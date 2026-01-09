中環美食｜任食木糠布甸！Casa Lisboa「Taste of Portugal」回歸

中環的葡萄牙餐廳 Casa Lisboa 走入第 17 個年頭，依然堅持「真正葡萄牙人味道」，由來自葡萄牙的總廚 Rodolfo Vicente 主理，將當地常見的家常菜與傳統風味帶進鬧市。 迎接 2026，新一輪「Taste of Portugal」晚市菜單載譽歸來，由即日起至 2 月 26 日逢星期一至四供應，每位只需 $398，便可以一次過試勻 6 道葡萄牙傳統菜，還可以無限追加國民級甜品「木糠布甸」！

廣告 廣告





6 道菜晚餐：4 前菜＋1 主菜＋任食甜品

「Taste of Portugal」晚市菜單，全枱先共享 4 款前菜，其後每人從 5 款主菜中自選一道，再以任食木糠布甸作結尾。 餐廳亦提供 Sangria、House Wine 和幾款無酒精雞尾酒，以優惠價配搭晚餐，大家可以一邊小酌，一邊慢慢認識葡萄牙味道。​

前菜部份相當有代表性，以蒜蓉和橄欖油烹煮的八爪魚上枱時油面仍在微微冒泡，蒜香與海水氣息一同升起，是葡菜餐廳常見的經典開場。傳統炸馬介休球則用上六成馬介休，入口能吃到一絲絲魚肉纖維，加上芫荽和自家製蒜蓉蛋黃醬，鹹香中帶點清新。​

招牌葡式燒鵪鶉靈感源自葡萄牙街頭燒雞，改以肉質細嫩的法國鵪鶉入饌，先用辣椒、蜜糖、葡萄牙白酒及香草醃足 48 小時，再以火烤至皮香肉嫩，落枱前更以火槍燒香底部迷迭香，煙燻香氣撲鼻，視覺與味覺兼顧。另一款素食向的 Piri Piri 醬焗椰菜花，則把紅椒醬、辣椒粉、蒜頭和檸檬等常見葡式調味堆疊成濃郁醬汁，焗至外層入味，底部鋪上鷹嘴豆蓉及石榴粒，令這道本來樸素的蔬菜料理變得層次分明。​

主菜選擇貼近葡萄牙人的日常飲食，餐廳招牌烤乳豬按照 Bairrada 地區古法處理，選用約兩個月大的乳豬，先醃後焗三小時，做到皮脆、肉嫩兼具油香。旁邊的飯更以乳豬肝與葡式辣腸一同烹煮，食用前輕壓在鮮橙上沾上薄薄果汁，油脂與果酸交織，令味道更立體。​

喜歡海鮮的你，可以加配傳統燒八爪魚配菠菜青醬 Esparregado，八爪魚以葡式傳統技巧保留鮮甜，伴以菠菜打成的青醬，既有菜蔬的清新亦襯托出海鮮的咸鮮。另一道葡式馬介休魚扒配法國手指薯及羽衣甘藍，則集結橄欖油、蒜頭和馬介休三大葡國飲食符號，面層鋪上蒜片與蒜乾，底部配以薯仔與羽衣甘藍，食前還可再淋上蒜香橄欖油，極具家常感。​

想試多點葡國「海與陸」風味，不妨選擇傳統伊比利亞豬柳炒蜆，將肥美豬肉與鮮甜蜆肉一鍋同煮，再配薯仔、醃菜和檸檬，既有海鮮鮮味，又有豬肉油香，酸香帶起食慾。

另外還有以龍蝦、蟹和蜘蛛蟹熬足 5 小時的葡萄牙龍蝦海鮮湯飯，紅椒與番茄令湯底呈現鮮紅色澤，米粒直接在湯中慢火煮至吸滿湯汁，賣相澎湃而且非常適合二人分享。









無限添食的葡國家常甜品

很多人談起葡萄牙甜品，第一時間想到的往往是葡撻，但在當地家庭餐桌上，其實還有一款幾乎人人都識整的木糠布甸 Serradura。名字中的「Serradura」在葡語意指「鋸木屑」，正好形容杯內層層金黃色餅碎堆疊的模樣，忌廉與壓碎瑪莉餅乾交錯堆疊，口感輕盈又香滑，甜度卻拿捏得剛好不膩口。​

在 Casa Lisboa，主廚把忌廉和煉奶比例微調，令質地更順滑細膩，每一口都帶着餅香和奶香。 完成前菜與主菜後，店員即場從大盤為你分裝木糠布甸，吃完一碟，再示意加添，任食！





Casa Lisboa Gastronomia Portuguesa

地址：中環雲咸街 63 號巴力大廈 2 樓

價錢：每位 $398 (另收加一服務費、最少兩位用)



