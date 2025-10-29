警方正追緝4名非華裔男女。

中環發生襲擊案。一名32歲男子在排隊等候的士期間，與4名非華裔男女爭執，其後男子發現失去一隻價值約10萬元的手鈪，並報警求助。警方將案件列作襲擊致造成身體傷害，現時正追緝1男3女。

事發於今日(29日)凌晨3時許，該名32歲黃姓男子與女友在皇后大道中對開排隊等的士，期間與1名非華裔男子及3名非華裔女子，因排隊問題發生爭執。該男子被對方打傷臉部，其後發現一隻價值約10萬元的手鈪失蹤。

男子其後報警求助，送往瑪麗醫院治理。警方正追緝涉案4男女，年齡介乎20至30歲。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/中環男子等的士起爭執-10萬元手鈪不翼而飛-警緝4非華裔男女/613003?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral