專訪陳凱琳｜港姐轉型KOL 三子之母力勸大家生仔前要三思
中環美食｜中環 Happy Hour 新蒲點 鮨楽&Bar 進駐 BaseHall
在中環搵餐好吃、又啱飲酒傾偈的地方，好像永遠都不嫌多。鮨楽 Sushi Raku 最新把全新概念店「鮨楽&Bar」開到怡和大廈地庫 BaseHall，把原本偏向正餐、職人壽司的形象，帶入一個更輕鬆、適合 after work 小酌的場景，變成上班族下班放鬆的新蒲點。
從豐洲到中環的吞拿魚專門店
鮨楽一向主打藍鰭吞拿魚，背後有自家採購團隊，每天在日本豐洲市場親自參與拍賣，再即日空運返香港，確保用上的都是「第一手」魚貨，鮮度與質感有保證。 店內更配備專業濕式熟成櫃，精準控制溫度及濕度，令刺身風味更集中、油脂感更細膩，連每日用魚骨熬成的味噌湯都變成套餐中不可或缺的一部分。
鮨楽合作的山幸 Yamayuki，是豐洲相當有名的金槍魚仲卸商，長年供應魚貨給多間銀座頂級壽司店，被視為高質吞拿的「門檻」之一。 品牌主理人不時親身到訪山幸，了解魚貨及處理方式，務求每一貫壽司都呈現到江戶前壽司的精髓，從赤身到大拖羅都有清晰的油脂層次與口感變化。
BaseHall 鮨楽新面貌 Happy Hour 清酒新體驗
鮨楽&Bar 落戶 BaseHall，除了延續一貫「豐洲直送」路線之外，更加強了餐酒與社交氛圍，讓壽司不只是一頓正餐，而是可以邊吃邊聊邊小酌的日常選項。 店內由午市定食、刺身丼，到晚上壽司套餐、丼飯配酒，打造一個可以由午餐食到 Happy Hour，再接晚飯的多用途空間，令中環上班族多了一個慢下來的理由。
平日黃昏時段，鮨楽&Bar 推出多款 Happy Hour 組合，例如任選三款和風小食配一杯清酒，價錢由約$99 起，主打「輕鬆坐一陣」的放鬆節奏。 期間限定的十四代清酒更可以按杯點，不用開整瓶也可試到頂級清酒，對想試多幾款酒、又未必每次都想豪飲一瓶的人來說相當友善。
豐富刺身丼與壽司套餐
餐牌圍繞藍鰭吞拿及豐洲直送魚獲延伸出不同選擇，包括集多款魚生於一碗的 BaseHall 角切刺身丼，將吞拿魚、三文魚、油甘魚、白身魚等切粒鋪滿飯面，口感多層次又飽肚。 吞拿魚迷可以直接鎖定吞拿魚中落、月見拖羅他他丼或「山幸」藍鰭吞拿壽司套餐，由三貫、五貫到十貫、十二貫配蕎麥麵及味噌湯都有，按當日食量及心情選擇。
味嚐「山幸」藍旗吞拿魚手握壽司5貫.味噌湯 $188
從先到後為您展開一場漸進式的味覺體驗。由細膩鮮甜的赤身壽司開始，逐漸過渡到鮮嫩柔滑的魚腩，最終以入口即化、油脂豐富的大拖羅作為完美收尾，每一口都充滿層次與驚喜。搭配一碗香醇的味噌湯，為整餐增添一絲溫暖與細膩風味，讓您徹底感受經典日式料理的精髓。
BaseHall角切刺身丼 $128
BaseHall角切刺身丼，融合了各種鮮美的海鮮食材。丼中包含新鮮的角切吞拿魚、三文魚、油甘魚和白身魚，口感層次豐富，每一口都能感受到海洋的鮮美。
「山幸」吞拿魚碎拖羅月見丼 $198
專為吞拿魚愛好者而設，這碗「山幸」吞拿魚碎拖羅月見丼，是對拖羅油脂層次最純粹的詮釋。來自豐洲市場、 由山幸直送的角切本鮪赤身、中拖羅與手切吞拿魚蓉 (Negitoro)依次排開，紅潤光澤、脂香馥郁，在赤醋飯 上交織出濃郁海味。
月見‧藍旗吞拿魚他他 $88
以手切藍旗吞拿魚蓉為主角，混合少許醬油與香油調味，入口鮮香滑嫩，細膩而不失層次感。 中央覆上一顆橙黃飽滿的日本蛋黃，彷如月夜映照，為這道菜點睛之筆。拌勻後更添濃郁圓潤的口感，鹹香之中帶著蛋黃的溫潤。
週末清酒班與日常據點
除了日常用餐與 Happy Hour，鮨楽&Bar 不定期舉行週末清酒品鑑班，由專家帶領配搭主廚料理，讓客人慢慢認識不同風格的日本酒，變成一個結合美食與學習的小小城市據點。 對已經熟悉蘭桂坊、中環及灣仔店的老客人來說，BaseHall 這家分店多了一份輕鬆與玩味，是認識鮨楽另一面的好地方。
鮨楽&Bar
地址：中環康楽廣場1號怡和大廈LG樓及BF樓LG5 & 7, LG15, B3號舖
營業時間: 星期一至日(11:00 - 22:00)
其他人也在看
鍾鎮濤帶21歲女兒走紅毯！父女同框掀熱議：根本「迪士尼公主」真人版！
爸爸穿著經典黑色西裝，氣場穩重又紳士，鍾懿則以白色短洋裝登場，裙擺輕盈、妝容乾淨，站在爸爸身旁時那個自然又明亮的笑容，立刻成為媒體爭相捕捉的畫面！兩人靠得親密卻自然，完全是「父女合體的最佳示範」。紅毯當下就掀起討論，不少人驚呼她像「公主現身」，不只是因為...styletc ・ 6 小時前
拋棄歐洲？牛彈琴：美國打算組建C5 全世界大吃一驚
具中國官方背景微信公眾號「牛彈琴」今 (12) 日刊文表示，美國在日前發布的《國家安全戰略》(NSS)中暗示以「核心五國(C5)」機制取代傳統七大工業國集團(G7)，新架構囊括美、中、俄、印、日五國，徹底排除歐洲主要國家，這一顛覆性構想雖遭白宮否認，但國際觀察人士普遍認為，C5 符合特朗普一貫的「美國優先」邏輯。鉅亨網 ・ 9 小時前
方力申興奮宣布愛女Isla出世 爆太太葉萱最新生育大計「生住三個先」
現年45歲嘅「飛魚王子」方力申（Alex），喺今年2月14日情人節宣布婚訊，與細14年圈外女友葉萱（Maple）修成正果，於美國加州舉行婚禮。去到父親節時，方力申就宣佈Maple懷孕消息。去到今日方力申喺社交網站興奮公佈喜訊，Maple喺預產期前已提早誕下愛女Isla，母女平安。Yahoo 娛樂圈 ・ 10 小時前
日本青森地震海嘯再度來襲！未來可能出現更大規模地震 遊日人士需保持高度警覺
香港時間2025年12月12日早上10時44分，日本東北地區再度遭遇強烈地震襲擊。這場震央位於青森縣東面外海的地震，震級達到6.7級，日本氣象廳隨即對青森縣、岩手縣、宮城縣和北海道太平洋沿岸地區發出海嘯警報，指可能出現一米高的海嘯，各位遊日人士必須提高警覺。Yahoo 旅遊 ・ 10 小時前
高市早苗預警救命內幕曝光！ 北海道浦河70cm海嘯真相！
青森縣朝日放送八戶分部辦公室，8日晚震來襲，畫面超震撼：牆壁窗戶劇搖1分多鐘，辦公桌文件像雪片飛舞，員工抱頭蹲地尖叫。YouTube影片瘋傳，網友直呼「像在拍災難片」。Japhub日本集合 ・ 1 天前
網上熱話｜城巴驚現「路線牌陣」 網民：問一次加多張 真相曝光
近日社交平台流傳照片，可見一架來往中環及南區置富花園的城巴37A路線，車長竟於車頭放了5張「37A」大字路牌，恍如「路線牌陣」，但巴士電子顯示屏並無損壞。網民留言笑指，「每張37A都有一個故事」、「司機每一次俾人問係咪37A就加多張」、「然後乘客上車繼續問司機：37A呀可？」。亦有自稱車長是他爸爸的網民留言披露放5張路am730 ・ 10 小時前
劉亦菲素顏遊阿拉伯 玩貓頭鷹似足霍格華茲學生
【on.cc東網專訊】內地有「神仙姐姐」之稱的女星劉亦菲化身至索車模，親臨阿拉伯的阿布扎比賽車場欣賞賽車，離開車場後再變身「美少女」到地道餐廳High Tea輕鬆一下。家中飼養了多隻貓狗的她，無差別博愛，見駐場的貓頭鷹可愛，就戴上護腕跟這位「新朋友」合照留念，可東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
中環歷山大廈女子於廁所分娩 母嬰送院情況穩定｜Yahoo
中環歷山大廈一名 37 歲女子在商場廁所內分娩。嬰兒一度昏迷，母嬰二人同送瑪麗醫院，現時二人情況穩定。Yahoo新聞 ・ 1 天前
陳曉華首公開回應與郭晉安緋聞 強調工作為上未有單獨約會
無綫台慶劇《新聞女王2》喺噚日（11日）於天水圍舉辦宣傳活動，劇中演員陳曉華、王敏奕、龔慈恩、何廣沛及蔣祖曼等人都有出席。近日有傳媒報道指陳曉華與郭晉安戲假情真，喺宣傳活動中黐實對方，更與朱敏瀚戀情出現暗湧，搞到男方要出招箍煲。而喺噚日嘅宣傳活動上，陳曉華就為事件首度公開回應。Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
朱智賢聘工人姐姐照顧毛孩卻以疲倦為由拒絕放狗 ：你哋會點處理？
前港姐朱智賢（Ashley）最近聘請了工人姐姐，並於面試時表明照顧狗隻是其主要工作，不過對方卻以疲倦為由拒絕放狗兼態度差劣，Ashley忍不住於社交平台詢問網民意見。Yahoo 娛樂圈 ・ 14 小時前
【萬寧】yuu會員獨享多款產品優惠（即日起至18/12、25/12、1/1）
無論係想用積分換購產品，定係想掃平貨，只要你係yuu會員就可享會員優惠價，帶走一系列精選貨品！用埋恒生enJoy卡簽賬，每買$1仲可以賺到3分yuu積分，買嘢兼儲分，買得多賺得多！立即睇下有咩獨家會員優惠貨品啦！YAHOO著數 ・ 10 小時前
陳若思首做姊妹晒花絮照驚見MIRROR成員 Jerermy被指撞樣五索大方回應網民討論
陳若思（Amber）近日首度做姊妹，並於IG分享當日的照片，從照片中可見，姊妹團的其中一員為MIRROR成員李駿傑（Jerermy），再次引發網民談論他與五索的外貌。Yahoo 娛樂圈 ・ 9 小時前
「最強小三」五索分享奢華頭等艙體驗 歎魚子醬兼有專人煎蛋煲飯
現年35歲嘅網紅「五索」鍾睿心（Rachel）與坐擁百億身家嘅66歲大生銀行主席馬清鏗，近年被爆出婚外情兼已育有4個仔女，事後五索高調承認，不時拍片炫富分享與馬生嘅生活點滴，被外界形容為「最強小三」 。五索同馬生愛得高調，二人早前飛往美國慶祝交往10周年。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
【萬寧】換購優惠 限時驚喜大放送 加購價更低至$15！（即日起至18/12）
萬寧換購優惠強勢再現！今期精選人氣產品勁抵換購，買得越多越著數！快啲去萬寧門市或官網搶購，唔好等到心頭好賣晒先後悔！即睇精選推介： 加$29換 Colgate高露潔抗敏感全方位防護牙膏 120克 加$15換Vaseline凡士林經典特護保濕潤唇膏（浪漫初櫻香味）7克 加$24.9換普拉媽媽小熊派對禮盒 120克 行街買嘢就緊係開心啦，不過買到超筍價抵貨就更滿足！萬寧超值換購優惠再次推出，今次優惠貨品更低至$15，只係希望大家買得開心，人人受惠！不過抵價貨品數量有限，想要就快啲過嚟萬寧分店或官網搶購啦！YAHOO著數 ・ 11 小時前
瑪嘉烈擴建工程疑偽造監測震動證明 林哲玄：建築業爛得不能再爛、層層造假
【Now新聞台】瑪嘉烈醫院擴建工程負責監測工程震動的分判商懷疑呈交偽造證明，醫管局報警跟進，醫療衞生界議員林哲玄指情況並不理想。立法會議員(醫療衞生界)林哲玄：「10年建院計劃都差不多完成，才找到(問題)是不理想，可以揭示出一個很嚴重的問題，我們香港的建築業已爛得不能再爛，層層都可以造假、層層壓榨。香港的勞工請不到便請黑工，之後糧又不出，又拖欠薪金，加上近日的災情都不無關係。我相信上任之後，所有立法會的會員都會相當緊張，一定要改革。」 #要聞now.com 新聞 ・ 1 天前
將軍澳美食｜將軍澳九龍東皇冠假日酒店1月起改名 3間餐廳年底結業
位於將軍澳的九龍東皇冠假日酒店即將改名！酒店近日宣布將於2026年1月正式更名，而酒店內的3間餐飲設施將於2025年12月31日正式結業，有不少街坊和食客都表示不捨！Yahoo Food ・ 5 小時前
荔枝角公園罕見八色鳥翅膀骨折 無法修復或留港作教育展覽用途
全球僅得 1,500 至 7,000 隻的夏候鳥仙八色鶇月初出沒於荔枝角公園，引來攝影愛好者圍拍。至上周四（4 日），愛護動物協會接獲通報，懷疑有人利用食物誘拍仙八色鶇，遂派員了解，發現牠右側翅膀受傷。至今日(10 日），漁護署派員救走仙八色鶇，並送往嘉道理農場暨植物園檢查及治理。經檢查後發現翼尖骨折，影響遷徙能力，園方會研究合適方案，作教育展覽用途。Yahoo新聞 ・ 2 天前
150人爭沙田新居屋 愉德苑457呎325.4萬成交 入伙兩年即成銀主盤引熱搶
新居屋出現銀主盤且以抽籤形式放售，吸引大批準買家。入伙僅兩年的沙田愉德苑，昨日（10日）由萊坊香港以抽籤方式出售一個銀主單位，收到約150份申請，最終以原價325.4萬元沽出，呎價約7,120元。28Hse.com ・ 1 天前
網民大推合味道最好食係呢隻口味？ 多年以來從未被超越惹熱議！
最近有網民於連登出帖，大讚合味道「香辣海鮮味」，直接將其封神，指多年來無其他口味能超越，其辣粉超好味！帖文一出，立即引起網友熱議，不少網友認同樓主，且舉出有能力與之一拼的其他口味；不過亦有人慨嘆合味道杯麵的味道已大不如前，紛紛懷緬各款已消失的口味，引起其他人共鳴，立即睇下文了解內容啦！Yahoo Food ・ 14 小時前
媒體直擊！WSJ：內蒙古草原藏著中國AI王牌 將改寫全球格局
最新調查揭示：中國以全球最大電網與「東數西算」策略佈局，在電力這一 AI 核心命脈建立起碾壓性優勢。以遼闊牧場聞名的內蒙古土地正化身為「草原雲谷」，承載著中國爭奪 AI 主導權的秘密武器。鉅亨網 ・ 12 小時前