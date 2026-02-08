黎智英案 2 月 9 日早上 10 時判刑
中環美食｜葡萄牙米芝蓮一星名廚限時3日駐店L’Atelier de Joël Robuchon！$1,280起品嚐大西洋 X 印度果阿文化交匯
覺得香港很無趣，想在些新鮮感？位於葡萄牙的米芝蓮一星餐廳 Fortaleza do Guincho行政總廚Gil Fernandes將於2月11日至13日閃現中環 L’Atelier de Joël Robuchon，即睇yahoo food內文：
2026年才剛開始，香港高級餐飲界已經有不少令人期待的活動，當中包括位於葡萄牙的米芝蓮一星餐廳 Fortaleza do Guincho行政總廚Gil Fernandes將於2月11日至13日閃現中環 L’Atelier de Joël Robuchon。這位被譽為葡萄牙「年度突破主廚」的星級主廚，將與行政總廚 Julien Tongourian 攜手，將大西洋的海洋氣息帶到香港，呈獻限時三天的午間餐飲體驗。
自選L’Atelier菜式+Chef Gil招牌菜
這次的廚藝交流活動橫跨澳門與香港兩地，Chef Gil首先於2月7日在澳門葡京酒店Guincho 餐廳揭開序幕，隨即進駐香港L’Atelier。今次菜單分為四道菜的Menu Plaisir($1,280起/位)或五道菜Menu Gourment($1,680起/位)，食客可以自選L’Atelier的主菜跟前菜，而當中最令人期待莫過於可以品嚐到Chef Gil的招牌菜式「GOA - 果阿Xeq Xeq紅蝦」。
這道菜除了味覺的享受，更是一段歷史的縮影。它完美體現了葡萄牙與前殖民地印度果阿（Goa）之間的烹飪遺產交融，Chef Gil巧妙地將大西洋紅蝦與傳統印度香料Xeq Xeq、柑橘及椰菜結合，將原材料最純粹的鮮甜完全釋放。
古堡裏的葡萄牙名廚
Chef Gil Fernandes曾追隨 Martín Berasategui（西班牙名廚）及 Jonnie Boer（荷蘭三星名廚）學藝，2024 年獲頒 Mesa Marcada Awards「年度突破主廚」﹐擅長將大西洋的海洋風味與當代精緻料理結合，主張對食材本質的極致尊重。他主理的Fortaleza do Guincho是葡萄牙極具指標性的海岸餐廳。餐廳坐落於17世紀古堡改建而成的Relais & Châteaux酒店內，自2001年起便穩坐米芝蓮一星寶座。
L’Atelier de Joël Robuchon (中環置地廣場)
供應日期：2026年2月11日 - 2月13日
地址：中環置地廣塲中庭4樓403號舖（地圖接此）
電話：2166 9000
延伸閱讀：專訪｜L'Atelier de Joël Robuchon開業2個月重登米芝蓮推介！總廚：就算開新餐廳，我也只煮Mr.Robuchon的料理
