中環酒吧2025｜25間必飲Happy Hour好去處 美國過江龍精釀酒吧/亞洲50最佳酒吧/首支本地手工氈酒品牌酒吧

香港最佳酒吧必以中環為首，除了連續3年蟬聯亞洲50最佳酒吧第一位的COA，現在還有勇奪世界50最佳酒吧第2名的Bar Leone！而且還有不少新酒吧密鑼緊鼓緊隨開張，無論在酒單還是環境，都帶來不少新創意，此外，中環酒吧更不少都會舉辦不少活動，亦有抵飲高質之選，想好玩又好飲亦一樣無難度！

👉🏻全新Yahoo Food Instagram上線啦！立即Follow獲取更多飲食攻略

中環酒吧推介1.The Wise King：5月推出2款限時活動

隱藏於中環Soho僻靜小巷內的隱世酒吧The Wise King印度班加羅爾的著名調酒師Sandeep Kumar主理，酒吧連續四年榮登亞洲50大最佳酒吧排行榜，主打小食搭配酒精飲品。5月份酒吧推出2項限時活動，逢星期一至星期四晚上7時至10時，只需$120，客人可享用精心挑選的白葡萄酒、紅葡萄酒或粉紅酒一杯，配以芝士及凍肉拼盤。喜歡Negroni 的酒友絕對不能錯過五月「 #69 Negroni Hour」，逢星期六下午 6 時到晚上 9 時舉辦。酒單提供6款別具特色的經典及變奏版 Negroni 雞尾酒（每杯港幣$69），混合氈酒、威士忌、梅斯卡爾酒、雪利酒和利口酒等多達9種烈酒，層次豐富。由經典 Negroni 到大膽結合氈酒、雪利酒及意大利苦艾酒的 Marianito ，或以血橙和意大利草本酒調製而作的 Sicilian 、以及以冧酒為基底，加入金巴利酒和朱古力苦艾酒的 Right-Side ，每一款都驚喜十足。

The Wise King

地址：中環蘇豪士丹頓街 25號地庫（地圖按此）

電話：2326 5822

5月的兩項活動價錢都相當相宜！

中環酒吧推介2.Goose Island Taproom：美國過江龍 美式精釀酒吧

平時喜歡精釀啤酒的話，就千萬不能錯過香港首間Goose Island Taproom精釀酒吧 ，品牌於1988年於芝加哥創立，經歷逾36年創意與精力的沉澱，已由最初的啤酒館發展成為現今的先鋒精釀品牌。今次在香港開店，呈獻十多款特色精釀啤酒，首批生啤陣容風格多樣，包括六度榮膺「The Great America Beer Festival」大獎、以濃厚的啤酒花香氣配搭柑橘香氣而廣受好評的Goose IPA，以及贏得2024年「World Beer Awads」拉格/經典皮爾森類中國金獎的Thirsty Goose！

Goose Island Taproom

地址：中環擺花街8號地下1號舖（地圖按此）

電話：6800 6634

有多款美式精釀可選！

中環酒吧推介3.白蘭樹下 by 丹丘蒸留所：首支本地手工氈酒品牌酒吧 推多款本地主題雞尾酒

深受大家喜愛的手工氈酒品牌白蘭樹下近日宣佈在中環開設酒吧「白蘭樹下 by 丹丘蒸留所」延續了品牌對本土風味的探索，更體現了其對精湛調酒工藝的追求，為顧客帶來一系列以白蘭樹下氈酒、Thence 果酒以及淡墨咖啡甜酒精心調製的經典及限定雞尾酒。

喜歡本地口味的，推介Tangerine Bliss，以限定回歸的Thence 09賀年沙糖桔蜂蜜甜酒製作，在香港工場由團隊人手逐顆剝皮精心萃取得出酸甜平衡柑桔，和蜂蜜香氣雙互交纏，口感清新。而Tropical Floral Twist ，同樣以市面難求的Thence 17本地薑聖誕薑餅蜂蜜甜酒製作，選用了本地新鮮薑配以香料和本地養蜂人的蜂蜜，薑的辛香與香甜蜂蜜完美融合，再加入沖繩黑糖提升層次。除了雞尾酒外，酒吧同時推出多款以白蘭樹下氈酒入饌的美食，特別推介蟹肉白蘭樹下氈酒意粉，以白蘭樹下氈酒代替白酒烹調，令意粉增添一份花香和細膩橘橙甜香。

白蘭樹下 by 丹丘蒸留所

地址：中環荷李活道35號（地圖按此）

電話：3568 6049

喜歡Gin酒又想支持本地酒業，就記得不能錯過。

中環酒吧推介4.The Blind Spot：The Wise King姐妹店 主打「被遺忘」的老派雞尾酒

The Blind Spot跟入圍亞洲50的獲獎酒吧The Wise King是姐妹店，同樣由著名調酒師 Sandeep Kumar 創辦，以「被遺忘」雞尾酒系列為主題，營造出享樂主義瀰漫的戰後英國1920年代的氛圍，帶顧客穿梭現在與過去，探索重新演繹的老派雞尾酒的奧妙。

在The Blind Spot品酒猶如用舌尖去了解歷史，好像Sherry Cobbler，以乾型雪莉酒為基底，加入糖漿、香橙片和紅寶石波特酒，充分展現經典傳統風味。The King's Cobbler 則是揉合現代風味Sherry Cobbler的變奏版，以Rabarbaro Zucca苦艾酒為基底，搭配士多啤梨和青檸，味道酸甜清新。兩款雞尾酒都特意用上以人手壓碎的冰塊，向沒有碎冰機的時代致敬。

THE BLIND SPOT

地址：中環鴨巴甸街39號（地圖按此）

電話：9805 3165

經典 Martinis $130 配搭醃漬洋蔥、橄欖和柑橘，貼心讓客人依照個人喜好調製雞尾酒的風味。

中環酒吧推介5.RightSideUp：美式復古酒吧兼音樂空間 配多款美式美食

喜歡玩味重的酒吧，美式復古酒吧兼音樂空間的RightSideUp絕對能滿足你！餐廳以復古為主格調，綴以經典的黑膠裝飾，餐牌上是調酒師匠心打造的經典美式雞尾酒單，無論是帶着微辣果香的Spicy Granny，還是RightSideUp受美式甜品啟發而特製的Retro Sour，兩款復古滋味都將喚起一絲懷緬之情。若客人偏愛點點鹹味，必定要點費城馬天尼（Philly Martini），獨特地用上番茄、青瓜，並以牛肉芝士進行油脂浸泡法製成的伏特加﹐打造食客從未體驗過的風味組合。再配合各款美國經典菜式，如風味濃郁的香辣焗通心粉、美式豬肋⻣、地獄漢堡等等，讓人一秒回到美式音樂酒吧的復刻年代。

RightSideUp

地址：中環蘇豪區卑利街53號（地圖按此）

電話：3480 3019

中環酒吧2025｜25間必飲Happy Hour好去處 美國過江龍精釀酒吧/亞洲50最佳酒吧/首支本地手工氈酒品牌酒吧

中環酒吧推介6.OMAROO Rooftop Bar：OMAROO Grill H Queen天台酒吧 限時$100杯

覺得在城市中太逼迫，想好好呼吸一下？OMAROO Grill酒吧OMAROO Rooftop Bar，位於H Queen天台，由著名室內建築師Hernan Zanghellini精心設計，讓OMAROO的理念延伸至天台，營造出愜意且優雅的氛圍。而且在星期一至五，下午5時至晚上8時，以及週末全天，享用歡樂時光優惠時段，酒吧提供多款招牌雞尾酒與葡萄酒任君選擇，只需$100，非常抵飲！

OMAROO Rooftop Bar

地址：中環皇后大道中80號H QUEEN’S 26樓及頂層（地圖按此）

電話：2656 6678

現在天氣清爽，天台邊聊天邊品酒，十分舒服！

中環酒吧推介7.ThinkWine高級葡萄酒吧：見客聚會都OK！多款頂級佳釀

去酒吧未必一定飲啤酒跟雞尾酒，高級葡萄酒吧ThinkWine，由來自法國蒙彼利埃的知名侍酒師Romain Loriot於2019年成立。致力打造輕鬆且優雅的氛圍，實力足以媲美世界頂尖的餐飲場所。酒吧精心挑選了各類頂級佳釀，包括獨家的陳年勃艮地葡萄酒、特色清酒和橡木桶陳釀啤酒，滿足葡萄酒行家和新手的品酒需求，無論是見客還是跟朋友聚會都是個好選擇。

ThinkWine

地址：中環蘇豪些利街2-4號LL Tower 2樓（地圖按此）

電話：2886 3121

除了雞尾酒酒吧，其實可以試到多款的葡萄酒酒吧亦非常適合見客或聚會。

中環酒吧推介8.Bamboo：主打中國白酒特調Cocktail 必試創意酸湯魚雞尾酒

雞尾酒創意十足，酒吧Bamboo主打中國白酒特調雞尾酒、多款Highball及手工啤酒。佐酒小食更以四川美食為特色，香辣惹味，別具風味。Not that Bloody Mary以自家製作的貴州紅酸湯infuse醬香型中國白酒，再以澄清法處理的蕃茄汁和檸檬汁調配而成，創作靈感來自貴州特色酸湯魚，十分驚喜。除了經典的Highball，酒吧亦提供數款特色Highball，包括清新的紫蘇Highball、清新淡雅的桂花冰釀Highball、茶香馥郁的烏龍Highball，以及帶柚子香氣和薑香的薑味Highball，在炎炎夏日，帶來口感層次豐富的特色highball。多款來自本地的Black Kite、Heroes、Neon Cider和韓國的Magpie人氣手工啤酒，同樣大受歡迎。

Bamboo

地址：中環蘭桂坊德己立街地下21號（地圖按此）

電話：9809 9965

酒吧主打以中國白酒做基酒的雞尾酒。

中環酒吧推介9.Snack Baby Gelato & Drinks：手工雪糕配雞尾酒 向意大利北部歡樂時光致敬

大家對於去年爆紅的手工雪糕品牌Snack Baby Gelato & Drinks可能停留在雪糕的印象中，其中品牌亦是一間小型酒吧，首席調酒師Sebastian "Baz" Robinson創作了五款獨特雞尾酒，還有四款絕不單調的無或低酒精飲品。經典雞尾酒包括有以松子、餐前苦酒和氣泡葡萄酒調製而成的Alpine Spritz；以咖啡為基調的Affogato Baby，採用了特濃咖啡、咖啡烈酒和牛奶意大利雪糕製成；還有使用砵酒、法國甘庶冧酒、黑莓及肉桂的Port Of Martinique。品牌希望向意大利北部的歡樂時光（aperitivo）傳統致敬，就像意大利雪糕一樣。客人可以期待飲品的酒精濃度較低，重點是它們能與輕怡的意大利雪糕相配。

Snack Baby Gelato & Drinks

地址：中環荷李活道93-95號地下（地圖按此）

電話：從缺

與其他酒吧不同的是，酒吧的雞尾酒主要是為了配搭店內的雪糕。

中環酒吧推介10.ELLA：爵士地下酒吧 向爵士樂天后Ella Fitzgerald致敬

以地下酒吧為概念的ELLA，將新奧爾良的街頭文化呈現眼前，騷靈的爵士音樂，注入活力氣息。酒吧希望向爵士樂天后Ella Fitzgerald致敬，因而命名而生。客人可體驗充滿情調的音樂、特色雞尾酒及注入新奧爾良特色的各種體驗，雞尾酒餐單包括富有新奧爾良風味的經典調酒。由標誌性的Sazerac，到清爽的Hurricane，每一口都為客人喚起來自這座城市的風味和精神。

ELLA

地址：中環砵甸乍街45號H Code 26樓（地圖按此）

電話：2663 0101

除了酒精飲品，亦有不少酒吧小食可點。

中環酒吧推介11.The Savory Project：亞洲50最佳酒吧COA團隊主理 savory雞尾酒專門店

還在煩惱逼不入亞洲50最佳酒吧COA？不如改去同樣是由COA主理人Jay Khan及Ajit Gurung經營，The Savory Project！Savory一詞原指鹹味、開胃的、喚醒味覺的，為了研發不同的savory口味，他們以食材原料為創作基礎，強調食材的獨特個性，選用了包括：肉類、海鮮、蔬果和香料調味等入饌。現在餐牌分別有Thai Beef Salad、pepperCORN、Gibson 2.0等趣味選擇。

The Savory Project

地址：中環蘇豪區士丹頓街4號（地圖按此）

電話：從缺

Thai Beef Salad $120 靈感源自泰式牛肉沙律，以牛肉高湯、花生醬、椰汁、辣椒、泰國皺皮檸檬混合冧酒，再以澄清調酒方式(Milk Punch)，過濾出清澈的酒體。雞尾酒口感清爽帶微辛，如像品嚐泰式牛肉沙律般，微辛、牛肉香氣、椰香和檸香的層次層層遞增，複雜卻平衡細膩。

中環酒吧推介12.Maggie Choo's：荷李活道神秘古董酒吧 設低酒精濃度雞尾酒

說到中環區神秘復古酒吧，定必是由設計過The Iron Fairies、The Mixing Room by Iron Fairies及Dragonfly等精美酒吧的澳洲室內設計師Ashley Sutton的Maggie Choo's！酒吧設定為一所在珍貴古董店內的高檔優雅、上演連場歌舞的秘密場所，除了環境精緻復古，酒吧主打傳統且充滿故事性的經典雞尾酒，享用重度酒精濃度的雞尾酒款，散發優雅品味；如喜愛低酒精濃度的朋友，不妨點選它們的精調雞尾酒單，選用不同基酒及獨特配料作為配搭，體驗簡潔清爽的味蕾享受。

Maggie Choo's

地址：中環荷李活道1至13號伊沙里地下1號（地圖按此）

電話：6250 6000

Maggie Choo's選用皮革、進口柚木及銅藝作主調，配上巨大仿古的金庫門，勾劃出當時銀行業的繁華感覺；場內置有殖民建築風的華麗石膏特色牆，選取復古掛鐘作為點綴，還有兩條通往閣樓的鐵製螺旋樓梯；鐵板裝飾整個天花板，連同銀行保險箱拼接成復古牆，賦予整個空間細膩統一感。

中環酒吧推介13.The Pontiac：全香港最香艷彩虹酒吧 $88享亞洲50酒吧第33名

提到中環最香艷的酒吧怎能少了The Pontiac！位於大館對面的The pontiac在天花板掛上數十個女性胸圍，相當性感。除了環境趣味十足，酒吧曾獲得亞洲50酒吧第33名，但雞尾酒只需$88起，口感順滑易入口，認真抵飲！另外酒吧為全女班班底，以實力去力撐女性在酒吧界的地位。

The Pontiac

地址：中環奧卑利街13號地舖（地圖按此）

電話：2521 3855

酒吧天花板掛上多個胸圍，十分香艷。

中環酒吧推介14.Gutshot：德州撲克主題酒吧 勝出一局即享免費酒一杯

德州撲克近年風靡全球，Gutshot為德州撲克主題酒吧，店名其實是德州撲克的專用名詞，指五張牌缺中間一張即可組成順子，也意味著一種冒險和期待精神。酒吧從德州撲克中取得靈感，特意設計了13款雞尾酒，次序按酒精濃度由小至大排序，呼應了德州撲克中牌力2為最小，A為最大，適合不同性格和喜歡不同口味的你。在店內，你也可以找到圍繞德州撲克作主題的元素，每款雞尾酒也是用了其術語命名，例如Preflop，Isolation。調酒師更會在即場和客人玩遊戲，只要勝出一局，就可贏得調酒師的免費酒品。

Gutshot

地址：中環卑利街48-52號J舖（地圖按此）

電話：5561 0547

Fish and Whale $128 德州撲克中，常以魚來形容技藝不精的玩家。海藍色雞尾酒有如藍色的籌碼，罕有特別、且能帶來歡愉。以熱情果和菠蘿締造酸甜清新的味道，配以鹽作調配，以清新醒胃的味道為一場牌局揭開序幕。

中環酒吧推介15.DIO：中環朝啡夕酒酒吧 可為客人炮製專屬調酒

去酒吧最怕揀錯Cockatil，但中環鴨巴甸街的DIO絕對滿足到每個有獨特口味的客人，全因酒吧可以因應客人口味，為客人炮製專屬調酒(tailor made cocktails)。品牌本身是以希臘神話中的酒神狄俄尼索斯 (Dionysus) 命名的一家咖啡、葡萄酒及調酒酒吧，在中午時候客人可以品嚐香濃的咖啡，而晚上則可享受微醺的醉人時光。

DIO

地址：中環鴨巴甸街8號（地圖按此）

電話：9199 3956

店內有多款特色飲品，亦可以客製化飲品。

中環酒吧推介16.Foxglove：中環高質爵士酒吧配中式美食 藏多款珍貴干邑白蘭地及烈酒

想為聚會增加氣氛的話，爵士酒吧一向都是個好選擇，中環Foxglove除了定期有高質爵士表演，更為客人帶來多款罕有的干邑白蘭地及烈酒，分別出產於1930、1940及1950年，陳釀時間長達半個世紀。另外亦有精心設計的雞尾酒酒單，可以配搭多款精緻中式菜餚一同享用。

Foxglove

地址：中環都爹利街6號印刷行2樓（地圖按此）

電話：2116 8949

酒店環境復古精緻。

中環酒吧推介17.Bar Leone：2024亞洲50最佳酒吧No.1！前四季酒店Argo首席調酒師自立門戶 推羅馬風酒吧

如果平日喜歡四季酒店Argo的Cocktail，就不能錯過由前四季酒店Argo首席調酒師Lorenzo Antinori自己開設的酒吧Bar Leone，酒吧更在去年獲得2024亞洲50最佳酒吧第一名、世界50最佳酒吧第二名！主打以「低干預」方式將經典雞尾酒復興，強調手工藝、食材成分和時令。製作時不會使用蒸餾技術或其他機械，撇除花哨噱頭並返樸歸真，將一切用最簡單的方式呈現，更突顯雞尾酒的成分。

同時為了讓客人可以置身自己的家鄉羅馬般，特意將當地的社區氣氛融入裝潢之中，好像將羅馬社區尤其是瀰漫著濃厚的特拉斯提弗列放在Bar Leone內，強壯而至高無上的獅子，直至文藝復興時期是羅馬及特拉斯提弗列的象徵，而Leone就是意大利文中的「獅子」。

Bar Leone

地址：中環必列者士街11-15號（地圖按此）

電話：從缺

在香港就可以品嚐到世界級的美味！

中環酒吧推介18.ZZURA：中東玩味酒吧 必試獨特香料山羊奶雞尾酒款

普通雞尾酒已經滿足不到你的話，有濃濃中東風味ZZURA或許能滿足到你對雞尾酒冒險的心。ZZURA不僅在室內設計上重現撒哈拉沙漠綠洲的失落之城Zerzura，連酒款都用上大量的中東食材與香料，如山羊奶、漆樹等元素。特色Tabib Shepherd以Turmeric Gin為基調，加入山羊奶與澄清芒果，果香與奶香的配合，以黃薑為點綴帶來更多意想不到的效果，大膽的你又敢不敢冒險一次？

ZZURA

地址：中環荷李活道23號金珀苑2樓（地圖按此）

電話：2639 9155

酒吧的室內設計為整個體驗的靈魂所在，由本地工作室NC Design & Architecture (NCDA)操刀，經過Foxglove、Fuel Espresso、PDT等項目後，他們在ZZURA酒吧重現撒哈拉沙漠綠洲的失落之城Zerzura。昏暗的燈光、Bait-al-Sha’ar 帳幕、中東建築的拱門設計，還有噴泉和壁龕等元素。

中環酒吧推介19.Thirsty Shaker：Punch酒為主題雞尾酒酒吧 體驗古印度文化

自認飲遍中環雞尾酒的你，有聽過Punch酒嗎？位於中環的Thirsty Shaker是2022年登場的新酒吧之一，號稱香港首家主打Punch賓治雞尾酒的酒吧。Punch的源起，可回溯至17世紀的印度，其印度文名稱為「Panch」，意思是「五」，而賓治雞尾酒正是由烈酒、柑橘、糖，香料與水或茶五大元素組成，是世上最早出現的調酒概念之一。Thirsty Shaker的Punch酒使用聖杯型大碗盛載（很有屋企飲湯的影子），酒友自行一勺一勺的分到各人杯中，場面相當震撼，充滿派對感，絕對值得一試。

Thirsty Shaker

地址：中環荷李活道49-51號鴻豐商業中心3樓（地圖按此）

電話：9880 5997

Lost Dynasty $480 加入香橙、迷迭香、八角、Aperol，酒色極之鮮明奪目，時常成為全場的目光所在；風味上也是走香甜易入口的主流Punch風格，柑橘香氣濃郁，八角與迷迭香等香料帶來不錯的平衡，久嚐而不膩。

中環酒吧推介20.Argo Bar：四季酒店華麗酒吧 亞洲最佳50酒吧第3位

2022年亞洲最佳50酒吧排名中，Argo Bar成功進佔第3位。酒吧開幕之時引起全城哄動，排隊兩小時的超人氣持續了好一陣子，但去過的酒友都樂而忘返。四季酒店內的Argo Bar擁有頂級瑰麗優雅的裝潢，加上璀璨的夜景，處處皆是打卡位；必飲雞尾酒如Skynet Old Fashioned、Single Origin Negroni充份展現原料風味與創新構想，酒友們哪有不去的理由。

Argo Bar

地址：中環金融街8號香港四季酒店（地圖按此）

電話：3196 8882

Argo Bar

中環酒吧推介21.COA：香港酒吧龍頭大佬 連續3年問鼎亞洲最佳50酒吧首席

說COA是近年香港雞尾酒酒吧的龍頭，相信沒有太多爭議，酒吧曾連續三年問鼎亞洲最佳50酒吧的首席之位，以龍舌蘭為主題的COA能取得如此佳績，不少酒友「真的，很興奮」。COA由得獎調酒師Jay Khan創辦，主打以龍舌蘭、Mezcal等Agave Spirit，除了創意雞尾酒外，酒吧還供應一系列由Jay團隊精心搜羅的墨西哥烈酒，能為你打開通往Agave Spirit的新世界大門！

COA

地址：中環善慶街6-10號華善樓地下（地圖按此）

電話：2813 5787

COA

中環酒吧推介22.The Aubrey：文華酒店奇幻日式居酒屋 享無敵海景

文華酒店的The Aubrey以酒店酒吧的風頭雖無Argo Bar強勁，但今年亞洲最佳50酒吧名單中，The Aubrey亦取得第10位的佳績。此酒吧餐廳主打高雅兼奇幻的日式居酒屋風格，在25樓高空能飽覽維港無敵海景，酒單由Diageo World Class冠軍級調酒師Devender Sehgal，最有趣的是燒酎Omakase，可帶酒友認識日本燒酎的故事。

The Aubrey

地址：中環干諾道中5號香港文華東方酒店25樓（地圖按此）

電話：2825 4001

The Aubrey

中環酒吧推介23.Ask for Alonzo：超抵飲Happy Hour 經典雞尾酒款$38起

Ask for Alonzo除了大坑、跑馬地與鰂魚涌外，於中環（近上環）皆有分店！此酒吧餐廳主打地中海意大利菜式，店內洋溢著舒適氣氛，沒有5星酒店酒吧的拘謹。他們的Happy Hour時段是每天超長的3至8點，店內的酒精飲品低至$48，非常經濟實惠。HH以外的意大利葡萄酒酒單也很值得大家探索，想一想，不如索性點一客意粉，食埋晚餐再講。

Ask for Alonzo

地址：中環必列者士街18號（地圖按此）

電話：8489 7847

氣氛輕鬆，Happy Hour很抵飲。

中環酒吧推介24.Hugger Mugger：經典英式沙龍酒吧 Happy Hour$48起

Hugger Mugger為英式的沙龍酒吧，經過時門外不少酒友會被奪目的藍色牆身與紅色大門吸引，若有足夠強大的探索精神，應該早已認識這家酒吧。現時酒吧的Happy Hour時段為5點至8點，雞尾酒、葡萄酒，香檳與烈酒由$48起。

Hugger Mugger

地址：中環雲咸街43-45號地庫（地圖按此）

電話：2362 8988

酒吧相當精緻，但Happy Hour竟然可以做到$48一杯！

中環酒吧推介25.Quinary：亞洲50酒吧第26名 冠軍級人馬創多重感官雞尾酒體驗

Quinary開業多年，由獲得Diageo World Class 2015的港澳區冠軍Antonio Lai主理，主打多重感官的雞尾酒體驗，除著名的分子調酒技術外，他們亦相當著重雞尾酒的整體設計，每一杯作品都很有特色，引起無限的打卡衝動，亦在2024年亞洲50酒吧獲得第26名。

Quinary

地址：中環荷李活道56-58號地下（地圖按此）

電話：2851 3223

Quinary開業多年，依然受到中環友熱捧。

常見問題：

問：中環有甚麼靚酒吧推介？

答：中環各大酒店的酒吧都相當華麗精美，好像文華酒店的The Aubrey......詳情按此

問：中環有酒吧獲得亞洲50最佳酒吧嗎？

答：中環有多間酒吧都獲得亞洲50最佳酒吧，好像COA.....詳情按此

全新訂座平台「Yahoo訂餐廳×Openrice」正式上線！

>>立即按此了解更多香港各區餐廳訂座優惠<<

今晚食乜好？即睇最強雞翼食譜、牛油果食譜合集

地區美食合集！香港各區最新餐廳、cafe、甜品店推介

食乜養生好？二十四節氣：中醫教路/湯水進補/穴位養生

自助餐推介！睇盡各種自助餐優惠/回本攻略

想知最新飲食資訊？按此觀看Yahoo Food編輯推介

威士忌篇

愛爾蘭威士忌推薦│Irish Whiskey歷史與特色介紹 5大必飲常備作品與品牌

台灣威士忌推薦！台威特色與評價、5款獲獎/新作台灣威士忌介紹

日本威士忌推薦6款！$1,000以下入門級日本威士忌：山崎/余市/竹鶴

威士忌推介│嚴選600元以下入門級威士忌！送禮自用高質抵飲作品

日本威士忌新規範出爐 怎樣才算一款標準日威？

威士忌入門必學4大重點！威士忌推薦5款：性價比高+易入口

【威士忌入門】威士忌推薦5款！$500以下蘇格蘭威士忌 適合居家獨酌

【威士忌入門】威士忌杯點揀？新手必學品飲5大重點

【日本威士忌入門】認識Nikka及Suntory！日本威士忌推介：響/竹鶴/山崎/白州

【日本威士忌】響Hibiki威士忌介紹：核心作品價錢/日本和諧風味代表

紅白酒香檳篇

超市紅酒推薦│7款$200以下惠康/百佳網購平民佳釀指南

紅酒推薦│5大美國加州納帕谷著名酒莊！必飲美酒系列介紹

香檳之爭｜普京修例！俄羅斯汽泡酒才是香檳？香檳之名的真正意義

【香檳入門】新手挑選香檳4大重點+4款抵飲香檳推介

【紅酒推薦】$200以下紅酒推介6款 高分Table Wine輕鬆易入口

法國紅酒白酒推薦6款 最平$170買到波爾多紅酒/Bourgogne白酒

【紅酒優惠】紅白酒香檳優惠合集 低至$98支/智利酒王激減至58折

Orange Wine橙酒解構│甚麼是橙酒？5款抵飲Orange Wine推薦 風味極佳

清酒篇

獺祭清酒爆紅之迷！二割三分意思？5款必飲獺祭高質作品推薦

日本SakeLabo Tokyo嚴選入坑清酒：Top 10絕不能買的清酒 買完返唔到轉頭！

清酒保存雪藏至關重要！愈高級愈要小心 存放/運送過程需確保低溫

【清酒入門】清酒入門必須知道的4件事+高質清酒推薦5款

【清酒入門】何謂純米大吟釀？$250純米大吟釀清酒推介4款

SAKETIME十大清酒排名！新政陽乃鳥挑戰十四代日本清酒王者地位

Gin酒篇

Gin酒推介｜No.3 London Dry Gin聯乘香港四季酒店ARGO推特色雞尾酒 品嚐「世界最佳氈酒」的風味

3大本地品牌Gin酒必飲推介！白蘭樹下/無名氏/Two Moons

【Gin酒推介】抵買Gin酒推薦6款：香港Gin/日本Gin/聯乘五花茶限量版

其他酒品推介

品酒課程邊間好？香港葡萄酒WSET/威士忌/清酒課程推介

啤酒酒吧推薦│香港必去6家Taphouse與Beer Bar 手工啤酒爽快暢飲

天台酒吧│8大香港九龍露天酒吧推介！浪漫海景/閏密聚會/拍拖好去處

韓國燒酒Soju入門│原味+水果系列好飲燒酒推介 最啱打邊爐烤肉海鮮

大閘蟹花雕酒推介5款！陳年紹興花雕價錢一覽/幾時要加話梅？

中國白酒｜入門須知！醬香型/濃香型/清香型/米香型分類及特色

【梅酒推介】人氣梅酒推薦5款│香港網上購買攻略！低至$145 全部$250有找

【雞尾酒推薦】酒吧必點雞尾酒推薦 7款Classic Cocktail介紹

【白蘭地入門】白蘭地/干邑/威士忌的分別+5款干邑推介新手必飲

【今晚食乜好】唔知今晚食乜餸？立即去Yahoo Food 食譜專頁搵靈感

>>按此下載<< 全新Yahoo APP，領取最新餐廳優惠、氣炸鍋食譜、自助餐優惠，仲有飲食達人教你識煮識食，讓你成為真正全面的美食家，仲唔立即下載？