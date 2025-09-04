六四沙田黑漆噴「6436」 曾建峯認罪
中環美食｜The Henderson天際飲食新地標 必食三大人氣餐廳Peridot/AKIRA BACK/花雲（另設Cloud 39香港最高全玻璃天幕宴會廳）
中環最新地標The Henderson，將於2025年第四季推出三個創新餐飲概念，即睇內文：
位於中環，由全球知名建築師扎哈．哈迪德設計的最新地標建築The Henderson，將於2025年第四季推出三個創新餐飲概念，結合最新宴會空間，打造一個獨特的「登峰之旅」飲食體驗。The Henderson的餐飲佈局採用層層遞進的方式，分別於5、38樓及39樓，每一層都代表著不同的味覺高度和生活品味，多間人氣餐廳包括：Peridot、AKIRA BACK、花雲等，為大家帶來一系列的全新餐飲體驗！
國際名廚Akira Back首度進駐香港
這場攀登之旅始於5樓的AKIRA BACK餐廳，標誌著享譽國際的美籍韓裔名廚Akira Back首次在香港開設餐廳。這位曾是專業單板滑雪運動員的主廚，將其獨特的人生經歷融入烹飪藝術中，巧妙地將韓國傳統與美國及日式元素相結合，創造出既保持傳統精髓又充滿創新突破的新派料理。
Akira Back在全球27個國際城市擁有餐廳，其中包括榮獲米芝蓮星級殊榮的DOSA。香港這家新餐廳的室內設計由本地著名的AB Concept工作室操刀，以「美食交響曲」為設計概念，完美呼應主廚破格創新的烹飪精神。更值得一提的是，主廚母親Young Hee Back的藝術畫作被巧妙地融入餐廳設計中，裝飾著餐碟、壽司吧檯及私人廂房，將烹飪藝術與視覺藝術完美結合。
Summit 38天際殿堂的雙重體驗
登上38樓的Summit 38餐飲空間，食客將進入一個更加精緻的美食世界。匯聚了兩個截然不同但同樣令人驚艷的餐飲概念：Peridot和花雲（Hana no Kumo），兩者都將於10月份開幕。Peridot代表著現代調酒文化的新高度。這個以「風土」為靈感的創意調酒吧，由屢獲殊榮的Studio Paolo Ferrari設計，採用「自然未來主義」理念。設計師大膽運用時尚的玻璃燈飾、流線型大理石吧檯和標誌性的橄欖綠色調，營造出既典雅又充滿沉浸感的社交空間。Peridot不僅提供創新調酒，更搭配突破傳統框架的素食美饌作為酒吧輕食，並融入魅力十足的音樂表演，勢必成為亞洲酒吧文化的新標竿。
由曾在京都、東京及香港米芝蓮星級餐廳掌勺的行政總廚小川賢主理，花雲致力於呈獻日本料理的精髓。國際知名設計工作室HBA從京都四季變化的美態中汲取靈感，運用有機形式、自然觸感的材料，配合動態燈光系統，創造出彷彿置身戶外用餐的獨特體驗。餐廳精心挑選包括日本頂級名釀、獲獎年份酒及創新風味清酒在內的多款高級酒品，為每道佳餚提供完美搭配。
Cloud 39：雲端宴會的極致體驗
這場味覺攀登之旅的終點是位於頂層的Cloud 39，香港最高的全玻璃天幕宴會廳。自2024年下旬開業以來，這裡已迅速成為城中盛事及國際級活動的首選場地。Cloud 39提供無與倫比的城市景觀，更將宴會體驗提升至全新高度，為The Henderson的整個餐飲概念畫下完美句號。
Summit 38同時設有以世界山峰命名的多功能宴會空間，為城中社交聚會和婚禮提供頂級的款待體驗；隨著AKIRA BACK於9月開幕，以及Peridot和花雲於10月亮相，絕對會成為美食與時尚品味達人的朝聖地。
