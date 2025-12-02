中環運豬貨車溜前直剷便利店 男客人頭傷送院（有片）

中環發生交通意外。（fb「車cam L（香港群組）」圖片）

今日（2日）早上8時24分，中環結志街一輛運豬貨車失控，撞向蘭芳園對面的一間便利店，便利店玻璃店門盡碎，招牌被撞毀，貨車一度冒煙。便利店內一名正在購物的男客人被撞到。警方和救援人員接報後趕至現場，男客人頭部受輕傷，由救護車送院治理。消防用工具支撐車身避免翻側。警方正在調查事件。現場消息指，當時運豬車停泊在擺花街結志街交界，有人懷疑落貨後上車時，未有踩實煞車掣。貨車溜前，直剷便利店。

運輸署表示因交通意外，結志街介乎擺花街與卑利街之間的唯一行車線現已封閉。

