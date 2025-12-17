宏福苑五級火︱一文盤點大維修四大異常
中環美食｜中環蘇豪Black Sheep再次推出節日快閃餐廳「阿爾卑斯小木屋」！必食熱溶芝士拼盤/熟食冷肉拼盤/羊萵苣沙律
中環蘇豪Black Sheep再次推出節日快閃餐廳「阿爾卑斯小木屋」，立即睇內文：
在熱鬧的中環蘇豪區，Black Sheep 今年再度推出備受期待的節日快閃餐廳「阿爾卑斯小木屋」，由即日到2026年1月15日，讓大家提前感受到歐洲雪季的浪漫魅力。不只是吃飯的地方，更是個能和朋友家人盡情慶祝的好地方，一同享受傳統菜餚瑞士熱溶芝士拼盤配熟食冷肉拼盤和羊萵苣沙律等，絕對適合節日慶祝。
👉🏻全新Yahoo Food Instagram上線啦！立即Follow獲取更多飲食攻略
節日快閃「阿爾卑斯小木屋」 享受美食同時飲盡一系列法國和瑞士佳釀
一走進「阿爾卑斯小木屋」，你會覺得自己真的來到雪山莊園。室內用樸實的木質調裝潢，營造出歐洲避寒小屋的感覺，兩層空間設計得既溫暖又有趣。你可以先在私人廂房辦個小聚會，邊喝香料熱紅酒暖身，邊聊聊天。然後移步到遊戲室，玩玩經典足球機、巨型層層疊、木製過三關或射擊滑雪飲板，讓夜晚充滿笑聲和熱鬧。
菜單靈感來自歐洲多國料理，強調分享和暖心。開胃菜有傳統瑞士熱溶芝士拼盤，配上熟食冷肉和羊蒿苣沙律，適合大家一起分食。主菜則是暖胃的阿爾卑斯芝士烈酒火鍋，甜點當然不能錯過朱古力撻。為了讓用餐更有層次，侍酒師團隊準備了三款餐酒配搭套餐，讓你根據心情選擇微醺程度。Piste Verte每位$1,088，適合不喝酒的朋友，包含汽水、果汁和氣泡茶，帶來清新活力。Piste Rouge每位$1,388，提供無限量紅白酒和啤酒，完美配冬季大餐。最豪華的Piste Noire每位$1,688元，包含任添香檳、精選調酒和瑞士佳釀，讓聖誕派對high到極點！
獨家抽獎贏取瑞士雙人豪華之旅
今年Black Sheep 還首次和瑞士旅遊局合作，用餐客人有機會參與抽獎，贏取瑞士雙人豪華之旅。獎品包括瑞士國際航空的香港來回經濟艙機票、兩張頭等八日瑞士旅行通行證，加上在風光小鎮的四五星級酒店住宿，你又怎可以錯過？
Chalet des Alpes「阿爾卑斯小木屋」
地址：中環蘇豪些利街18號（地圖按此）
全新訂座平台「Yahoo訂餐廳×Openrice」正式上線！
更多中環美食推介
中環美食｜成都川菜師傅加盟「霞飛飛」！全新川味菜譜必食松茸浮萍雞豆花/清燉手抓羊/響鈴豆腦龍蝦球/缽香神仙雞
中環美食｜韓國人氣湯飯店Um Yong Baek即將登港 曾獲Netflix美食節目及大勢男團SEVENTEEN推介 必試密陽式豬肉湯飯
中環美食｜菠蘿包漢堡店「Bolo Bolo」必試沙爹芝牛堡/占占菠蘿油
中環美食｜唐詩詠麵包店「33 Cubread」逆市擴充 分店將進駐中環砵典乍街
中環美食｜米芝蓮名廚Shane Osborn新餐廳Servo進駐中環！澳洲All Day Dining必試和牛腩包
中環美食｜日式禪意庭園風格餐廳NIWA 廚師發辦菜單品嚐時令食材風味 必食喜之次壽司/吞拿魚腩壽司
中環美食｜日本高級天婦羅鐵板燒料理 「鉄板焼．天ぷら 旬」正式開幕！主打日本鐵板燒天婦羅廚師發辦
中環美食｜GOLDEN GIP中環長駐店正式開幕！必食韓式風味亞洲料理 力推自家泡菜炒腸粉/原隻花蟹麻婆豆腐/香烤豬頸肉
中環美食 | 睡飽吃吃開手工Gelato雪糕店！7款口味必試橄欖油/鹹花生/開心果
中環美食｜卅二公館10周年推10道全新菜式 驚喜品嚐酸薑蕎頭蒸東星/辣子樟茶鴨/陳皮怪味牛肋骨 不能錯過10周年特別版香檳
中環美食｜AKATSUKI Izakaya親民價日本居酒屋！必食飛驒牛肉三文治/甘鯛魚炸串/時令蟶子
中環美食︱小巷茶室貓店長陪你嘆茶！家庭feel梨批+鬆餅 客人自選茶杯嘆茶
中環美食｜西班牙餐廳1862插旗大館 烤加利西亞烤原條章魚腿 /煙燻白鯷魚/聖地牙哥杏仁蛋糕
中環美食｜Sabatini意大利餐廳推期間限定「意大利威尼托晚餐」 主菜推自家製粗意大利麵配傳統燴鴨肉/香煎小龍蝦
中環美食︱車仔麵賣五款湯底 南瓜加雞熬成金湯 招牌麻辣豬手 + 墨魚咀
>>按此下載<< 全新Yahoo APP，領取最新餐廳優惠、氣炸鍋食譜、自助餐優惠，仲有飲食達人教你識煮識食，讓你成為真正全面的美食家，仲唔立即下載？
其他人也在看
假日隱世餐廳｜10大隱世歷史建築餐廳推介 《傾城之戀》經典場景/百年建築物改建/免費導賞團
最近覺得被生活壓不過氣？想放鬆身心又不能立即買機票外出散心的話，其實香港亦有不少藏於歷史建築內的特色餐廳，除了可以品嚐美食，更能多了解香港歷史跟文化；今次精選香港10大隱世歷史建築餐廳推介，包括礦工主題Cafe、歷史建築改建英式大屋、大澳海景餐廳、鬧市中的寧靜露天茶座等等，非常適合假日拍照，享受慢活時光，希望能為大家打打氣！Yahoo Food ・ 26 分鐘前
鍾翰林、傑斯、張超雄等9人揭獄中不人道待遇 「打雞翼」、高溫、單獨囚禁 衛生惡劣「蟑螂在身上爬」｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】國際特赦組織（Amnesty International）今（17 日）發布最新報告，引述多名香港前在囚人士包括前「學生動源」召集人鍾翰林、前網台主持人尹耀昇、前立法會議員張超雄等 9 人的遭遇，指曾在獄中受到暴力、不人道待遇。國際特赦組織呼籲當局調查香港懲教院所的情況，包括成立獨立機構突擊視察等。懲教署回應指「嚴正反駁有關指控」，對肢體暴力採取」「零容忍」態度，同時已執行盡可能高標準的清潔措施等。Yahoo新聞 ・ 11 小時前
韓女星「減重30kg」驚人差異照曝光！公開健康減脂食譜，1食材吃飽也不發胖
韓國知名喜劇女星洪允和近期在節目中公開驚人瘦身成果，她不僅成功減去30公斤，體重更已降至「兩位數」，跌破百公斤大關，讓現場來賓與觀眾大為讚嘆。姊妹淘 ・ 16 小時前
廣島肥蠔突然集體暴斃9成！ 瀨戶內海牡蠣大屠殺開演！
想像一下，漁民辛辛苦苦養了半年，拉網時本該滿載而歸，結果100根鐵絲才撈出30公斤剝殼牡蠣，往年輕鬆破200公斤，存活的還大多變褐色，賣相慘到無法上市。Japhub日本集合 ・ 1 天前
李連杰追利智承諾「賺的錢都給妳」！向太爆他30年身家全交出：出門都沒有錢包
向太（陳嵐）近日談到李連杰與妻子利智的婚姻相處，意外揭露李連杰多年來的「寵妻模式」。她表示，李連杰從追求利智開始，就曾承諾「賺到的每一分錢都交給妳」，而這句話不只停留在口頭，實際行動一路維持至今，時間超過30年。姊妹淘 ・ 15 小時前
張曼玉激罕香港露面 商場買貼地聖誕禮物 網民︰她好親民啊
影后張曼玉近年鮮有作品推出，但就同唔少藝人一樣積極開拓社交平台。張曼玉尋日喺小紅書分享去商場買聖誕禮物嘅片段，寫道「聖誕節又快到了！這是一個我特別喜歡的節日。Yahoo 娛樂圈 ・ 18 小時前
何文田朗賢峯裝修「監倉風」 1房自製雙閣樓 叫租2.2萬！
靚裝修可令單位更易租出，甚至租金亦可高過同類單位，但若設計太過「前衛」，可能適得其反。近日何文田新樓朗賢峯一個1房單租盤，因自製雙閣樓及銀色金屬圍欄設計，引起網民關注，被調侃似「高級監倉」。28Hse.com ・ 1 天前
機電署工程師有逾700萬元來歷不明現金 被判囚五年三個月
【Now新聞台】機電署一名時任高級屋宇裝備工程師有逾七百萬元來源不明現金，被判囚五年三個月，犯罪得益被充公。 廉署指，60歲的謝聲德所屬的小型工程分部向兩間總承辦商判授合約，涉款約9140萬，其後分判予三間分判商，謝聲德承認從一名同時任職該三間公司董事的男子收取四萬元賄款，而謝聲德在七年半間獲機電署支薪共約900萬元，但其個人開支達約3000萬，被廉署控告財富與收入不相稱。#要聞now.com 新聞 ・ 1 天前
「影壇女神」鞏俐和77歲法籍老公同遊北京！街頭牽手被直擊，畫面美到像電影
照片裡的鞏俐一身深色長大衣，氣場依舊在線，走在老北京城牆、紅門與街景之間，整個人反而多了份鬆弛感；77歲的Jarre穿著銀灰色外套、圍著圍巾，牽著她過馬路、並肩散步，偶爾低頭交談，偶爾對視微笑，不用多餘動作就很甜。不少網友都說，這組北京街拍比紅毯還好看，完全是「...styletc ・ 1 天前
日台賣到斷貨！GU防風防水外套有何魅力？同場推介8款防水風褸 最平只需$199/32折起入手Timberland、The North Face
年尾假期多多！大家是否都已經計劃好去哪個國家旅遊呢？在此之前給大家介紹一件旅行神物，就是來自GU的防水風褸，在不熟悉即將要去地方的氣溫與天氣狀況時，最好常備防水風褸以供不時之需。這件衣服太過熱賣，台灣日本都已經全線搶斷貨了！好消息是GU也有再次推出類似款式供大家選擇，此外Yahoo購物專員也搜羅從百元平價款到輕奢品牌精選多款人氣防水風褸供大家選擇，包括UNIQLO、lululemon、The North Face等，大家帶去旅行不僅能抵禦寒風冷雨，還能讓日常穿搭更具層次感，即看絕對不能錯過的推薦清單！Yahoo Style HK ・ 21 小時前
36歲Angelababy近照顏值被激讚重回顛峰 網民：誰分得清這是早期還是現在
現年36歲嘅Angelababy（楊穎），早年以模特兒身份入行，其甜美外貌吸引無數網民關注，被封「𡃁模始祖」。Angelababy與內地小生黃曉明於2015年舉行世紀婚禮，不過二人於2022年結束7年婚姻，成為單親媽嘅Angelababy一直獨力湊囝囝「小海綿」，事業家庭兩兼顧。Yahoo 娛樂圈 ・ 14 小時前
泰國猛攻柬埔寨兩大原因曝光 對中國又有何影響？
泰國與柬埔寨邊境衝突持續激化，雙方在爭議領土柏威夏寺週邊展開軍事對抗，泰國空軍空襲已造成 39 萬平民流離失所。這場始於領土爭議的衝突，實際上揭露了兩國圍繞電詐產業的深層經濟矛盾，而中國作為區域重要利益相關方，專家認為中國將面臨雙重影響。鉅亨網 ・ 1 天前
Labubu熱度退潮？泡泡瑪特2,000億市值蒸發，前LVMH高層吳越空降救亡
潮玩巨頭泡泡瑪特迎來關鍵時刻？曾靠 Labubu 風靡潮玩圈的泡泡瑪特POPMART，近期陷入雙重困境 ，不單核心 IP 熱度逐漸退潮，市值更遭遇大幅縮水。這位「潮玩一哥」緊急變招，邀請 LVMH 大中華區前總裁吳越擔任非執行董事，這場跨界救亡能否逆轉局勢？Yahoo Style HK ・ 21 小時前
【萬寧】星期三優惠大放送（只限17/12）
萬寧知你心！今個星期三萬寧又為你搜羅多款健與美產品出位價優惠等你可以輕鬆入手心頭好！即刻嚟萬寧掃貨： LRP HYALU B5抗皺緊緻精華 30毫升／B5抗皺緊緻面霜50毫升$275/件，買2件+ 獨家送供應商$100現金優惠券1張 L‘OREAL 昇華修護／全效美髮油洗髮露／護髮素（各款）$79/件 GNC 3倍超級魚油 240粒迷你膠囊裝$428/件 太醫殿護眼王60粒$379/件，買1件$149，買3件+ 獨家送供應商$30現金優惠券1張，買6送1，平均每件$127.7 雀巢三花柏齡健心三清高鈣較低脂奶粉 750克／高鈣活關節低脂奶粉800克$90/件 瑞士蓮 軟心朱古力200克（各款）$68/件YAHOO著數 ・ 20 小時前
Threads友質疑觀塘食店預製菜扮即炒？ 店方拍片反駁：真係即叫即炒
近日有網民於社交平台 Threads 發帖，分享自己午市覓食時遇到的新開食店，原以為該店主打鑊氣小炒，點知望入廚房卻發現「咩鑊都冇」，懷疑全部菜式其實是預製菜翻熱，帖文隨即引起網民熱烈討論。Yahoo Food ・ 23 小時前
日出康城領都下月加管理費兩成！ 業主可否反對？有何程序？
樓宇管理費與小業主息息相關，近日有將軍澳日出康城領都業主於社交媒體平台張貼屋苑加管理費的通告，顯示2026年1月1日起，管理費將大幅加價近2成至建築面積每呎2.73元，業主指管理費兩年累計加了37.1%，預計2027年還要加5%。28Hse.com ・ 19 小時前
歌舞伎町深夜大久保公園！ 警方巡邏車一來全鳥獸散！
大久保公園本是歌舞伎町的綠洲，白天辦拉麵節或咖哩市集，晚上卻常見年輕女性散坐在路邊或酒店牆根，手機不離手，等著潛在客人上門。Japhub日本集合 ・ 14 小時前
高市早苗：美國以外對象不太可能符合存亡危機事態條件
日本《共同社》報道，日本首相高市早苗再回應有關可以行使集體自衛權的「存亡危機事態」爭議，指美國以外的對象，符合「與我國有密切關係的他國」條件，可能性相當有限。至於是否包括台灣，她僅稱將根據個別具體情況作出判斷。高市早苗出席參院預算委員會會議時指，為了避免自衛隊與中國解放軍發生意外或衝突，應該更好發揮雙方「海空聯絡機制」作用，希望與中方確保機制繼續穩定運作。在會議上有議員要求高市早苗撤回「台灣有事可能構成存亡危機事態」的言論。高市早苗重申，將根據實際發生情況綜合判斷，強調政府立場一貫。高市早苗11月初在眾議院接受議員質詢時表示，如果「台灣有事」伴隨對方使用武力的情況，有可能會構成安全保障法制中有關日本能夠行使集體自衞權的「存亡危機事態」。有關言論令中日關係惡化。 (ST)#高市早苗 (ST)infocast ・ 22 小時前
79歲Cher與39歲男友結婚！傳奇女星在80歲大壽的年份下嫁，愛得高調的愛情觀：不在乎外間看法，我們玩得很開心
現年 79 歲美國傳奇女星 Cher 與 39 歲男友結婚，小 40 的戀情愛得相當甜蜜！Cher 曾經歷過兩段婚姻，2022 年認愛 Alexander Edwards 後愛得高調，曾分手後再復合最終走上婚姻殿堂！Yahoo Style HK ・ 22 小時前
澳洲韓裔跆拳道教練涉殺學員一家三口 被判囚終身
澳洲悉尼一名韓裔的跆拳道教練，在去年2月謀殺他的一名學生以及其家長，被悉尼法院判處終身監禁以及不能保釋。 被告的51歲教練柳光京（Kwang Kyung Yoo，音譯）他被指在去年的2月，殺害其當時在他位於悉尼西面的拳館內，勒死同樣來自南韓的7歲學員以及學員41歲的母親。之後柳取走母親的蘋果手錶以及駕駛她的寶馬房am730 ・ 1 天前