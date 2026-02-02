中環蘭桂坊 L’Amour 爆食物中毒 4 人曾進食生蠔及沙律 出現屙嘔發燒等徵狀︱Yahoo

中環蘭桂坊的 L’Amour（openrice 相片）

【Yahoo新聞報道】衞生署衞生防護中心今日（2 日）公布，正調查兩宗有流行病學關連的食物中毒個案群組，合共涉及 4 人。

個案涉及 1 男 3 女，年齡介乎 30 歲至 59 歲。4 人於 1 月 27 日在中環蘭桂坊德己立街 58 至 62 號協興大廈地下 A 及 B 號舖的 L’Amour 晚膳後，約 25 至 38 小時內先後出現腹瀉、腹痛、嘔吐及發燒等徵狀。其中 1 名受影響人士曾求醫，但無須入院，其餘人士亦毋須住院，全部人現時情況穩定。

初步調查顯示，受影響人士於涉事餐廳曾進食的共同食物包括生蠔及沙律。衞生防護中心與食物環境衞生署人員已到相關餐廳視察，檢視食物處理流程及衞生情況。食物安全中心在調查中發現，個案可能與進食生的食物有關。

食物安全中心已即時指示餐廳暫停供應涉事食物，並要求清潔及消毒處所，同時向員工提供食物安全及環境衞生教育。衞生防護中心及食物安全中心的調查工作仍在繼續。