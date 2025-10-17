中環美食｜禪意庭園裡的味覺藝術 NIWA重新定義中環Fine Dining體驗

NIWA，這個源於日文「禪意庭園」的名字，是一個用餐場所，更是一場關於簡約、和諧與味覺藝術的深刻實驗。餐廳的每一處細節都經過精心雕琢，從極簡優雅的空間設計到匠心獨運的廚師發辦菜單，力求為大家帶來一次遠離塵囂的感官之旅。





設計哲學：極簡中的深邃美學

步入NIWA的瞬間，便能感受到與外界截然不同的氛圍轉換。由駐港設計師Yuki Yasukagawa精心打造的空間，堪稱極簡優雅的典範，最多容納18人的intimate環境中，乾淨利落的線條與柔和舒適的光線相互交融 。天然材質的運用和精心佈置的綠植，為空間注入質樸的平靜感，完美體現了餐廳「細節和諧統一」的設計哲學。​

廣告 廣告

這種設計理念深深植根於日式禪意庭園的傳統智慧，讓食物與空間相輔相成，共同引領眾食客體驗非凡深刻的感官旅程。空間本身就是一種語言，訴說著關於寧靜、平衡與內省的故事。​









廚師發辦：當代藝術與味覺的完美融合

NIWA的廚師發辦菜單是餐廳的靈魂所在，展現了廚藝團隊深厚的知識底蘊和創作熱情 。這支來自多元餐飲背景的團隊，包含了來自頂級廚師發辦餐廳和五星級酒店的大廚，在創新與精確的哲學指引下，將每一道菜式打造成當代藝術傑作。​









菜單分為午市（$580起）和晚市（$1,580起）兩個時段，包含14至22道精心設計的菜式 。值得一提的是，餐廳採用坊間罕見的赤醋飯，結合魚沼米和錦米的完美平衡，體現了大廚對工藝與細節的極致追求。​

每一道招牌菜式都訴說著不同的故事：鯛魚薄切（Snapper Sashimi）展現了大廚精湛的刀工技藝，細膩的日本鯛魚片搭配柚子醋和微妙香料，完美呈現魚肉的純淨口感。炭火燒鰻魚（Charcoal Grill Eel）則是巧手之作，廚師精巧地利用炭木為燃料，為鰻魚賦予輕巧的煙燻氣息 。​魚子醬海膽配毛蟹（Caviar Sea Urchin Hairy Crab）是匠心與奢華的完美三重奏，佐以日本白醋啫喱，為濃郁風味帶來清新酸香。





而慢煮鮑魚配肝醬飯（Slow Cook Abalone with Abalone Liver Sauce）更展現了團隊駕御鮮味的非凡能力，每一粒米飯都被綿密醬汁包裹，深刻提煉出海洋精髓。​









備長炭烹調 傳統工藝的現代演繹

NIWA菜單的另一大亮點是對備長炭的巧妙運用 。這種難以獲得許可牌照的烹飪手法，配合優質稀有炭木，為菜式帶來無可比擬的煙燻香氣，瞬間提升菜餚層次 。厚切的和牛脷網燒（Wagyu Ox Tongue Amiyaki，HK$450）和炭火燒帶子（Hokkaido Scallop Isobeyaki，HK$120）均完美展現了備長炭如何讓風味更加深邃，令油脂豐腴的食材在口中優雅融化。​





除了傳統佳餚，NIWA更推出了在香港獨樹一幟的全素食菜單。菜單嚴格遵循佛教素食原則，摒棄大蒜和洋蔥等根類蔬菜，這種做法在廚師發辦菜單中極其罕見。菜單靈感源自懷石料理，每道菜式均以日本時令蔬菜入饌，確保風味與口感臻於完美。





地址：中環堅道61號地舖

營業時間：星期一至星期六：中午12時至下午3時；晚上6時至11時

星期日：休息



