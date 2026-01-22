Yahoo 編輯精選產品資訊為商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 會獲取報酬。Yahoo並非買賣一方或其代理，交易責任由用戶與商戶自行承擔，所有資訊以商戶頁面為準。

中環Monchhichi海陸嘉年華門票買1送1優惠｜人均$34起！8米高水手造型公仔、巨型充氣迷宮、彩虹水泡滑梯

可愛的Monchhichi又同大家見面啦！全港首個Monchhichi海陸嘉年華將於本月16日起登陸中環6號碼頭，嘉年華以遊樂場及水手造型Monchhichi為主題，設有8個主題遊戲區，包括近2,000呎的充氣迷宮及6米高的彩虹水泡滑梯；更有一對8米高巨型Monchhichi於天台同大家打招呼，將成為中環碼頭的最新打卡地標。大人小朋友一起在維港海景相伴下暢玩，絕對是最佳的親子好去處！

⭐買1送1快閃優惠＋獨家套票優惠

KKday將於1月22日早上10時推出Monchhichi維港海陸嘉年華門票買1送1快閃優惠，不包含代幣2人同行價為$68，即低至每位$34，非常超值！

【KKday買一送一優惠】Monchhichi維港海陸嘉年華門票

價錢：$68／2位，人均$34

經KKday預訂

另外，KKday亦設有獨家套票優惠，平均每位只需$113，即可獲得兩張全日門票、10枚遊戲代幣，更獲贈Monchhichi賀年揮春一對。此優惠在農曆新年及情人節期間同樣適用，且維持劃一價格，絕對是與摯愛好友共度佳節的理想去處。

【KKday獨家優惠】Monchhichi維港海陸嘉年華全日門票兩張 連10枚代幣（大小同價）送 Monchhichi賀年揮春一對 （款式隨機）

價錢：$226／2位，人均$113

經KKday預訂

首個Monchhichi空中嘉年華

超有趣的Monchhichi維港海陸嘉年華將於2026年1月16日至3月3日期間，於中環6號碼頭二樓空中花園舉行。以遊樂場為主要概念的嘉年華配上水手造型Monchhichi，一對8米高巨型毛茸茸充氣Monchhichi屹立天台，晚上增設燈光效果，讓大小朋友進入Monchhichi繽紛世界。場地設有8個主題遊戲區，大型Monchhichi長洲搶包山充氣迷宮，各處隱藏不同造型的Monchhichi，6條不同路徑會每星期更新！喜愛刺激就不能不坐上水泡從6米高滑輪板面滑梯高速滑下，為大人及小朋友帶來滑翔般的速度感。

Monchhichi維港海陸嘉年華將於2026年1月16日至3月3日期間，於中環6號碼頭二樓空中花園舉行。（圖片來源：官方圖片）

一對8米高巨型毛茸茸充氣Monchhichi屹立天台（圖片來源：官方圖片）

香港限量特別版主題裝飾及精品

這次的Monchhichi嘉年華主題裝飾及紀念精品都是香港特別版，場內6個以新年為主題的遊戲攤位，好玩之餘，更有機會贏取逾10款Monchhichi限量版禮品，如Monchhichi造型咕臣、貼紙、毛巾等。亦少不了多個Monchhichi大型打卡裝置、即影即有photo booth及紀念銀幣製作機等，粉絲們定必滿足。此外，每日均有Monchhichi主題渡輪來往長洲，3米高毛茸茸吹氣Monchhichi更化身成船長，穿上可愛水手服在船頂領航，陪大家一起搭渡輪。

Monchhichi主題渡輪來往長洲（圖片來源：官方圖片）

Monchhichi維港海陸嘉年華有8大主題遊戲，加上香港特別版精品，粉絲們一定要去打卡。（圖片來源：官方圖片）

Monchhichi維港海陸嘉年華

日期：2026年1月16日至3月3日

時間：中午12時至晚上10時

地點：中環6號碼頭二樓空中花園

