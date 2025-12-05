中環海濱新地標｜Central Yards 2027年登場 型格綠色建築集空中花園、文化劇院、購物於一身

位於中環海濱的全新地標Central Yards將於2027年開幕，總樓面面積逾160萬平方呎，集自然、文化與創新零售於一身，從空中花園到文化劇院，從全新購物體驗到綠色建築理念，並貫通中環核心與海濱的重要連接點，勢必為中環帶來耳目一新的景象。

Central Yards由干諾道中延伸至海濱方向。（官方圖片）

名師設計空中花園 300米高架綠化走廊

Central Yards第一期預計於2027年開幕，第二期則計劃於2032年落成，整個項目以「橋」為基礎理念，由中環新海濱延伸約400米，是中環首個且最長的橫向大型建築，項目由恒基地產、香港設計工作室Lead8、建築界翹楚Amanda Levete的倫敦建築工作室AL_A、荷蘭建築事務所UNStudio、加州景觀建築事務所PWP Landscape Architecture，以及倫敦燈光設計團隊Speirs Major等聯手打造。

當中最吸睛的設計之一，是全港首個橫向延伸的空中花園。這條長達300米的高架綠化走廊，將自然景觀帶入城市核心，讓人在高樓林立的中環，也能感受到綠意盎然的呼吸空間。花園設計講求層次感與通透性，透過「城市之窗」的建築開口，引入自然光與海風，營造出舒適宜人的公共空間。園區種植超過400棵樹木與280種植物，並設有多功能場地，適合舉辦文化活動、市集或日常休憩。

Central Yards誓成中環新海濱地標。（官方圖片）

俯瞰維港景致的半開放式活動空間。（官方圖片）

超過30萬平方呎零售空間 百老匯式大劇院

Central Yards的零售空間則打破傳統商場框架，採用「城中之城」的概念，將購物、餐飲與休閒活動無縫融合。第一期將開放超過30萬平方呎的零售空間，並首創室內與戶外海濱長廊結合的設計，讓顧客在購物之餘，也能享受維港的開闊景致。同時，Central Yards將引入多個首次登陸香港的國際品牌，並設有開放式複層店面與露天餐飲空間。零售區亦連接12個綠化空間與活動場地，全年舉辦主題市集、節慶活動與限定店。

項目還將為香港帶來全港唯一的私營百老匯式大劇院。這座位於維港之畔的劇院，擁有超過1,100個座位，配備國際級舞台與燈光音響設施，能夠承辦各類大型演出，包括首映禮、音樂會及跨界藝術表演。這不僅是文化愛好者的福音，更是香港藝術走向國際的重要平台。劇院將成為展示本地創作與國際交流的橋樑，讓更多人透過藝術認識香港的多元面貌。

Central Yards零售旗艦店的外牆設計。（官方圖片）

Central Yards室內設計圖。（官方圖片）

俯瞰維港的露天餐飲空間。（官方圖片）

Central Yards劇院的外觀設計。（官方圖片）

Central Yards的劇院音樂廳。（官方圖片）

