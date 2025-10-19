不斷更新｜累計 15 名議員宣布棄選立法會
中環華懋大廈棚架三級火 兩傷者危殆
【Now新聞台】中環干諾道中華懋大廈棚架發生三級火，58人自行疏散，四人不適送院，其中兩人危殆、兩人穩定。消防處成立專隊調查起火及火勢迅速蔓延原因。
網上片段所見，現場火勢猛烈，有竹枝從高空跌下，濃煙衝上半空，消防到場灑水灌救。有人吸入濃煙後不適送院，有目擊者指在上環都聞到濃煙。
目擊者陳先生：「我一個人旅遊去石板街，我下來的時候看到很多人在那拍照，然後我去看就是那個樓著火了，我去的時候沒那麼大了，但是還有火，然後已經有消防員，那些消防車已經來了。反正那個煙很刺鼻，已經到上環那條街那裡。」
工友余先生：「我們工作中突然聽到竹爆聲，像落石屎的竹爆聲，於是就走。一邊近乎燒光，我們自己公司有四個工友，當時就全部走、全部逃生，公司集中指示讓我們走，點人頭，然後撤退。」
附近店舖負責人：「東西全部跌下落，嚇死人。又著火又出煙，東西都跌下來，後尾上面又著火。(你店舖有沒有受影響?)衣服都沾滿塵，真是慘。」
下午四時許，消防接報位於中環干諾道中的華懋大廈棚架發生火警，期間消防出動4條喉、4隊煙帽隊灌救，兩條鋼梯、36架消防車及15架救護車，並出動無人機外圍監察。
晚上9時許將火警救熄，消防指起火原因仍然調查中，已成立火警調查隊跟進是次火警。
消防處消防區長盧瑞生：「火勢沿著棚架蔓延得相當快速，而且火勢相當猛烈。由於火舌波及旁邊的大廈，同時我們收到市民的求助個案，所以在我們到場後8分鐘，立刻將火警升為三級，以調派額外資源來現場進行滅火及救援工作。今次的火勢主要集中在大廈外牆的位置，並未嚴重波及大廈內的單位。」
火警期間，救護員共處理4名傷者，全部送往瑪麗醫院治理。
#要聞
其他人也在看
中環華懋大廈仍未解封 屋宇署及棚架工程承建商到場協助調查
【Now新聞台】中環華懋大廈昨日的棚架三級火，四名傷者仍然留醫，其中兩人危殆，消防已經成立專隊調查起火原因。 華懋大廈連同旁邊的一段砵典乍街仍未解封，馬路留下大堆燒毀的竹棚、玻璃碎及雜物，涉事的環保斗及貨車亦未移走。大廈外牆有批盪剝落，多組分體式冷氣機嚴重受損，大廈地下的快餐店無法營業。消防在附近一帶戒備，禁止路人走近。屋宇署人員及棚架工程承建商到場，協助警方調查。這場三級火在昨日下午四時許發生，至晚上九時許被救熄。火警期間有四人不適送院，其中23歲及55歲的男傷者情況危殆，在深切治療部留醫。#要聞now.com 影音新聞 ・ 1 天前
中環華懋大廈三級火 消防顧問稱不排除由煙頭引致(何泳薇報道)
【Now新聞台】中環華懋大廈三級火，四名傷者仍然留醫，其中兩人危殆，有屋宇署人員到場檢查棚架情況。有消防顧問估計，今次火警在大廈外的低位首先起火，不排除由煙頭引致。 三級火被救熄，不過華懋大廈連同旁邊的一段砵典乍街仍未解封，馬路留下大堆燒毀的竹枝，涉事的環保斗及貨車亦未移走。消防翻開當中的雜物，看看有沒有可疑的地方。而大廈牆身就有批盪剝落，多組分體式冷氣機嚴重受損，部分被火燒過的棚架搖搖欲墜，屋宇署人員及工程承建商到場，在大廈內外檢查狀況。在地下的快餐店受事故影響無法營業，職員忙於清理灰塵。快餐店職員：「我都只是過來看看發生了甚麼事。檢查冷氣的，但現在暫時都未知道甚麼情況。」大廈旁邊的天橋升降機在封鎖線範圍內，所以暫停運作，市民上落只能走樓梯。這場火警在周六下午四時許發生，火勢一度非常猛烈，整幅棚架陷入火海，部分爆開竹枝碎片飛至兩條街以外，消防在短時間之內將火警升為三級。消防顧問梁錦得：「估計起火火頭應該在較低位，兩、三個原因，當然要看維修工程有沒有人在外牆燒焊，導致有『火屎』，但較大的機會是下面有人吸煙，棄置了一些煙頭在環保斗當中，從環保斗一直蔓延上去，尤其棚架外面帆布是塑料，不只是now.com 新聞 ・ 20 小時前
時事全方位重點提要｜10月20日
【Now新聞台】中醫醫院12月11日起分階段投入服務，門診最平收180元，市民能否負擔？中西醫如何協作？對提升中醫藥發展又有何幫助？ 周一的時事全方位，請來中醫醫院高層分享。題目：中醫醫院啟航熱線電話：1833298now.com 新聞 ・ 14 小時前
即日焦點｜習近平電賀鄭麗文當選國民黨主席／羅浮宮劫案 蒙面劫匪闖入偷走多件藏品
【Now新聞台】今日焦點回顧：羅浮宮劫案｜蒙面劫匪闖入偷走多件藏品 周日全日關閉遊日注意｜日本多地再有熊出沒 岩手縣61歲男子腿部被熊咬傷遊日注意｜日本據報擬明年提高出國稅 2028年推入境前申報制度 旅客要繳手續費美國再爆發大規模無王日示威 特朗普：我不是國王中共總書記習近平電賀鄭麗文當選國民黨主席 鄭麗文覆電致謝中環華懋大廈三級火 消防顧問稱不排除由煙頭引致打風｜天文台考慮明日黃昏前後直接發出三號強風信號販毒集團將毒品藏於本港水域近岸水底 警拘三人檢69公斤可卡因#要聞now.com 新聞 ・ 11 小時前
湯水食譜｜Cici安心寧神湯水 赤靈芝太子參茯神湯
赤靈芝能安心寧神，適宜心神不寧，而茯神健脾之餘，亦能安神，cici飲後真係可以一覺瞓到天光，大家快啲試下啦 !Cook1Cook煮一煮 ・ 4 小時前
警方銳眼計劃目標年內接入10條公共屋邨及過海隧道閉路電視鏡頭
【Now新聞台】警方計劃在今年內接入10條公共屋邨及過海隧道的閉路電視鏡頭。 警方指，銳眼計劃下安裝的閉路電視協助偵破逾480宗刑事案件、拘捕超過840人。警方指會逐步將啟德體育園、港鐵公司等的閉路電視鏡頭納入銳眼計劃範圍，目前已接入5千多支，亦計劃今年接入3條海底隧道、10條公共屋邨、7個與全運會相關場館，以及4個出入境管制站的閉路電視鏡頭。#要聞now.com 新聞 ・ 18 小時前
控哈瑪斯破壞加薩停火 以色列總理下令採取強硬行動
（法新社耶路撒冷19日電） 以色列軍方今天證實，在加薩走廊南部城市拉法（Rafah）發動空襲，以回應部隊遭到武裝分子攻擊。聲明又說：「以軍隨後出動戰機空襲並且發射火砲攻擊拉法地區以化解威脅，並摧毀了數條作戰用地道與軍事設施，這些地道和設施偵測到存在恐怖分子的活動。」法新社 ・ 11 小時前
【Aeon】感謝日會員照價95折（即日起至20/10）
即日起至10月20日Aeon感謝日期間，AEON會員憑會員卡或指定AEON信用卡，以指定付款方式購物，即可享有照價95折優惠！YAHOO著數 ・ 23 小時前
中環華懋大廈三級火4傷者仍留醫 23歲男傷者由危殆轉為嚴重
中環華懋大廈周六發生三級火，火勢在5個小時後已被救熄，但大廈和旁邊一段砵典乍街仍未解封。涉事大廈外牆事後熏黑、玻璃窗爆裂，牆身批盪剝落，燒焦的棚架竹枝、玻璃碎片等散落一地。火警中受傷的4名傷者正繼續留醫，其中兩人情況危殆。多名消防員今日繼續在場調查，部分進入大廈單位了解，亦有消防登上大廈外圍觀察和調查，屋宇署亦派員到場am730 ・ 10 小時前
逾萬名慢性阻塞肺病患者發作入院 3年間醫療開支12億(劉倩桐報道)
【Now新聞台】香港哮喘會聯同港大研究發現，3年間逾萬名慢性阻塞肺病患者因急性發作入院，醫療開支達12億元，而冬季出現急性發作機會比夏季高，建議患者注意保暖。 72歲的盧先生廿多年前確診慢性阻塞肺病，多年來一直受氣喘影響，現時肺活量只剩下四分之三，同時有肺積水，令他決心戒煙。慢性阻塞肺病患者盧先生︰「如果行街，很多時你會見到我坐在消防喉頭上，因為走得久不夠氣，最嚴重時，行五、六級樓梯都要停下來，如果你沒有太大問題可以行兩層樓，但如果你不照顧自己，走幾步路都要休息。」吸煙及空氣污染令呼吸系統長期受損，引致缺氧、氣喘及咳嗽等症狀，慢性阻塞肺病無法治癒。港大研究指醫管局2022至2024年間共有1.1萬人發作，累計約2.5萬人次入院，平均住院6日，涉及醫療開支逾12億元。而冬季出現急性發作機會比夏季高1.5倍，醫生呼籲患者注意保暖，避免溫差刺激。港大醫學院呼吸系統專科醫生郭宏駿︰「我們氣管容易因為天氣轉變而有出現各種刺激，另外，冬天期間流感或其他病毒都比夏天更加活躍，令病人感染機會增加，導致他們出現急性發作機會同樣增加，我們知道夏季流感高峰期仍未過，但冬季流感高峰期隨時又會出現，這個時候病人now.com 新聞 ・ 16 小時前
晨早新聞重點｜機場有貨機降落時滑出跑道 地勤車墮海車內兩人一死一傷
【Now新聞台】10月20日now早晨新聞重點 【貨機滑出跑道】機場有貨機降落時滑出跑道，一輛地勤車墮海，車內兩人一死一傷。【停火協議勢危】以色列指控哈馬斯襲擊在加沙的以色列士兵，以軍空襲加沙多地報復。【羅浮宮劫案】法國羅浮宮發生劫案，數名劫匪經雲梯闖入展館偷走多件藏品，逃走時一個皇冠跌下受損。#要聞now.com 影音新聞 ・ 2 小時前
天文台：下周一或直接發三號強風信號 再評估周二需否改發更高信號
【Now新聞台】天文台指，菲律賓附近的熱帶氣旋風神在明日稍後會進入本港800公里範圍，考慮下周一直接發出三號強風信號，預料周二最接近本港，會再評估是否需要改發更高信號。中秋過後仍然有熱帶氣旋接近，在中環碼頭有不少市民跑步，甚至熱到脫去上衣。天文台指，隨著熱帶氣旋風神靠近並逐漸增強，加上季候風影響，下周一可能會直接發出三號強風信號。天文台科學主任黃子鈞：「預料一股強烈東北季候風會在周日抵達廣東，本港風力將會逐漸增強。到周一稍後，熱帶氣旋風神會逐漸靠近廣東沿岸，天文台會考慮直接發出三號強風信號取代強烈季候風信號，而不會發出一號戒備信號。」天文台預料風神周二最接近本港，會視乎它的強度、烈風區與本港的距離，以及本地風力變化，評估是否需要改發更高信號。風神亦會受季候風影響而開始逐漸轉向西南方向移動，但轉向的地點存在變數。香港氣象學會發言人梁榮武指，會否發出更高訊號要視乎強度和颱風與香港的距離。香港氣象學會發言人梁榮武：「因為有熱帶氣旋接近再加上東北季候風，兩個我們所謂疊加效應，即是兩個天氣系統，都會產生一些風力影響香港，而這些風力會重疊、變得更加大，可能會出現烈風。究竟會不會掛三號或者八號就完全視乎熱帶氣旋有多接近香港，我們究竟是受熱帶氣旋影響多一些，還是東北季候風影響多一些。」天文台預料下周初至中，本港風勢持續頗大，漸轉多雲有雨，下周中期市區氣溫顯著下降至約20度，新界再低兩三度。 #要聞now.com 影音新聞 ・ 1 天前
雙紅會｜利物浦及曼聯名宿啟德體育園表演賽 球迷興奮親睹退役球星
【Now新聞台】利物浦傳奇隊長謝拉特與曼聯名宿里奧費迪南，分別領軍率領英超退役球星在啟德體育園上演表演賽。 下午約4時，有球迷提早到場準備入場觀賞比賽。有球迷穿上紅衣，帶同毛巾、旗幟等應援物，有人更自製紙牌公仔於主場館外「打卡」留影。不少球迷都指，可以見到心儀球員，心情興奮，期望可以更近距離觀賞球員比賽。何小姐：「興奮，都是支持謝拉特。很緊張。希望真的可以近點再看到他。表演一下就可以，始終都是退役球員。」陳先生：「加西亞、謝拉特。(想他們怎樣發揮？)盡所能吧，這個年紀肯來參加比賽已經很好。開心，不過當是還下心願，入來看一下球賽，這裡沒有來過。」George：「(喜歡)謝拉特，(為甚麼？)因為我爸爸喜歡。」George父親Alan：「興奮，可以看自己一直喜歡的偶像，很難得的機會。」#要聞now.com 影音新聞 ・ 1 天前
華官媒批美動輒關稅要挾 籲回歸理性務實
【on.cc東網專訊】中國國務院副總理何立峰上周六（18日）與美國財長貝森特、貿易代表格里爾視像通話，同意盡快舉行新一輪中美經貿關係磋商，本周有望再會面。中國官媒發表評論文章，批評美方動輒以加徵高額關稅相威脅、企圖要挾中方，已被反覆證明不是處理對華關係的正確之道on.cc 東網 ・ 21 小時前
港鐵列車車門被阻關閉事件 機電署要求港鐵公司提交詳細報告
港鐵一列往柴灣方向列車昨日在灣仔站上落客後,因有乘客涉嫌蓄意干擾,以致車門未能關上,直至抵達銅鑼灣站,安排所有乘客下車,並將列車調回車廠作全面及詳細檢查。機電工程署表示,已要求港鐵公司就該事故作進一步調查,並提交詳細報告。署方表示,接獲港鐵公司(00066.HK)通報事故後,已即時派員到場調查。涉事列車已即時停止載客服務,並駛回車廠作全面檢查,事件仍在調查中。而港鐵公司亦已完成檢查全線同款列車,確保列車運作正常。警方表示,就事件在紅磡拘捕一名懷疑涉案的16歲非華裔少年,他涉嫌刑事毀壞,現正被扣查。 (BC)infocast ・ 12 小時前
中環華懋大廈三級火大致撲滅 4人受傷一男嚴重 消防正調查起火原因(更新)
中環干諾道中華懋大廈周六下午發生的三級火大致撲滅。消防處消防區長盧瑞生表示，下午4時24分接報，4分鐘後到場發現大廈外牆搭建棚架作維修工程，火勢快速蔓延和猛烈，波及隔離大廈，同時收到市民求助，因此在8分鐘後將火警升為三級。火勢主要集中在大廈外牆，未嚴重波及大廈內單位，下午5時46分火勢受到包圍，晚上7時受控，9時13分am730 ・ 1 天前
遭祖父母獨留車上失蹤 4歲女兩日後溪谷中找回
【on.cc東網專訊】遼寧省朝陽市日前有一名4歲女童被獨留車上，待家人20分鐘後返回，發現她不知所終。內媒周五（17日）從現場參與救援的人員處獲悉，失蹤近兩日後，女童已被找到，身體無大礙。on.cc 東網 ・ 1 天前
秀茂坪男子墮橋 當場氣絕身亡
【on.cc東網專訊】秀茂坪有人墮天橋。今晨(19日)9時30分，一名男子倒臥於安泰邨勇泰樓旁一行人天橋對開，懷疑從高處墮下，由途人發現報案。救援人員接報到場，當場證實事主氣絕死亡。on.cc 東網 ・ 21 小時前
16 歲印度裔少年涉「刑事毀壞」被捕 疑於灣仔站阻礙列車關門︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】一名 16 歲印度裔少年昨日（18 日）下午於港鐵灣仔站涉嫌以手阻礙列車關門，令車門未能如常運作，據報最終被警方以「刑事毀壞」罪名拘捕。Yahoo新聞 ・ 16 小時前
新娘潭路兩私家車迎頭撼3人傷 P牌「辣椒仔」車頭嚴重毀爛
大埔周日早上發生交通意外。一輛掛有P牌，即由暫准駕駛執照持有人駕駛的黃色私家車，今日早上7時50分沿新娘潭路往大埔方向期間行駛，至近涌尾一個彎位時，與一輛駛往鹿頸方向的黑色七人車迎頭相撞，並波及另一輛私家車。 消防及救護員接報到場後，將3名傷者包括兩名司機分別送威爾斯親王醫院及北區醫院治理，警方正調查意外原因。現am730 ・ 21 小時前