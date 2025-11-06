中環酒吧｜建民號新酒單訴說全球唐人街故事 每一口酒都充滿歷史記憶

中環的建民號酒吧，以一種前所未有的方式，將雞尾酒與世界各地唐人街的歷史故事結合，推出了令人矚目的「華埠之物語」主題酒單。從16世紀開始，無數華人先鋒離開故土，在世界各地建立家園，留下了深刻的文化印記。建民號透過精心調配的雞尾酒，讓每一口酒都訴說著一個唐人街的故事，每一杯飲品都承載著華人移民的歷史記憶。





廣東烈酒的世界舞台

建民號聯合創辦人兼創意總監Gavin Yeung對於廣東烈酒有著獨特的見解。他認為，正如華人移民展現出的極強適應能力，廣東烈酒同樣具備千變萬化的特質。「為何廣東烈酒要被局限於框架內？」他這樣問道，「它們能離開發源地、因地制宜，並在不同文化中找到新生命，就像那些帶著它們飄洋過海的人們一樣」。​

這種創新理念體現在酒款的調配上，更展現在整個酒吧的經營哲學中。建民號自2024年開業以來，已經推出了三個主題系列，從介紹廣東烈酒、聚焦香港華人族群，到現在的「華埠之物語」，每一個階段都在講述著華人文化的不同面向。​





五個唐人街的味覺之旅

建民號新酒單精心選擇了五個具有代表性的唐人街：新加坡牛車水、馬尼拉岷倫洛、加爾各答、曼谷耀華力路，以及利馬的Barrio Chino。每個唐人街都有兩款特調雞尾酒，共10款全新招牌飲品，搭配香港藝術家Stella Lam的精美插畫，將視覺與味覺完美結合。​

旅程從充滿活力的新加坡牛車水開始。「卓錦小姐」這款雞尾酒以新加坡國花命名，在經典Paloma的基礎上加入花香元素，融合桂花陳酒、接骨木花利口酒、玫瑰露酒及玫瑰豆腐花，同時向新加坡小朋友喜愛的「玫瑰露加奶」致敬。​

在世界最古老的唐人街——馬尼拉岷倫洛，「芋泥二點零」將當地潮州與福建社群喜愛的甜品重新構想，加入黑糯米酒、白冧酒、芋頭及椰奶，以參薯泡沫與椰蓉點綴，甜美順滑，令人回味無窮。​

在「歡樂之城」加爾各答，「曖昧」將Gin Fizz與印度青瓜乳酪結合，緻月四季桔氈酒與竹葉青酒帶來清新柑橘與植物香氣，展現了文化融合的魅力。​

特別值得一提的是，Gavin將利馬唐人街納入酒單有著特殊的個人意義。「這是我對家族歷史的致敬，因為我的曾祖父就是當年踏上這段旅程的人之一」，他這樣說道。這種個人情感與歷史文化的結合，讓「華埠之物語」成文化的傳承與延續。​





酒單提供無酒精版本的雞尾酒，以及容易入口的經典雞尾酒變化，讓所有大家都能感受到廣東烈酒的魅力。正如Gavin所說：「我們希望所有賓客都能感受到廣東烈酒的魅力。新酒單包括容易入口及為人熟悉的經典雞尾酒元素，同時注入了廣東靈魂」。





建民號

地址：中環卑利街65號