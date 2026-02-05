中環美食｜Fortaleza do Guincho 主廚快閃 L’ATELIER DE JOËL ROBUCHON

L’Atelier de Joël Robuchon Hong Kong 將於 2 月 11 日至 13 日，邀請同屬集團、位於葡萄牙里斯本近郊的大西洋海岸米芝蓮一星餐廳 Fortaleza do Guincho 行政總廚 Gil Fernandes 到訪客席，於午市時段推出聯乘限定菜單。期間，賓客可於 L’Atelier 品嚐兩款以葡萄牙大西洋風味為靈感的午市套餐，四道菜「Menu Plaisir」及五道菜「Menu Gourment」，價格分別由$1,280 及 $1,680 起，重點呈現 Gil Fernandes 的標誌性創作。

從果阿到大西洋的紅蝦故事

限定菜單中最值得期待的，是主廚 Gil 的招牌菜「GOA – 果阿 Xeq Xeq 紅蝦」，透過一隻紅蝦，串連葡萄牙與其前殖民地之間的歷史與飲食記憶。​

他以印度果阿地區的傳統烹調方式，加入大西洋紅蝦、柑橘、椰菜等葡萄牙食材，配搭傳統印度香料，令兩種文化的香氣在同一道菜中層層堆疊。​這道菜靈感源自主廚於印度旅程中的所見所感——在他看來，食物不只是一頓飯，而是關於身分認同、歷史軌跡與個人記憶的載體，每一層風味都帶著故事。​

是次駐店，客人可以在 L’Atelier 一貫細膩精準的擺盤與節奏之下，品味從大西洋岸邊走進中環的料理語言，感受葡國海岸風土與法式高級餐飲在同一餐桌的交會。​





兩位主廚的共同語言：尊重食材、從簡而精

聯乘並非單純的「星級客座」，更像是一場料理理念的深度對話。​Fortaleza do Guincho 行政總廚 Gil Fernandes 與 L’Atelier de Joël Robuchon Hong Kong 行政總廚 Julien Tongourian，同樣堅持「尊重食材本質、從簡而精」的創作精神，重視以最少修飾，呈現食材最純粹的風味。​

兩位主廚都以嚴謹技藝與對細節的極致要求見稱，從火候控制、醬汁層次到餐桌節奏，皆追求高級料理回歸本質的可能性。​

是次跨越葡萄牙、澳門及香港的廚藝交流，既是集團餐飲實力的展現，也為本地食客提供一個在午餐時段就能走進國際級 fine dining 對話現場的難得機會。​









