中環美食｜人氣手工意粉店Nocino逆市擴張！中環再開第4間分店 瑞士南部風味餐廳 必食燴牛膝配番紅花燉飯/麵包蟹芝士胡椒粗吸管麵

繼大坑、觀塘及BaseHall三間分店成功後，深受香港饕客喜愛的瑞士餐廳Nocino於中環荷李活道開設第4間分店。餐廳專門呈現瑞士南部提契諾地區獨特風味，自2023年開業以來一直以質樸豐盛且充滿家常風味的美食著稱，現在將其獨特的「岩洞式」餐飲文化帶到中環心臟地帶。必食燴牛膝配番紅花燉飯、章魚配煙燻芝士、麵包蟹芝士胡椒粗吸管麵、烤墨西哥辣椒配火箭菜及杏仁香草醬波浪麵，享受正宗的提契諾地道飲食文化。
享受正宗提契諾地道飲食文化
新店設有30個座位，每周七天為客人帶來正宗的提契諾地道飲食文化。提契諾位處阿爾卑斯山脈，擁有中世紀城堡與棕櫚樹簇擁的湖泊，當地飲食以「岩洞式」風格而著名。餐廳以來自提契諾地區深受歡迎的核桃酒「Nocino」命名，這款酒在當地有不少人釀製。資深主廚暨餐廳創辦人Matthew Ziemski出生於英國，擁有瑞士與波蘭血統，並以家族來自瑞士提契諾地區而自豪。他曾在倫敦與瑞士多間知名餐廳工作，包括The Ritz與The Connaught，來到香港後決定開創自己的餐廳，以提契諾風格向其家族傳統致敬。
精選菜式與新鮮手工意粉
Nocino的菜單會隨四季更迭變化，讓熟客也能持續品嚐到新菜式。最具代表性的瑞士菜式是芝味濃郁的炸芝士波波（Malakoff）（$68），混合了瑞士格魯耶爾芝士與瑞士櫻桃白蘭地的風味。前菜方面，風乾肉拼盤（$138）與芝士拼盤（$148）均深受歡迎，適合多人共享，特別適合尋找來自愛蒙塔爾地區稀有瑞士芝士及極致醃肉的饕客。
主菜亮點包括香氣四溢的燴牛膝配番紅花燉飯（Ossobucco Milanese）（$298），以蔬菜慢燉的小牛膝肉；深受喜愛的提契諾主食粟米糊（Polenta）與芳提娜芝士及鹿肉完美搭配成燉鹿肩肉（Venison Shoulder Salmi）（$278）。章魚配煙燻芝士（Octopus & Squid Ink Ragu Creste di Gallo）($178)將海陸風味巧妙融合，而Nocino的和牛牛肉他他（Wagyu Beef Tartare）($148)則是經典料理的精緻本地變奏版，加入香脆薯絲增添口感，搭配特製牛奶蒜味醬。
每日新鮮製作的手工意粉
Nocino另一重點是每日新鮮製作的手工意粉，包括風味濃郁的小牛膝肉醬配醃核桃寬條麵（Veal Shin Ragu with Preserved Walnuts Pappardelle）（$178）、鮮味十足的麵包蟹芝士胡椒粗吸管麵（Brown Crab Cacio e Pepe Bucatini）（$188），以及舒心暖胃的烤墨西哥辣椒配火箭菜及杏仁香草醬波浪麵（Roasted Jalapeno, Rocket and Almond Pesto Ondine）（$178）。每間Nocino分店亦會推出獨家意粉菜式，中環荷李活道店的特別意粉菜式會每周轉換。
甜品方面，令人一吃難忘的提拉米蘇（$68）採用Matthew姨姨的家族秘方，而栗子芝士蛋糕（Mont Blanc Chestnut & Blackcurrant Cheesecake）（$68）則以提契諾地區的優質食材製作。備受食客歡迎的「Take Me to Ticino」套餐包括單點餐牌中多款精選菜式，可以一次品嚐提契諾的多重滋味。
Nocino中環荷李活道店
地址：香港中環荷李活道49號（地圖按此）
時間：星期一至星期日11:30am-3pm；5-10pm
電話：6585 9998 或 8481 9049 或 Whatsapp 7072 7780
