我們覺得活動本身都需要餐飲設施，但會不會做到一些餐飲設施是長期存在，當沒有活動時、一般市民行海濱時，也可以享用一些餐飲設施。」

陳學鋒：「我們一直也向海濱事務委員會和發展局提出，我們海濱硬件現在就很好，不同類型措施也有，但好多時候留不住人。留人最重要就是要有餐飲，去吸引人坐下來慢慢享受海濱。我相信如果有餐飲設施在海濱，又可以望向這麼美麗的維港和這麼多豐富活動，應該能夠吸引更多人來這裡。」

他們又說即使條款加辣，都不會影響招標，相信中環活動空間的地理優勢，始終可以吸引人投標。

目前的租約會在今年6月底完結，而新的承租人就要在7月開始營運。

#要聞