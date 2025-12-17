中環美食｜中環蘇豪Black Sheep再次推出節日快閃餐廳「阿爾卑斯小木屋」！必食熱溶芝士拼盤/熟食冷肉拼盤/羊萵苣沙律

中環美食｜中環蘇豪 Black Sheep 再次推出節日快閃餐廳「阿爾卑斯小木屋」！必食熱溶芝士拼盤/熟食冷肉拼盤/羊萵苣沙律

在熱鬧的中環蘇豪區，Black Sheep 今年再度推出備受期待的節日快閃餐廳「阿爾卑斯小木屋」，由即日到2026年1月15日，讓大家提前感受到歐洲雪季的浪漫魅力。不只是吃飯的地方，更是個能和朋友家人盡情慶祝的好地方，一同享受傳統菜餚瑞士熱溶芝士拼盤配熟食冷肉拼盤和羊萵苣沙律等，絕對適合節日慶祝。

節日快閃「阿爾卑斯小木屋」 享受美食同時飲盡一系列法國和瑞士佳釀

一走進「阿爾卑斯小木屋」，你會覺得自己真的來到雪山莊園。室內用樸實的木質調裝潢，營造出歐洲避寒小屋的感覺，兩層空間設計得既溫暖又有趣。你可以先在私人廂房辦個小聚會，邊喝香料熱紅酒暖身，邊聊聊天。然後移步到遊戲室，玩玩經典足球機、巨型層層疊、木製過三關或射擊滑雪飲板，讓夜晚充滿笑聲和熱鬧。

Black Sheep 再次推出節日快閃餐廳「阿爾卑斯小木屋」

菜單靈感來自歐洲多國料理，強調分享和暖心。開胃菜有傳統瑞士熱溶芝士拼盤，配上熟食冷肉和羊蒿苣沙律，適合大家一起分食。主菜則是暖胃的阿爾卑斯芝士烈酒火鍋，甜點當然不能錯過朱古力撻。為了讓用餐更有層次，侍酒師團隊準備了三款餐酒配搭套餐，讓你根據心情選擇微醺程度。Piste Verte每位$1,088，適合不喝酒的朋友，包含汽水、果汁和氣泡茶，帶來清新活力。Piste Rouge每位$1,388，提供無限量紅白酒和啤酒，完美配冬季大餐。最豪華的Piste Noire每位$1,688元，包含任添香檳、精選調酒和瑞士佳釀，讓聖誕派對high到極點！

瑞士熱溶芝士拼盤

Black Sheep 侍酒師團隊精心挑選一系列法國和瑞士佳釀

獨家抽獎贏取瑞士雙人豪華之旅

今年Black Sheep 還首次和瑞士旅遊局合作，用餐客人有機會參與抽獎，贏取瑞士雙人豪華之旅。獎品包括瑞士國際航空的香港來回經濟艙機票、兩張頭等八日瑞士旅行通行證，加上在風光小鎮的四五星級酒店住宿，你又怎可以錯過？

Black Sheep 首次與瑞士旅遊局合作，蒞臨「阿爾卑斯小木屋」用餐的客人將可參與獨家抽獎， 有機會贏取瑞士雙人豪華之旅！

Chalet des Alpes「阿爾卑斯小木屋」

地址：中環蘇豪些利街18號（地圖按此）

