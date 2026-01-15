中環美食｜Kansai One關西一登陸荷李活道！$228起嘆鹿兒島A5和牛壽喜燒＋夢王蛋

中環又有新美食！全新壽喜燒專門店「Kansai One關西一」正式進駐荷李活道，全店只供應最高等級的日本A5黑毛和牛。最吸引的是套餐只需$228起，且免收加一服務費，新張期內打卡更送和牛赤身或飲品，絕對是區內極致性價比之選。

👉🏻全新Yahoo Food Instagram上線啦！立即Follow獲取更多飲食攻略

「Kansai One關西一」只供應最高等級的日本A5黑毛和牛。

頂級薩摩牛配冠軍級夢王蛋

Kansai One關西一特別引入被譽為「隱世稀有和牛」的鹿兒島「薩摩牛」，這種和牛在櫻島火山腳下成長，飼料更加入鹿兒島特產燒酎，令肉質油酸含量超過55%，香氣與風味遠超一般和牛。

廣告 廣告

除了和牛質素高，沾醬用的雞蛋亦非常有來頭。餐廳捨棄常見的蘭王蛋，改用層次更高、曾多次榮獲日本「生雞卵拌飯祭」冠軍的兵庫縣「夢王蛋」。夢王蛋蛋黃呈鮮豔橙紅色，蛋香味比蘭王蛋更濃郁溜滑，配合壽喜燒汁能完美提升和牛的肉香，同時平衡油脂的膩感。

鹿兒島「薩摩牛」有「隱世稀有和牛」的美譽。

兵庫縣「夢王蛋」曾多次榮獲日本「生雞卵拌飯祭」冠軍。

3款部位套餐與限量牛板腱

店內設有3款不同部位的A5和牛壽喜燒套餐。初入門可選「精品A5赤身壽喜燒套餐」（$228起），精選前腿部位，肉味濃郁且口感細嫩；追求油脂平衡則可選「特選A5牛小排壽喜燒套餐」（$258起），採用每隻牛僅有2枚的三角小排，油香十足。至於「極上A5肉眼壽喜燒套餐」（$298起）則展現完美大理石紋理，入口即化。

此外，餐廳更推出每日限量18份的「限定黑毛和牛牛板腱壽喜燒套餐」（$258起）。牛板腱選自牛隻僅1%的珍稀部位，中間帶有一層透明嫩筋，口感爽口且肌肉紋理細緻，想試的朋友記得提早入座。每款套餐均附送2款前菜、時令野菜盛合、日本米飯或讚岐烏冬，最後更有日式甜品作結。

「精品A5赤身壽喜燒套餐」（$228起）

「特選A5牛小排壽喜燒套餐」（$258起）

「極上A5肉眼壽喜燒套餐」（$298起）

「限定黑毛和牛牛板腱壽喜燒套餐」（$258起）

Kansai One關西一新張期內打卡更送和牛赤身或飲品，絕對是區內極致性價比之選。

Kansai One關西一

地址：中環荷李活道49號地下及1樓（地圖按此）

營業時間：上午11時30分至晚上10時（最後點餐時間為晚上9時30分）

訂座電話：92757870

網址：按這裡

全新訂座平台「Yahoo訂餐廳×Openrice」正式上線！

>>立即按此了解更多香港各區餐廳訂座優惠<<

今晚食乜好？即睇最強雞翼食譜、牛油果食譜合集

地區美食合集！香港各區最新餐廳、cafe、甜品店推介

食乜養生好？二十四節氣：中醫教路/湯水進補/穴位養生

自助餐推介！睇盡各種自助餐優惠/回本攻略

想知最新飲食資訊？按此觀看Yahoo Food編輯推介

更多中環美食推介

中環午餐｜25間中環Lunch合集推介 越南人主理牛骨湯河/日本得獎咖哩名店/海景小泰國

中環Cafe｜20間精選中環咖啡店推介 開至深夜/Fashion品牌Cafe/洋食咖啡店

中環美食｜成都川菜師傅加盟「霞飛飛」！全新川味菜譜必食松茸浮萍雞豆花/清燉手抓羊/響鈴豆腦龍蝦球/缽香神仙雞

中環美食｜韓國人氣湯飯店Um Yong Baek即將登港 曾獲Netflix美食節目及大勢男團SEVENTEEN推介 必試密陽式豬肉湯飯

中環美食｜菠蘿包漢堡店「Bolo Bolo」必試沙爹芝牛堡/占占菠蘿油

中環美食｜唐詩詠麵包店「33 Cubread」逆市擴充 分店將進駐中環砵典乍街

中環美食｜米芝蓮名廚Shane Osborn新餐廳Servo進駐中環！澳洲All Day Dining必試和牛腩包

中環美食｜日式禪意庭園風格餐廳NIWA 廚師發辦菜單品嚐時令食材風味 必食喜之次壽司/吞拿魚腩壽司

中環美食｜日本高級天婦羅鐵板燒料理 「鉄板焼．天ぷら 旬」正式開幕！主打日本鐵板燒天婦羅廚師發辦

>>按此下載<< 全新Yahoo APP，領取最新餐廳優惠、氣炸鍋食譜、自助餐優惠，仲有飲食達人教你識煮識食，讓你成為真正全面的美食家，仲唔立即下載？