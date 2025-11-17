中環精品咖啡店反Arabica主流！用粗生粗養「低階」咖啡豆Liberica逆襲 仲要加$8 upgrade？

當咖啡早早進入精品化時代，追求杯中100%Arabica成了基本常識，甚至更要求更高分數的90+才是理想！但中環竟然有一間精品咖啡店以Liberica咖啡豆逆襲咖啡界，將這種粗生粗養的「低階」咖啡豆忽然精品化，甚至要加$8來「upgrade」？



加$8先飲到？從「反胃」到「力推」的逆轉

咖啡店N.O.T. Specialty Coffee竟然於社交平台公布推出Liberica咖啡豆，而且更要加$8才有機會飲到？原來這款Liberica咖啡豆是咖啡師Reeves於香港咖啡師大賽中選用的比賽豆，帖文介紹中提到：「朕一聽到佢係用係越南嘅Liberica 當堂嚇咗一跳，然後得啖笑，朕喺幾年前喺一間咖啡店因店主推薦而飲咗一杯後心跳反胃咗半日...... 聽到Reeves用嚟比賽喎...... 心諗，我哋有2kg幾好嘅Janson，不如你攞去用住先啦！but，飲完之後又覺得 “，都唔痛苦喎，唔難飲喎，其實都幾好飲添...... 而飲完當晚我無反胃心跳正常重瞓得幾好，所以，都覺得可以推薦客人加$8飲吓啦。」

加$8 upgrade Liberica

撕去「低階」標籤 奇跡性精品化

要知道咖啡豆分為三種，高海拔種植的Arabica咖啡豆，因為蟲害少、養分高，咖啡因含量低，果香甜香突出，一直都是精品咖啡潮流指標；Robusta以實用性見長，適應低海拔高溫環境，酸度微弱，苦味濃烈，香氣層次較單一，而且咖啡因含量較高，多用於拼配豆，定價亦親民；Liberica由於一直被粗生粗養，風味偏向人參或中藥風味，不算討好，而且產量少，根本不值一提，萬萬想不到今天竟然成功逆襲精品咖啡界，以不同發酵處理法解鎖了其風味潛力！Reeves：「今次揀黎自越南胡志明市精品咖啡店96B Roastery 出品的Liberica，源於我在肯亞參加莊園coffee training 時認識，佢哋運用唔同酵母來處理Liberica 令佢有多重複雜性及熱帶果風味產生。最主要就是想跟市場推廣Arabica 以外豆種，因為在global warming 下，精品咖啡亦應要探找能適應環境變化的品種。」

Liberica咖啡樹

中限限定「高風險」限量推廣

N.O.T. Specialty Coffee於社交平台中亦解釋：「當然，從商業考量，用嚟做promotion 係比較高風險，但原來呢款咖啡豆，係有與別不同之處，隻Liberica 係一間叫96B嘅越南Roastary做嘅 Liberica Project，2025年World Barista Championship 有兩位參賽選手代表捷克嘅Jakub Smolka同瑞士嘅 Christos Sotiros都係用96B嘅Liberia Project，咁寫好似收平咗添⋯是但啦，又唔係好多，所以只係中環舖賣，多謝！」咖啡店的官方貼文一出，引來不少咖啡迷挑戰，畢竟能夠飲到呢一種豆，其實機會難得，店長亦補充建議飲法，以milk coffee 更佳！

96B Liberia Project

咖啡果收成

咖啡果去果肉去果皮

日曬處理

水洗處理

N.O.T. Specialty Coffee

地址：香港中環干諾道中41號盈置大廈207-210號舖（地圖）

圖片來源：n.o.t Speciality Coffee、Reeves

