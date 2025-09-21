中環美食｜蘇豪新開地中海餐廳「Salon Des Refusés」！意大利總廚主理 必食北海道海膽法式奶油麵包/藍鰭吞拿魚薄片

中環蘇豪有間新開的地中海餐廳Salon Des Refusés，就在城中熱門酒吧Bar Leone的旁邊，由意大利總廚Luca Marinelli主理，這裡每天都會根據新鮮漁獲來設計菜單，創造出充滿地中海風情的小碟料理 。餐廳的設計理念很簡單：讓食物本身說話，不做作、不複雜，只是純粹地展現大自然的美好 。

從市場到餐桌的真實滋味

Luca Marinelli的料理生涯從小跟著母親學做菜開始，後來在意大利著名的ALMA烹飪學校深造，師承大師Gualtiero Marchesi 。他曾在米其林三星餐廳Uliassi工作，學會了如何讓海鮮展現最純粹的美味 。來到香港後，他只帶著一個行李箱和滿腔熱忱，希望在這個充滿活力的城市分享他對海洋和陽光的熱愛 。

意大利總廚Luca Marinelli

餐廳的名字「Salon Des Refusés」也很有意思，原本指的是巴黎那些被主流藝術界拒絕的藝術家們聚集的地方，後來這些藝術家都成為了傳奇 。每天清晨，Luca總廚與其年輕徒弟主廚Gabe Chan會前往鴨脷洲海鮮市場，搜購當日最佳漁獲，並以此定調當晚菜單，以確保每晚的餐飲體驗都截然不同。這種對食材的堅持體現在餐廳的「陽光料理」概念上，運用來自法國南部和意大利北部海岸的優質食材，配合香港本地的新鮮海產，創造出充滿地中海風情的小碟料理。

設有六個座位的吧台

餐廳環境

值得一試的招牌美食

雖然每晚菜單不同，二人約會可由4款小食開始，例如：生鮮閃亮的鰯魚刺生(Iwashi)（$208），搭配蒜蓉蛋黃醬、油封番茄與西班牙坎塔布連海鯷魚，鮮味驚人；或是佐以法國蘿蔔與烤麵包丁的鱈魚魚子抹醬(Cod Tarama)（$108），簡單精緻而味道細膩。接著可品嚐充滿海水鹹香的北海道海膽(Hokkaido Uni)（$308），鋪在溫熱的法式奶油麵包上的海膽，以點點青檸汁及海藻忌廉提鮮更顯鮮甜；以及搭配甜椒醬、酥脆鮮美的炸蝦與魷魚(Prawn and Squid Fritti)（$128），惹味而不失鮮嫩。

然後可選擇3款刺生料理，如佐以意大利卡拉布里亞辣油、油封番茄與安達盧西亞橄欖、入口即化的藍鰭吞拿魚薄片（Bluefin Tuna Carpaccio）（$208）；搭配醃漬梅爾檸檬與芒果醋的金目鯛(Kinmedai)（$168）；和配以莎莎青醬與尼斯小橄欖的深海池魚王(Shima-Aji)（$188）。主菜部分可選一至兩道熱食或意粉，如撒上鹹甜交織西西里開心果、香煎至兩面金黃的北海道帶子(Hokkaido Scallops)（$228）；或是搭配小魷魚、辣肉醬、烤番茄與甜椒醬的招牌結他手工意粉(Pasta “alla Chitarra”)（$248）。想要特別的體驗，可以選擇坐在六人吧台前，近距離觀看廚師們的精彩演出，或者試試「In Chef Luca's Hands」總廚嚐味套餐（$888），讓總廚為大家安排一整晚的味蕾旅程！

法國蘿蔔與烤麵包丁的鱈魚魚子抹醬

甜品方面，推薦以米蘭經典海綿蛋糕（Torta Aurora）（$88）作結，這款蛋糕以海綿蛋糕與忌廉製成；或是士多啤梨薄片(Strawberry “Caprese” )（$118），配搭打發鮮忌廉與士多啤梨雪葩而成。最後是由Luca總廚個人演繹的極簡法式水果軟糖(Pâte de Fruits)，以柑橘與金巴利酒為主角，絕對大滿足！

主菜部分可選一至兩道熱食或意粉

生蠔

Salon Des Refusés

地址：香港中環必列者士街9號（地圖按此）

營業時間：星期三至星期日，包括公眾假期，6pm起

