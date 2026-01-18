百年老字號「蓮香樓」宣布4月搬遷 月租50萬轉戰上環1.6萬呎巨舖

百年老字號茶樓「蓮香樓」曾因不同原因數次結業，最後由現時蓮香樓負責人黃熙仁2024年4月於原址重開，既保留傳統點心車文化，同時在地舖加設手搖茶飲店。但事隔不足兩年，蓮香樓日前宣布，隨着現址即將拆卸重建「 蓮香樓將於2026年4月移師到德輔道中249-251號東寧大廈 」，衷心感謝大家陪伴走過99年時光。

中環「蓮香樓」宣布4月搬舖。

新店距離原址僅6分鐘步程

對於位於威靈頓街的老店因大廈將於2026年中重建需再次遷址，黃熙仁指經過評估及建議下，篩選逾15個潛在地點，最終覓得上環德輔道中249至251號東寧大廈地下及1至2樓全層共1.6萬呎巨舖，月租約50萬，距離原址僅6分鐘步程。新店坐擁港鐵出口人流及三面採光優勢，黃熙仁表示將以「全新升級為大家繼續服務 」，傳承 「一盅兩件」飲食文化，延續茶樓百年情。

食客可自行走到點心車前揀選心水點心。

碩果僅存的點心車。

蓮香樓現時全港共有3間分店

蓮香樓近年積極發展，除了中環老店，蓮香樓在尖沙咀及旺角皆設有分店，尖沙咀店 24 小時營業及設有宵夜時段；旺角店則改名為蓮香居，上年12月才開業，同樣以最具特色的傳統手推點心車賣點心。

搬舖後經典的影相位將不復再。

蓮香樓

地址：中環威靈頓街160-164號地舖（地圖按此）

圖片來源：IG@linheunglau、Openrice

文：Amy

