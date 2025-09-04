中環美食｜超打卡芭菲專門店「All Day Parfait」 招牌焙茶蜜瓜芭菲/創意鹹芭菲

位於中環卑利街、開業一個多月的芭菲專門店「All Day Parfait」，主打的6款芭菲colorful得來層次豐富，非常打卡，開業不久已於網上狂洗版，更曾創下日賣逾百杯的紀錄！

小店位於中環卑利街。

4個女孩的創業夢 瘋狂試日台芭菲汲取靈感

小店由Katie、Cathy、Rita及Kenaz 4個女孩所開，當中Cathy非常喜歡做甜品，Rita亦有約10年於甜品店工作的經驗，幾人都想擁有一間屬於自己的店，加上都喜歡fancy的東西，覺得芭菲造型華麗、層次豐富可塑性又高，於是決定打造一間芭菲專門店。

裝潢簡約，店主們表示想將大家的注意力都留給芭菲這個主角。

開店前一年幾人還特地去了日本及台灣瘋狂食芭菲汲取靈感，試過一日試三、四款，加起來試了不下幾十杯。她們表示最難忘是當時她們還有正職，試過回家後善用晚上的時間在家試做芭菲及試食至凌晨4時，翌日再上班，回想起來辛苦卻很值得。其中一位店主Katie本身是社工，今次開店亦特意聯絡社福機構聘請聾啞人士及家庭主婦等，完創業夢之餘還積極承擔社會責任。

每杯芭菲都會跟一張自家設計的小卡，清楚介紹每層的配料。

最人氣！「焙茶蜜瓜協奏曲」原件蜜瓜x焙茶芝士凍餅

小店芭菲目前只有6款選擇，不過每款的層次都非常豐富，用上十幾款配料堆疊而成，看得出顏色及口感配搭上都花了不少心機，加上大部份配料都堅持自家製，相當有誠意。客人落柯打後，還可透過店內大玻璃窗看到店主們即席製作芭菲。

最人氣的口味要數「焙茶蜜瓜協奏曲」，單看外表已非常搶眼，底層是深焙焙茶奶凍，上面再疊上牛油酥粒、蜜瓜波波、雲呢嗱白朱古力撻、焙茶芝士凍餅、焙茶雪糕等，杯內放了一隻活靈活現的蝴蝶造型牛油曲奇，杯頂還架了原件蜜瓜，焙茶的茶香與蜜瓜的香甜配搭來吃味道非常和諧。

焙茶蜜瓜協奏曲$138

微醺茉莉草莓盞$140

芭菲版「Ham & Cheese Platter」期間限定鹹芭菲

除了幾款賣相華麗精緻的甜芭菲，小店還推出一款期間限定的鹹芭菲「鹹甜邂逅」，「香港係個好多元嘅地方，想做一個不按常規嘅口味，就算唔太鍾意食甜品嘅人都會鍾意！」Cathy表示。看看這杯芭菲的配料：鹽漬混合堅果、忌廉芝士、巴馬臣芝士、蜜瓜粒、西班牙巴拿火腿......似足芭菲版的「Ham & Cheese Platter」，加上口感像奶蓋的海鹽紅茶忌廉及豆腐Gelato，鹹甜交錯非常特別。

鹹甜邂逅$138

脆蘋檸檬塔$128

All Day Parfait

地址：中環卑利街50號地舖（地圖按此）

文、攝：Amy Luk

