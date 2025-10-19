中環華懋大廈仍未解封 屋宇署及棚架工程承建商到場協助調查

不斷更新｜累計 15 名議員宣布棄選立法會
其他人也在看
中環華懋大廈三級火 消防顧問稱不排除由煙頭引致(何泳薇報道)
【Now新聞台】中環華懋大廈三級火，四名傷者仍然留醫，其中兩人危殆，有屋宇署人員到場檢查棚架情況。有消防顧問估計，今次火警在大廈外的低位首先起火，不排除由煙頭引致。 三級火被救熄，不過華懋大廈連同旁邊的一段砵典乍街仍未解封，馬路留下大堆燒毀的竹枝，涉事的環保斗及貨車亦未移走。消防翻開當中的雜物，看看有沒有可疑的地方。而大廈牆身就有批盪剝落，多組分體式冷氣機嚴重受損，部分被火燒過的棚架搖搖欲墜，屋宇署人員及工程承建商到場，在大廈內外檢查狀況。在地下的快餐店受事故影響無法營業，職員忙於清理灰塵。快餐店職員：「我都只是過來看看發生了甚麼事。檢查冷氣的，但現在暫時都未知道甚麼情況。」大廈旁邊的天橋升降機在封鎖線範圍內，所以暫停運作，市民上落只能走樓梯。這場火警在周六下午四時許發生，火勢一度非常猛烈，整幅棚架陷入火海，部分爆開竹枝碎片飛至兩條街以外，消防在短時間之內將火警升為三級。消防顧問梁錦得：「估計起火火頭應該在較低位，兩、三個原因，當然要看維修工程有沒有人在外牆燒焊，導致有『火屎』，但較大的機會是下面有人吸煙，棄置了一些煙頭在環保斗當中，從環保斗一直蔓延上去，尤其棚架外面帆布是塑料，不只是now.com 新聞 ・ 11 小時前
中環華懋大廈三級火4傷者仍留醫 23歲男傷者由危殆轉為嚴重
中環華懋大廈周六發生三級火，火勢在5個小時後已被救熄，但大廈和旁邊一段砵典乍街仍未解封。涉事大廈外牆事後熏黑、玻璃窗爆裂，牆身批盪剝落，燒焦的棚架竹枝、玻璃碎片等散落一地。火警中受傷的4名傷者正繼續留醫，其中兩人情況危殆。多名消防員今日繼續在場調查，部分進入大廈單位了解，亦有消防登上大廈外圍觀察和調查，屋宇署亦派員到場am730 ・ 1 小時前
中環華懋大廈棚架三級火 兩傷者危殆
【Now新聞台】中環干諾道中華懋大廈棚架發生三級火，58人自行疏散，四人不適送院，其中兩人危殆、兩人穩定。消防處成立專隊調查起火及火勢迅速蔓延原因。網上片段所見，現場火勢猛烈，有竹枝從高空跌下，濃煙衝上半空，消防到場灑水灌救。有人吸入濃煙後不適送院，有目擊者指在上環都聞到濃煙。目擊者陳先生：「我一個人旅遊去石板街，我下來的時候看到很多人在那拍照，然後我去看就是那個樓著火了，我去的時候沒那麼大了，但是還有火，然後已經有消防員，那些消防車已經來了。反正那個煙很刺鼻，已經到上環那條街那裡。」工友余先生：「我們工作中突然聽到竹爆聲，像落石屎的竹爆聲，於是就走。一邊近乎燒光，我們自己公司有四個工友，當時就全部走、全部逃生，公司集中指示讓我們走，點人頭，然後撤退。」附近店舖負責人：「東西全部跌下落，嚇死人。又著火又出煙，東西都跌下來，後尾上面又著火。(你店舖有沒有受影響?)衣服都沾滿塵，真是慘。」下午四時許，消防接報位於中環干諾道中的華懋大廈棚架發生火警，期間消防出動4條喉、4隊煙帽隊灌救，兩條鋼梯、36架消防車及15架救護車，並出動無人機外圍監察。晚上9時許將火警救熄，消防指起火原因仍然調查中，now.com 新聞 ・ 16 小時前
香港賽駒「嘉應高昇」揚威澳洲珠穆朗瑪峰錦標(吳紀恩報道)
【Now新聞台】香港馬王「嘉應高昇」在澳洲贏得珠穆朗瑪峰錦標，是首匹海外馬揚威這項一級賽。 12匹馬鬥千二米，角逐總獎金二千萬澳元，相當於大約1億港元。全球最高獎金草地賽，淺藍綵衣、橙袖、黃帽潘頓策騎一號馬「嘉應高昇」第7檔起跑，沿途守在第3，6號馬「滿志」、3號「登天橋」一直佔據頭兩位。「嘉應高昇」首次遠征比賽，早前來到澳洲悉尼蘭域馬場適應氣候及賽道，上周參加一千米試閘第3名過終點，練馬師大衛希斯已信心十足，表示「嘉應高昇」進步很大，準備就緒迎接冠軍。轉入直路發揮後勁，八屆香港冠軍騎師潘頓推騎下，最後100米段處壓過「登天橋」搶上頭位，明顯地帶出，贏超過一個馬位，是首匹海外馬揚威這項一級賽，「動心」、「占美新星」得第二及第三。「嘉應高昇」為馬主團體帶來700萬澳元頭馬獎金，大約3600萬港元，累積獎金突破一億港元，是歷來第5匹破億賽駒，這匹5歲馬連贏14場，累積17戰15冠2亞。#要聞now.com 新聞 ・ 1 天前
大谷翔平兩刀流震撼釀酒人 率道奇晉世界大賽
（法新社洛杉磯17日電） 美國職棒大聯盟洛杉磯道奇今天憑藉日籍球星大谷翔平史詩級的全方位表現，在國家聯盟冠軍系列賽以4勝0敗橫掃密爾瓦基釀酒人，順利拿下世界大賽門票。我們是靠團隊力量晉級，我希望洛杉磯、日本及全世界每個人都能開心喝杯好清酒」。法新社 ・ 1 天前
警方銳眼計劃目標年內接入10條公共屋邨及過海隧道閉路電視鏡頭
【Now新聞台】警方計劃在今年內接入10條公共屋邨及過海隧道的閉路電視鏡頭。 警方指，銳眼計劃下安裝的閉路電視協助偵破逾480宗刑事案件、拘捕超過840人。警方指會逐步將啟德體育園、港鐵公司等的閉路電視鏡頭納入銳眼計劃範圍，目前已接入5千多支，亦計劃今年接入3條海底隧道、10條公共屋邨、7個與全運會相關場館，以及4個出入境管制站的閉路電視鏡頭。#要聞now.com 新聞 ・ 9 小時前
強冷空氣加熱帶風暴「風神」影響 廣東料降溫10℃
【on.cc東網專訊】內地周日（19日）繼續發布大風黃色和颱風藍色預警，熱帶風暴「風神」目前位於菲律賓呂宋島上，中心附近最大風力達8級，將於傍晚前後進入南海東部海面。強冷空氣與「風神」共同作用，周日將為廣東省深圳市帶來降溫和大暴雨。on.cc 東網 ・ 12 小時前
中環華懋大廈三級火大致撲滅 4人受傷一男嚴重 消防正調查起火原因(更新)
中環干諾道中華懋大廈周六下午發生的三級火大致撲滅。消防處消防區長盧瑞生表示，下午4時24分接報，4分鐘後到場發現大廈外牆搭建棚架作維修工程，火勢快速蔓延和猛烈，波及隔離大廈，同時收到市民求助，因此在8分鐘後將火警升為三級。火勢主要集中在大廈外牆，未嚴重波及大廈內單位，下午5時46分火勢受到包圍，晚上7時受控，9時13分am730 ・ 1 天前
逾5000公營機構政府部門閉路電視納「銳眼」系統 警研年內交通燈裝首支鏡頭
警方去年推出「銳眼」計劃，正逐步擴展鏡頭覆蓋範圍。警方指，未來會逐步接入其他政府部門和公營機構的閉路電視鏡頭入「銳眼」系統，如啟德體育園、港鐵等，目前已接入五千多支這類鏡頭。政府部門方面，今年目標是接入房屋署10條公共屋邨、運輸署3條海底隧道、康文署7個與全運會相關場館，以及4個出入境管制站的閉路電視鏡頭。am730 ・ 13 小時前
華懋大廈三級火 呎租原來跑贏中環中心
中環華懋大廈三級火，恍如災難片場景在網上瘋傳。唔少人都會認得這幢老牌商廈，雖然地下入口大堂已翻新，但大廈外觀仍充滿懷舊感。不過睇租賃紀錄，華懋大廈不單止吸引租戶豪租大面積單位，呎租更跑贏中環中心。Yahoo 地產 ・ 17 小時前
港鐵灣仔站有人蓄意干擾列車車門 16歲非華裔男童同日晚上被捕
港鐵港島綫灣仔站發生刑事毀壞案。一名少年周六涉嫌在列車關門時刻意以手干擾車門運作，導致列車無法正常關閉，最終需在銅鑼灣站安排乘客疏散並調回車廠檢查。警方周日表示，案發當日接報後翻查閉路電視片段及深入調查，同日晚上在紅磡區拘捕一名16歲非華裔男童，涉嫌「刑事毀壞」，他現正被扣留調查。 機電工程署：已要求作進一步調查am730 ・ 1 小時前
逾萬名慢性阻塞肺病患者發作入院 3年間醫療開支12億(劉倩桐報道)
【Now新聞台】香港哮喘會聯同港大研究發現，3年間逾萬名慢性阻塞肺病患者因急性發作入院，醫療開支達12億元，而冬季出現急性發作機會比夏季高，建議患者注意保暖。 72歲的盧先生廿多年前確診慢性阻塞肺病，多年來一直受氣喘影響，現時肺活量只剩下四分之三，同時有肺積水，令他決心戒煙。慢性阻塞肺病患者盧先生︰「如果行街，很多時你會見到我坐在消防喉頭上，因為走得久不夠氣，最嚴重時，行五、六級樓梯都要停下來，如果你沒有太大問題可以行兩層樓，但如果你不照顧自己，走幾步路都要休息。」吸煙及空氣污染令呼吸系統長期受損，引致缺氧、氣喘及咳嗽等症狀，慢性阻塞肺病無法治癒。港大研究指醫管局2022至2024年間共有1.1萬人發作，累計約2.5萬人次入院，平均住院6日，涉及醫療開支逾12億元。而冬季出現急性發作機會比夏季高1.5倍，醫生呼籲患者注意保暖，避免溫差刺激。港大醫學院呼吸系統專科醫生郭宏駿︰「我們氣管容易因為天氣轉變而有出現各種刺激，另外，冬天期間流感或其他病毒都比夏天更加活躍，令病人感染機會增加，導致他們出現急性發作機會同樣增加，我們知道夏季流感高峰期仍未過，但冬季流感高峰期隨時又會出現，這個時候病人now.com 新聞 ・ 8 小時前
64名韓人涉網路詐騙 自柬埔寨押解返國遭逮捕
（法新社首爾18日電） 韓國一名警官告訴法新社，因涉嫌參與網路詐騙而在柬埔寨被拘留的64名韓國人今天返國，且已遭到逮捕。柬埔寨內政部發言人索卡（Touch Sokhak）昨天告訴法新社，這次的遣返協議是「兩國在打擊詐騙方面良好合作的成果」。法新社 ・ 1 天前
中環華懋大廈三級火 棚架焚毀濃煙沖半空 58人疏散4人送院 ｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】中環干諾道中華懋大廈今（18 日）發生火警。下午約 4 時許，大廈外牆有棚架起火，濃煙直捲半空。據報大廈內有3人被困升降機內。Yahoo新聞 ・ 1 天前
天氣｜天文台：風神已進入本港800公里範圍 考慮明午5時至7時直接發出三號信號
【Now新聞台】(23:05)熱帶氣旋風神已進入本港800公里範圍內，但今晚及明日(10月20日)大部分時間華南沿岸主要仍受東北季候風影響。隨著風神在明日逐漸靠近廣東沿岸，天文台會考慮在明日下午5時至7時之間直接發出三號強風信號，取代強烈季候風信號。在風神及季候風的共同影響下，未來數日本港風勢持續頗大，漸轉多雲有雨，星期二及星期三初時雨勢有時較為頻密，星期二至星期四市區氣溫會顯著下降至19度左右，新界再低兩三度。受天文大潮、東北季候風及風神的共同影響，本週連續數晚在漲潮時部分沿岸低窪地區可能出現水浸。其中星期二至星期四晚上維多利亞港的水位會上升至海圖基準面以上3米左右。(11:45)天文台考慮在明日黃昏前後直接發出三號強風信號，取代強烈季候風信號。詳情：一股東北季候風正影響廣東，本港風勢將會逐漸增強，天文台會在今日稍後發出強烈季候風信號。預料熱帶氣旋風神會在今晚進入本港800公里範圍內。隨著風神在明日（10月20日）逐漸靠近廣東沿岸，天文台會考慮在明日黃昏前後直接發出三號強風信號，取代強烈季候風信號。在風神及季候風的共同影響下，未來數日本港風勢持續頗大，漸轉多雲有雨，星期二及星期三初時now.com 新聞 ・ 1 小時前
年內交通燈裝首支CCTV 當局將接入港鐵公屋鏡頭
【on.cc東網專訊】全港各區目前共安裝超過4,500支閉路電視鏡頭。執法部門今日(19日)表示，今年7月底將鏡頭安裝在警車上，作為流動閉路電視，並正研究進一步擴展安裝地點，包括今年內在交通燈上安裝首支鏡頭。部門會逐步將其他政府部門和公營機構，例如啟德體育園、香on.cc 東網 ・ 13 小時前
中環華懋大廈棚架起火 濃煙衝上半空
【Now新聞台】中環干諾道中華懋大廈棚架起火，濃煙衝上半空。 網上片段所見，現場火勢猛烈，有竹枝從高空跌下，濃煙衝上半空，消防到場灑水灌救。大約下午四時，警方接報位於中環干諾道中的華懋大廈棚架發生三級火，消防出動兩條喉、兩隊煙帽隊灌救，兩架救護車亦到場。有目擊者形容現場火勢猛烈。#要聞now.com 新聞 ・ 1 天前
遭祖父母獨留車上失蹤 4歲女兩日後溪谷中找回
【on.cc東網專訊】遼寧省朝陽市日前有一名4歲女童被獨留車上，待家人20分鐘後返回，發現她不知所終。內媒周五（17日）從現場參與救援的人員處獲悉，失蹤近兩日後，女童已被找到，身體無大礙。on.cc 東網 ・ 1 天前
颱風樺加沙｜柴灣墮海家庭母子出院 警方：正調查 未有人被捕
上月超強颱風樺加沙襲港期間，柴灣一家四口觀浪，有3人墮海，包括一名40歲甄姓父親、38歲李姓母親、及一名5歲男童；其中父親於上月26日出院，而一度情況危殆的母子亦於今日(19日)出院。警方表示正調查有關事件，暫時未有人被捕。 警方在上月底展開執法行動，拘捕兩名持香港身份證的外籍女子，分別36歲及32歲，涉嫌在風暴am730 ・ 3 小時前
16 歲印度裔少年涉「刑事毀壞」被捕 疑於灣仔站阻礙列車關門︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】一名 16 歲印度裔少年昨日（18 日）下午於港鐵灣仔站涉嫌以手阻礙列車關門，令車門未能如常運作，據報最終被警方以「刑事毀壞」罪名拘捕。Yahoo新聞 ・ 7 小時前