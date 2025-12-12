中環美食｜中環 Happy Hour 新蒲點 鮨楽&Bar 進駐 BaseHall

在中環搵餐好吃、又啱飲酒傾偈的地方，好像永遠都不嫌多。鮨楽 Sushi Raku 最新把全新概念店「鮨楽&Bar」開到怡和大廈地庫 BaseHall，把原本偏向正餐、職人壽司的形象，帶入一個更輕鬆、適合 after work 小酌的場景，變成上班族下班放鬆的新蒲點。





從豐洲到中環的吞拿魚專門店

鮨楽一向主打藍鰭吞拿魚，背後有自家採購團隊，每天在日本豐洲市場親自參與拍賣，再即日空運返香港，確保用上的都是「第一手」魚貨，鮮度與質感有保證。 店內更配備專業濕式熟成櫃，精準控制溫度及濕度，令刺身風味更集中、油脂感更細膩，連每日用魚骨熬成的味噌湯都變成套餐中不可或缺的一部分。​

鮨楽合作的山幸 Yamayuki，是豐洲相當有名的金槍魚仲卸商，長年供應魚貨給多間銀座頂級壽司店，被視為高質吞拿的「門檻」之一。 品牌主理人不時親身到訪山幸，了解魚貨及處理方式，務求每一貫壽司都呈現到江戶前壽司的精髓，從赤身到大拖羅都有清晰的油脂層次與口感變化。​





BaseHall 鮨楽新面貌 Happy Hour 清酒新體驗

鮨楽&Bar 落戶 BaseHall，除了延續一貫「豐洲直送」路線之外，更加強了餐酒與社交氛圍，讓壽司不只是一頓正餐，而是可以邊吃邊聊邊小酌的日常選項。 店內由午市定食、刺身丼，到晚上壽司套餐、丼飯配酒，打造一個可以由午餐食到 Happy Hour，再接晚飯的多用途空間，令中環上班族多了一個慢下來的理由。​

平日黃昏時段，鮨楽&Bar 推出多款 Happy Hour 組合，例如任選三款和風小食配一杯清酒，價錢由約$99 起，主打「輕鬆坐一陣」的放鬆節奏。 期間限定的十四代清酒更可以按杯點，不用開整瓶也可試到頂級清酒，對想試多幾款酒、又未必每次都想豪飲一瓶的人來說相當友善。​





豐富刺身丼與壽司套餐

餐牌圍繞藍鰭吞拿及豐洲直送魚獲延伸出不同選擇，包括集多款魚生於一碗的 BaseHall 角切刺身丼，將吞拿魚、三文魚、油甘魚、白身魚等切粒鋪滿飯面，口感多層次又飽肚。 吞拿魚迷可以直接鎖定吞拿魚中落、月見拖羅他他丼或「山幸」藍鰭吞拿壽司套餐，由三貫、五貫到十貫、十二貫配蕎麥麵及味噌湯都有，按當日食量及心情選擇。​





味嚐「山幸」藍旗吞拿魚手握壽司5貫.味噌湯 $188

從先到後為您展開一場漸進式的味覺體驗。由細膩鮮甜的赤身壽司開始，逐漸過渡到鮮嫩柔滑的魚腩，最終以入口即化、油脂豐富的大拖羅作為完美收尾，每一口都充滿層次與驚喜。搭配一碗香醇的味噌湯，為整餐增添一絲溫暖與細膩風味，讓您徹底感受經典日式料理的精髓。

BaseHall角切刺身丼 $128

BaseHall角切刺身丼，融合了各種鮮美的海鮮食材。丼中包含新鮮的角切吞拿魚、三文魚、油甘魚和白身魚，口感層次豐富，每一口都能感受到海洋的鮮美。

「山幸」吞拿魚碎拖羅月見丼 $198

專為吞拿魚愛好者而設，這碗「山幸」吞拿魚碎拖羅月見丼，是對拖羅油脂層次最純粹的詮釋。來自豐洲市場、 由山幸直送的角切本鮪赤身、中拖羅與手切吞拿魚蓉 (Negitoro)依次排開，紅潤光澤、脂香馥郁，在赤醋飯 上交織出濃郁海味。

月見‧藍旗吞拿魚他他 $88

以手切藍旗吞拿魚蓉為主角，混合少許醬油與香油調味，入口鮮香滑嫩，細膩而不失層次感。 中央覆上一顆橙黃飽滿的日本蛋黃，彷如月夜映照，為這道菜點睛之筆。拌勻後更添濃郁圓潤的口感，鹹香之中帶著蛋黃的溫潤。

週末清酒班與日常據點

除了日常用餐與 Happy Hour，鮨楽&Bar 不定期舉行週末清酒品鑑班，由專家帶領配搭主廚料理，讓客人慢慢認識不同風格的日本酒，變成一個結合美食與學習的小小城市據點。 對已經熟悉蘭桂坊、中環及灣仔店的老客人來說，BaseHall 這家分店多了一份輕鬆與玩味，是認識鮨楽另一面的好地方。









鮨楽&Bar

地址：中環康楽廣場1號怡和大廈LG樓及BF樓LG5 & 7, LG15, B3號舖

營業時間: 星期一至日(11:00 - 22:00)