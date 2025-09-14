中環的士司機因駕駛問題 持鎅刀指嚇行家被捕

中區警署 (網上圖片/資料圖片)

警方中區警區軍裝巡邏小隊第二隊人員今日(14日)凌晨2時許，在士丹頓街與嘉咸街交界巡邏期間，發現兩名的士司機發生爭執。其中56歲、姓施的士男司機疑以一把鎅刀指嚇另一名39歲、姓練的的士男司機。人員終以涉嫌管有攻擊性武器拘捕施男，他現正被扣留調查。案件交由中區警區刑事調查隊第四隊跟進。

據了解，兩人事發時曾因駕駛問題而起爭執，其間施男懷疑以一把鎅刀指嚇練男。

