中環網紅法餐疑爆食物中毒！4食客食生蠔沙律後屙嘔發燒 食安中心教路食蠔四大貼士

平時鍾意去蘭桂坊飲兩杯、食餐精緻Dining的朋友要留意！原本是不少人慶祝生日、打卡的熱門餐廳 L'Amour，近日竟然爆出食物中毒個案。根據衞生防護中心資料，兩組食客在這間主打法日Fusion菜的名店食完飯後，竟然出現嘔吐、腹瀉等病徵。目前衞生防護中心及食物安全中心仍繼續調查，文末更有食安中心給市民四招安全食蠔。

👉🏻全新Yahoo Food Instagram上線啦！立即Follow獲取更多飲食攻略

法式浪漫變噩夢？生蠔沙律疑為「元兇」

今次出事的餐廳是位於蘭桂坊德己立街協興大廈的L'Amour。這間餐廳平時在社交平台非常受歡迎，裝修模仿法國紅磨坊設計，裡面還有一部AI自動彈奏的水晶鋼琴，氣氛一流。不過，浪漫氣氛背後卻隱藏食安隱憂。據了解，兩宗個案涉及4人，他們在1月27日晚膳後，大約25至38小時內先後出現腹痛、腹瀉、嘔吐同發燒等徵狀。初步調查顯示，他們當晚都食過生蠔同沙律，目前懷疑係進食生冷食物引致中毒。

廣告 廣告

衞生署同食環署接報後已即時派人去L'Amour調查，重點檢視食物處理流程同衞生情況。食安中心已經下令餐廳即時停止供應涉事食物，並要全面清潔消毒。隨著情人節等大時大節將至，這類主打生蠔、刺身的餐廳如果處理不當，隨時會令甜蜜晚餐變成急症室一日遊。

餐廳環境（圖片來源：官方圖片）

生蠔（圖片來源：官方圖片）

生蠔是「濾食生物」！名店亦無絕對安全 四招教你安全食蠔

生蠔生長方式是透過過濾海水方式進食，體內很容易積聚了各種病毒、細菌和重金屬。食生蠔永遠存在風險，想食得更安心，食安中心有四招教市民食蠔。

高風險人士如長者、幼童、孕婦和免疫力較弱的人感染病毒，病徵會比一般人嚴重得多，應避免進食生蠔。 只光顧有商譽、有牌照的食肆。 蠔徹底煮熟可大幅減低食物中毒的風險。 生蠔美味，但也要衡量自己身體狀況，切忌貪心食用過量。

生蠔美味但卻暗藏危機，最好徹底煮熟。（圖片來源：Getty images）



全新訂座平台「Yahoo訂餐廳×Openrice」正式上線！

>>立即按此了解更多香港各區餐廳訂座優惠<<

今晚食乜好？即睇最強雞翼食譜、牛油果食譜合集

地區美食合集！香港各區最新餐廳、cafe、甜品店推介

食乜養生好？二十四節氣：中醫教路/湯水進補/穴位養生

自助餐推介！睇盡各種自助餐優惠/回本攻略

想知最新飲食資訊？按此觀看Yahoo Food編輯推介

更多近期熱話

三色豆之亂再升級！本地蛋糕店推出限定「三色豆雪崩蛋糕」 店主：自己都唔敢放落口

西環「森美餐廳」結業被揭棄3貓不顧 動保組織怒轟：「所謂光榮結業即係用完即棄」

網民切開「蘋果批」驚見硬物憂食安危機 遭反指孤陋寡聞「代表你今年會好運」

網購平台「如一」遭食環上門巡查 指接獲投訴進食賀年糕點後不適 店方稱「只預售糕券未有現貨」

百年老字號「蓮香樓」宣布4月搬遷 月租50萬轉戰上環1.6萬呎巨舖

逾1400萬訂閱韓國大胃王YouTuber Hamzy宣布暫停更新 全力備孕暫別吃播

Thread友發現日本森永曲奇餅盒內藏玄機 4萬人讚好！一方法有得食又有得玩！

食粒糖就減到肥？日本 MSINC × PEACH JOHN「減脂小熊軟糖」爆紅 稱可減少內臟脂肪/改善BMI

尖沙咀合味道紀念館明年1月11日暫別香港 預告未來以嶄新的形式和形象再見

網民熱議世衛已將加工肉製品列為1級致癌物 港式早餐仲食唔食得？

Threads爆紅日本「神級」朱古力奶香港都買到 網民另外大推幾款「一生必推」

北角酒樓「零蟹膏」長腳蟹 經理態度惡劣 食客：食到要報警！

網民熱議黑芝麻取代開心果成「甜品界一哥」Threads友接力大推各款黑芝麻甜品

台網民訪港驚見「鬼畫符」餐牌 港人熱心助解讀花碼

Threads友分享麥當勞早餐「配搭」 引熱議 火腿扒芝士漢堡沾熱朱古力 網民：你係咪有反社會人格

>>按此下載<< 全新Yahoo APP，領取最新餐廳優惠、氣炸鍋食譜、自助餐優惠，仲有飲食達人教你識煮識食，讓你成為真正全面的美食家，仲唔立即下載？