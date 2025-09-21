中環美食｜「灶後故事 味藏歲月」The Chinese Library 新菜單八道佳餚超驚喜！

位於大館（前警察總部大樓）的 The Chinese Library 隆重推出全新「灶後故事 — 味藏歲月」嚐味菜單，由行政總廚李振龍師傅與他的團隊共同創作，一系列的全新時令菜式，注入現代元素加以演繹，既保留傳統神髓，絕對讓大家有驚喜！













八道全新嚐味菜單 凍滷海參 · 薄燒溏心貝/皇一腿 · 鮮雞油菌鴿鬆盞

由即日起至10月16日，「灶後故事 — 味藏歲月」嚐味菜單（$1,088），全新嚐味菜單精選八道美味菜式：

清潤

這道開胃菜以25年陳皮為主角，承載著李師傅童年時光的美好回憶 。團隊花了無數時間研究甜醋與陳皮的完美比例，最終選用新鮮紅蕃茄與酸甜樹番茄，運用四川傳統醃漬工藝製成果凍狀醃汁 。每一口都帶著陳皮的幽香和懷舊滋味，為整個用餐體驗揭開清新序幕。





凍滷海參·薄燒溏心貝

這道菜的誕生源於一次深夜閒談，李師傅與點心師傅回憶起年輕時在宵夜檔品嚐的炭燒辛辣風味 。帶子以中火煎至外層金黃微焦，再撒上四川香料增添辛辣層次；海參則經過精心醃製，口感彈韌適中 。這道菜完美融合了四川菜的濃烈個性與傳統醃製技巧。





醬皇一腿·鮮雞油菌鴿鬆盞

有時候最美好的創作來自意外的發現 。燒味師傅回憶起某個忙碌的夜晚，意外讓醬油蒸煮了八小時，隔天用於員工餐時卻大受好評 。這個美麗的錯誤成就了這道菜的基礎，搭配精選農場乳鴿和李師傅的炒蘑菇，展現了團隊合作的神奇化學作用。





25年陳皮螺頭鴨清湯

這道香氣四溢的湯品展現了廚藝團隊的耐心與精準 。採用傳統雙重燉煮技藝，鴨與海螺經過六小時細火慢燉，並加入家傳配方製成的陳皮油 。每一個步驟都體現了對傳統工藝的尊重與堅持。





乳香汁煎黃花魚

團隊巧妙運用粵西傳統「過夜風乾」技巧，先將黃花魚鹽漬風乾以提升鮮味，再以米紙包裹後油炸至金黃酥脆 。配搭經過多次測試調配的腐乳醬，既保留傳統神韻，又展現創新思維。





纏綿花膠釀飯

副總廚以自家熬製的鮑魚醬，配搭羊肚菌與海參同蒸的米飯，香氣誘人 。花膠筒則採用香煎手法處理，外脆內嫩，層次分明，無論賣相還是味道都令人驚艷。





薑茶蛋花凍其麵·開心果酥

這道甜品由餅房師傅與李師傅攜手創作，以李師傅在新會的童年回憶為靈感 。精選熱薑茶搭配其麵，伴以寓意吉祥如意的酥香開心果酥，將懷舊與創新完美融合，為這場美食盛宴畫下圓滿句號。





The Chinese Library

地址：中環荷里活道10號大館前警察總部大樓01座一樓

電話：2848 3088