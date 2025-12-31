中環直擊｜市民傍晚6時聚集遮打道「霸位」 等看音樂光影表演兼倒數

【Now新聞台】旅發局除夕跨年倒數活動今晚會在中環遮打道舉行音樂光影表演，本台記者湯偉圓傍晚6時在現場所見已經有不少市民及旅客在場等候「霸定靚位」。在皇后像廣場搭建的舞台，國際殿堂級組合Air Supply早前已到場綵排。

今次在中環遮打道舉行的音樂光影表演，除了邀請Air Supply演唱，另有兩名本地歌手演出。另外，中銀大廈、匯豐總行大廈等8座地標建築物外牆，將有巨型倒數時鐘及光影圖案。而在對岸的尖沙咀，文化中心外牆亦會直播中環的倒數活動，迎接新一年。

#要聞