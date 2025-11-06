中環酒吧｜香港傳奇酒吧The Pontiac十週年 Talking Walls全新酒單訴說牆上故事

位於中環奧卑利街的The Pontiac，這間充滿叛逆精神的手工雞尾酒酒吧，迎來十週年里程碑。自2015年開業以來，這裡早就成為品酒愛好者的聚集地，更是香港酒吧文化的重要推手，特別在推動女性在酒吧業界的代表性方面扮演著先鋒角色 。​ 每個夜晚，酒吧的四面牆壁都見證著無數故事的發生——客人留下的塗鴉、感人的語錄，以及那些只有在微醺時刻才會說出的真心話。The Pontiac推出了全新的十週年酒單「Talking Walls」，讓牆壁開口說話，訴說著十年來累積的故事。

廣告 廣告





Talking Walls酒單背後的故事

讓牆壁開口說話，The Pontiac推出了全新的十週年酒單「Talking Walls」，這些看似隨性的牆上留言，承載著過去十年來每一位到訪者的情感與記憶。總經理兼梅斯卡爾酒（Mezcal）專家Jen Queen，憑藉著超過20年的國際調酒經驗，將這些牆上的留言轉化為一杯杯充滿故事的雞尾酒 。

酒單中最觸動人心的作品之一是「The First & Last」（$98），這款以龍舌蘭為基底的雞尾酒，巧妙融合了利賓納洛神花糖漿與葫蘆巴酊劑，呈現出令人驚豔的甜鹹平衡。這個名字來自酒吧角落牆上一句深情的塗鴉：「the first & last girl I'll ever be with」，一句看似簡單的話語，卻道盡了愛情的永恆承諾 。





頭藝術與雞尾酒的完美結合

除了個人情感的表達，Talking Walls酒單還向香港的街頭藝術文化致敬。三款以匿名貼紙藝術家作品為靈感的雞尾酒，用幽默而富有創意的命名方式，展現了香港年輕世代的文化特色 。





I Post my Crimes for Likes」（$88）以琴酒和士多啤梨烏龍糖漿調配，酸甜清香；「Take Your Time It's Worth It」（$108）則將咖啡文化融入其中，椰子黑蘭姆酒配搭意式咖啡酒，再加上獨特的味噌焦糖；而「One Day My Sex Tape Will Matter」（$118）用干邑白蘭地和鹹檸檬酸糖漿創造出層次豐富的味覺體驗 。



