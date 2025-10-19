中環華懋大廈仍未解封 屋宇署及棚架工程承建商到場協助調查

【Now新聞台】中環華懋大廈昨日的棚架三級火，四名傷者仍然留醫，其中兩人危殆，消防已經成立專隊調查起火原因。

華懋大廈連同旁邊的一段砵典乍街仍未解封，馬路留下大堆燒毀的竹棚、玻璃碎及雜物，涉事的環保斗及貨車亦未移走。大廈外牆有批盪剝落，多組分體式冷氣機嚴重受損，大廈地下的快餐店無法營業。

消防在附近一帶戒備，禁止路人走近。屋宇署人員及棚架工程承建商到場，協助警方調查。

這場三級火在昨日下午四時許發生，至晚上九時許被救熄。火警期間有四人不適送院，其中23歲及55歲的男傷者情況危殆，在深切治療部留醫。

