中環美食｜藍鰭吞拿專門店「鮨楽」全新概念店！推介月見‧藍旗吞拿魚他他/期間限定吞拿魚中落/ BaseHall角切刺身丼

中環怡和大廈地庫BaseHall化身上班族下班放鬆熱點，鮨楽全新概念店鮨楽&Bar進駐，帶來豐洲直送藍鰭吞拿魚壽司與輕鬆酒吧氛圍。平日Happy Hour從下午3點至晚上7點，精選組合低至$99起，讓忙碌一天後小酌和風小食，絕對有驚喜！

👉🏻全新Yahoo Food Instagram上線啦！立即Follow獲取更多飲食攻略

自家採購 豐州直送

豐州市埸現有200 多家持牌海鮮批發商，鮨楽是其中一家不用透過其他批發商挑選海鮮參與拍賣，採購人員於凌晨兩點進場，經嚴格挑選後於清晨五點完成出貨，魚貨於當日上午11時便抵達香港。與頂級仲卸商山幸Yamayuki合作，確保藍鰭吞拿魚新鮮空運抵港，使用專業濕式熟成櫃熟成，提升油脂細膩度。江戶前壽司堅持新潟越光米配特製赤醋飯，每貫壽司入口飽滿醋香，搭配百年テンヨ武田專屬醬油，平衡香港人口味。每日魚骨熬製味噌湯，鮮濃溫潤，成套餐完美收尾。​

廣告 廣告

山幸先生拍賣藍鯨吞拿的過程

藍鰭吞拿魚

鮨楽日本同事於豐州市場，每天新鮮採購及拍賣香港店舖需要的藍鰭吞拿及其他海鮮食材

中環區全新的據點 鮨楽&Bar多元餐飲體驗

作為鮨楽品牌中環區全新的據點，為大家帶來Happy Hour ，平日傍晚時段供應精選清酒、高球及多款和風小食，讓忙碌的上班族在輕鬆氛圍中小酌放鬆，感受中環午後的愜意節奏。週末更有清酒品鑑班，於週六舉行期間限定活動，邀請清酒專家帶領品味不同風格的日本酒，搭配主廚特製料理。

菜式必食包括Happy Hour山幸藍旗吞拿魚手握壽司3貫配清酒半合僅$99，月見藍旗吞拿魚他他$88拌日本蛋黃滑嫩鹹香，期間限定吞拿魚中落$128親刮骨縫無筋赤身。御膳10貫壽司套餐$178集赤身、中拖羅、海膽等，極上12貫$258加三文魚子碎拖羅，特選三色丼$288碎拖羅、海膽、伊克拉奢華疊加。十四代清酒按杯$50起，無需整瓶即可品頂級風味。

月見‧藍旗吞拿魚他他

以手切藍旗吞拿魚蓉為主角，混合少許醬油與香油調味，入口鮮香滑嫩，細膩而不失層次感。中央覆上一顆橙黃飽滿的日本蛋黃，彷如月夜映照，為這道菜點睛之筆。拌勻後更添濃郁圓潤的口感，鹹香之中帶著蛋黃的溫潤。佐以蔥花點綴，為這道前菜增添一抹清新。是視覺與味覺的享受，更是品酒時的完美搭配。

月見‧藍旗吞拿魚他他 $88

【期間限定】吞拿魚中落

這塊藍鰭吞拿魚脊骨部位，蘊藏著極為稀有的魚肉中落，被譽 為「無筋的上乘赤身肉」，肉質柔嫩、油香細膩。食客可親自用匙羹從骨縫中刮出鮮嫩魚肉，享受即席現刮的樂趣，兩面骨架皆藏驚喜。搭配紫菜、山葵與鹽等佐料，自製手卷或拌飯，創意盡現。期間限定體驗菜式，萬勿錯過！

【期間限定】吞拿魚中落 $128

BaseHall角切刺身丼

BaseHall角切刺身丼，融合了各種鮮美的海鮮食材。丼中包含新鮮的角切吞拿魚、三文魚、油甘魚和白身魚，口感層次豐富，每一口都能感受到海洋的鮮美。還有新鮮的三文魚子、脆爽的青瓜以及嫩滑的玉子，共同為這道刺身丼增添了色彩與風味。

BaseHall角切刺身丼 $128

味嚐「山幸」藍旗吞拿魚手握壽司5貫.味噌湯

由細膩鮮甜的赤身壽司開始，逐漸過渡到鮮嫩柔滑的魚腩，最終以入口即化、油脂豐富的大拖羅作為完美收尾，每一口都充滿層次與驚喜。搭配一碗香醇的味噌湯，為整餐增添一絲溫暖與細膩風味。從赤身到大拖羅的味覺旅程，鮮美醇厚，令人回味無窮！

味嚐「山幸」藍旗吞拿魚手握壽司5貫.味噌湯 $188

「山幸」吞拿魚碎拖羅月見丼

專為吞拿魚愛好者而設，這碗「山幸」吞拿魚碎拖羅月見丼，是對拖羅油脂層次最純粹的詮釋。來自豐洲市場、由山幸直送的角切本鮪赤身、中拖羅與手切吞拿魚蓉 (Negitoro)依次排開，紅潤光澤、脂香馥郁，在赤醋飯交織濃郁海味。搭配上日本蛋黃，瞬間增添了香濃和滑順的口感。

「山幸」吞拿魚碎拖羅月見丼 $198

御膳「山幸」藍旗吞拿魚手握壽司10貫.蕎麦麵.味噌湯

由師傅精選當日最優質食材打造，「極上おまかせ壽司 盛」集合了10款風味各異的握壽司與卷物，包括油脂分佈均勻的中拖羅、赤身鮪魚、入口即化的海膽、晶瑩剔透的三文魚籽、鮮香細膩的白身魚、炙燒銀魚、招牌厚燒玉子等。 配以新潟越光米赤醋飯，每一貫壽司都經細緻調味處理，鹹鮮適中，口感層次分明。

御膳「山幸」藍旗吞拿魚手握壽司10貫.蕎麦麵.味噌湯 $178

極上「山幸」藍旗吞拿魚手握壽司12貫.蕎麦麵.味噌湯

體驗這道奢華的極上「山幸」藍旗吞拿魚手握壽司，精心準備的12貫壽司展現了吞拿魚的極致風味。選用新鮮的吞拿魚、柔滑的魚腩、油甘魚、真鯛、深海池魚、以及香甜的三文魚子。壽司套餐還搭配了新鮮的海膽、碎拖羅、嫩滑的玉子和脆口的加州卷，為味蕾帶來多層次的享受。配以香醇的蕎麥麵和熱騰騰的味噌湯，讓整體用餐體驗更加完美。

極上「山幸」藍旗吞拿魚手握壽司12貫.蕎麦麵.味噌湯 $258

特選三色丼

享受這道奢華的特選三色丼，融合了三種極品海鮮，體驗無與倫比的美味。丼中包括新鮮的碎拖羅，口感滑嫩，提供了豐富的鮮味；搭配嫩滑的海膽，帶來海洋的甘甜和獨特風味；以及香甜的三文魚籽，為整道菜增添了一絲脆口的質感。

特選三色丼 $288

全新訂座平台「Yahoo訂餐廳×Openrice」正式上線！

>>立即按此了解更多香港各區餐廳訂座優惠<<

今晚食乜好？即睇最強雞翼食譜、牛油果食譜合集

地區美食合集！香港各區最新餐廳、cafe、甜品店推介

食乜養生好？二十四節氣：中醫教路/湯水進補/穴位養生

自助餐推介！睇盡各種自助餐優惠/回本攻略

想知最新飲食資訊？按此觀看Yahoo Food編輯推介

更多中環美食推介

中環美食｜成都川菜師傅加盟「霞飛飛」！全新川味菜譜必食松茸浮萍雞豆花/清燉手抓羊/響鈴豆腦龍蝦球/缽香神仙雞

中環美食｜韓國人氣湯飯店Um Yong Baek即將登港 曾獲Netflix美食節目及大勢男團SEVENTEEN推介 必試密陽式豬肉湯飯

中環美食｜菠蘿包漢堡店「Bolo Bolo」必試沙爹芝牛堡/占占菠蘿油

中環美食｜唐詩詠麵包店「33 Cubread」逆市擴充 分店將進駐中環砵典乍街

中環美食｜米芝蓮名廚Shane Osborn新餐廳Servo進駐中環！澳洲All Day Dining必試和牛腩包

中環美食｜日式禪意庭園風格餐廳NIWA 廚師發辦菜單品嚐時令食材風味 必食喜之次壽司/吞拿魚腩壽司

中環美食｜日本高級天婦羅鐵板燒料理 「鉄板焼．天ぷら 旬」正式開幕！主打日本鐵板燒天婦羅廚師發辦

中環美食｜GOLDEN GIP中環長駐店正式開幕！必食韓式風味亞洲料理 力推自家泡菜炒腸粉/原隻花蟹麻婆豆腐/香烤豬頸肉

中環美食 | 睡飽吃吃開手工Gelato雪糕店！7款口味必試橄欖油/鹹花生/開心果

中環美食｜卅二公館10周年推10道全新菜式 驚喜品嚐酸薑蕎頭蒸東星/辣子樟茶鴨/陳皮怪味牛肋骨 不能錯過10周年特別版香檳

中環美食｜AKATSUKI Izakaya親民價日本居酒屋！必食飛驒牛肉三文治/甘鯛魚炸串/時令蟶子

中環美食︱小巷茶室貓店長陪你嘆茶！家庭feel梨批+鬆餅 客人自選茶杯嘆茶

中環美食｜西班牙餐廳1862插旗大館 烤加利西亞烤原條章魚腿 /煙燻白鯷魚/聖地牙哥杏仁蛋糕

中環美食｜Sabatini意大利餐廳推期間限定「意大利威尼托晚餐」 主菜推自家製粗意大利麵配傳統燴鴨肉/香煎小龍蝦

中環美食︱車仔麵賣五款湯底 南瓜加雞熬成金湯 招牌麻辣豬手 + 墨魚咀

>>按此下載<< 全新Yahoo APP，領取最新餐廳優惠、氣炸鍋食譜、自助餐優惠，仲有飲食達人教你識煮識食，讓你成為真正全面的美食家，仲唔立即下載？