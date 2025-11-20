中環海濱 Central Yards 設空中花園、私營大劇院 料2027年開幕 毗鄰中環碼頭及摩天輪

Central Yards 座落中環海濱，毗鄰中環碼頭及摩天輪。（恒地提供圖片）

恒基地產宣布，中環海濱旗艦項目命名為 Central Yards，將成為最新文化商業生活區，銳意「重塑中環面貌」，計劃第一期於 2027年開幕。該項目設空中花園，以及香港唯一私營的百老匯式大劇院，期望引進更多國際頂級藝術盛事。

Central Yards位處中環海濱中心地帶，第一期預計2027年開幕，目前出租率已逾七成。（恒地提供圖片）

種400棵樹、280植物品種

Central Yards 的設計融合自然生態，其空中花園為高架綠化走廊，長約300米、面積逾16萬平方呎，總綠化面積更逾30萬平方呎。設計融入「城市之窗」概念，從建築群中開闢通透式設計，引入自然光及強化通風效果 。園區計劃種植逾 400棵樹木 及超過 280個植物品種，並提供多功能公共場域，適合舉辦聚會、文化活動及供市民日常休憩。恒基兆業集團主席李家誠表示，「集團扎根香港，Central Yards 代表著我們對這個城市的深厚情感與堅定承諾」。

空中花園融入城市之窗概念，引入自然光及強化通風效果。（恒地提供圖片）

百老匯式大劇院設逾1100座位

除了空中花園，Central Yards 更引入全港唯一私營百老匯式大劇院，將設逾1,100個座位，配備國際級表演區空間，以及前後台全功能燈光及音響設備等，恒地預計可設施可靈活承接各類世界級演出與活動，包括全球首映禮、旗艦音樂會，以及沉浸式製作及跨領域藝術匯演等，期望將國際頂級藝術盛事引進香港。

Central Yards 將引入全港唯一私營百老匯式大劇院。（恒地提供圖片）

甲級辦公室總面積逾70萬平方呎 出租率逾七成

Central Yards作為文化商業生活區，其甲級辦公室大樓及附屬樓面總面積逾 70萬平方呎 ，專為現代企業總部及創新金融企業而設 。目前第一期辦公室大樓及附屬樓面已租出逾七成 ，其餘樓面亦獲多間知名國際企業積極洽談。