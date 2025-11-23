一艘新渡輪在中環5號碼頭失事撞向岸邊，無人受傷。(網民Chi Yim@FB群組「香港渡輪討論區」)

中環碼頭有渡輪撞毀碼頭石壆。今日早上9時許，從長洲往中環的三層高新渡輪「新超號」在中環5號碼頭泊岸期間，懷疑因船邊纜繩折斷，導致船頭撞向碼頭邊的樓梯石壆、頂蓋和約1米乘2.5米的欄杆，無人受傷。警方接獲途人報案到場處理，初步調查後將事件列作船隻碰撞。

運輸署已要求渡輪營辦商調查事件並提交報告，同時確保渡輪服務不受影響，又正聯絡相關部門盡快維修受損碼頭設施，確保安全，並視乎調查結果作適當跟進。新渡輪指，涉事渡輪當時載有259名乘客和8名工作人員，在靠泊中環5號碼頭時因纜繩斷裂觸碰碼頭，導致船頭欄杆、岸邊欄杆及碼頭樓梯略有受損，幸無人受傷，亦沒有造成環境污染，新渡輪正調查事件起因。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/中環碼頭有新渡輪撞向岸邊毀欄杆石壆-幸無人受傷/621368?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral