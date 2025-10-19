中環華懋大廈三級火 消防顧問稱不排除由煙頭引致(何泳薇報道)

【Now新聞台】中環華懋大廈三級火，四名傷者仍然留醫，其中兩人危殆，有屋宇署人員到場檢查棚架情況。有消防顧問估計，今次火警在大廈外的低位首先起火，不排除由煙頭引致。

三級火被救熄，不過華懋大廈連同旁邊的一段砵典乍街仍未解封，馬路留下大堆燒毀的竹枝，涉事的環保斗及貨車亦未移走。消防翻開當中的雜物，看看有沒有可疑的地方。

而大廈牆身就有批盪剝落，多組分體式冷氣機嚴重受損，部分被火燒過的棚架搖搖欲墜，屋宇署人員及工程承建商到場，在大廈內外檢查狀況。

在地下的快餐店受事故影響無法營業，職員忙於清理灰塵。

快餐店職員：「我都只是過來看看發生了甚麼事。檢查冷氣的，但現在暫時都未知道甚麼情況。」

大廈旁邊的天橋升降機在封鎖線範圍內，所以暫停運作，市民上落只能走樓梯。

這場火警在周六下午四時許發生，火勢一度非常猛烈，整幅棚架陷入火海，部分爆開竹枝碎片飛至兩條街以外，消防在短時間之內將火警升為三級。

消防顧問梁錦得：「估計起火火頭應該在較低位，兩、三個原因，當然要看維修工程有沒有人在外牆燒焊，導致有『火屎』，但較大的機會是下面有人吸煙，棄置了一些煙頭在環保斗當中，從環保斗一直蔓延上去，尤其棚架外面帆布是塑料，不只是容易起火，一旦起火，蔓延速度會很快。」

火警期間有四人不適送院，其中23歲及55歲的男傷者要在深切治療部留醫。

