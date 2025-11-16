中環美食｜「全日本最難預約燒鳥店」香港開姊妹店Torikaze 備長炭三黃雞燒鳥 午市$350起/晚市廚師發辦$780

全運會預告｜單車李思穎、何詩蓓分途再爭金
被譽為「全日本最難預約燒鳥店」鳥しき(Torishiki ICHIMON)的旗下品牌Torikaze最近登陸中環，午市$350起、晚市廚師發辦$780，一開業訂座已爆滿至1月中，一位難求。即睇Yahoo專訪：
Torikaze香港店位於中環置地廣場告羅士打大廈 Forty-Five內，是傳奇燒鳥大師池川義輝 (Yoshiteru Ikegawa) 創立的Torishiki ICHIMON旗下國際品牌，他的十多間燒鳥店遍佈日本及海外，當中位於東京的Torishiki、京都的Torisaki及紐約的 Torien 均獲得米芝蓮一星殊榮，而東京的Toriyaki Ohana則是米芝蓮推薦餐廳。繼香港店開業後，品牌還將在明年初進軍台北。
備長炭燒鳥 香港店選用三黃雞
香港店由池川義輝的徒弟松井亮坐鎮，他跟隨池川先生學藝4年多，亦曾於東京多間頂尖燒鳥店工作，技藝精湛。燒鳥的每個細節如炭及選用的雞隻都非常講究，像炭就特別選用以紀伊半島橡木製成的備長炭，此炭由一代傳一代的工匠耗時兩個星期製作而成，燒出來的燒鳥帶炭香又不會蓋過食材本身的鮮味。至於雞隻的選用，為了令食材更新鮮，香港店以本地雞代替日本雞，主廚在試勻三黃雞、少爺雞、清遠雞等多個雞種，最後決定選用油香十足的三黃雞，每天於店內將原隻雞進行分割及串起做燒鳥。
晚市$780廚師發辦 8款雞燒鳥+土鍋飯
與日本店只開晚市及只提供約30000日元共25道菜品（並可繼續追加至飽足為止）的形式不同，香港店兼做午市，定價$350-$480，有串燒定食、親子丼、雞湯素麵等選擇。晚市則供應每位$780的廚師發辦，可以試到砂肝、雞心、雞肩、雞翼等部位及著名的「tsukune」肉丸，還包括松茸土鍋飯、前菜、燒蔬菜及甜品，亦可加錢追加更多部位例如雞尾及雞皮等。
17年歷史秘製醬汁 招牌「tsukune」肉丸
這店提供的燒鳥部位多達十多款，每款都經過特別處理，燒時再以預設方式以日本荒鹽或自家醬汁調味，當中以醬油、味醂、雞殼等熬製的自家醬油會像潮式滷水般不斷重用，香港店的醬油就由總店帶來，已有17年歷史，風味累積越用越香。
招牌的「tsukune」肉丸以免治雞肉、雞皮及雞脂肪製成，肉汁豐富得來肉香細膩，還帶淡淡的炭香。要數比較特別的部位非背肝莫屬，這是雞隻的腎臟，味道濃郁帶少少脂肪，具內臟串燒獨有的風味，據說兩隻雞才做到一串燒鳥。至於喜歡油香重一點的一定要試燒雞尾，火喉拿捏剛好，一咬下去微微焦脆又爆出油脂的甘香，令人印象難忘。
Torikaze Hong Kong
地址：中環皇后大道中15號置地廣場中庭告羅士打大廈43-45樓Forty-Five內 （地圖按此）
文、攝：Amy Luk
