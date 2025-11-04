中秋優惠 | 2025 Trip.com短途內地快閃慳錢攻略

中秋優惠

中秋就嚟啦，好多香港人都會諗住用幾日假期去快閃旅行。Trip.com 今次特別整咗個「中秋優惠」專題，機票、高鐵、酒店、玩樂門票同套票都有得減，啱晒想北上或者短途走一轉嘅你。本文會幫你逐樣拆解有咩優惠、點樣用，仲有慳錢貼士，等你玩得開心又唔使洗大錢。

Trip.com 中秋優惠

中秋優惠 | 快閃優惠有咩重點？

Trip.com 呢次優惠範圍好闊，主要有：

交通 ：高鐵票、火車票折扣、HK$1 券包、21 折券包、免手續費代碼。

酒店 ：廣東酒店優惠、交通＋酒店套票回贈、北上酒店限量折扣。

玩樂 ：半價門票、買1送1、指定體驗活動平飛。

旅遊套票 ：酒店＋高鐵、酒店＋機票組合，仲有專場回贈。

回贈：Trip Coins 當錢用，完成訂單即有得攞。

中秋優惠 | 交通優惠玩到盡

高鐵／火車票

高鐵激減 99% ：有啲車次平到近乎唔使錢，但數量有限。

火車票折扣 ：包括城際或普通列車，常見做法係直減或者免手續費。

優惠代碼：每個星期六中午 12 點去高鐵首頁攞，當日落單即用得着。

HK$1 券包同 21 折券包

9 月 17–23 日 ：

每朝 10 點開搶 HK$1 券包 全日有 21 折券包

限量供應，用 App 才有得攞。



小貼士

熱門日子（中秋前後）啲位好快爆，建議早啲落單。

有啲優惠只限 App，記得先下載好。

價錢同折扣要以落單頁面顯示為準。

中秋優惠 | 酒店及套票回贈

廣東酒店

Trip.com 聯同廣東省政府，特別推出「金秋文旅消費券」，廣東指定酒店有 8 折優惠，最多慳到 HK$200，啱晒去深圳、廣州或者珠海住一晚。

酒店＋交通套票

訂酒店＋高鐵／機票，通常會比分開訂平。

限定專場：例如 2025 年 9 月 17 日，酒店加高鐵訂單一齊落單，可以回贈最多 HK$80，要記得先撳「立即參加」先算數。

北上酒店推介

Trip.com 活動頁面有好多選擇，啲房型平價位通常限量，好快賣晒，要快手。

深圳富臨大酒店

深圳富臨大酒店

用戶評分: 8.5/10.0

價錢：HK$342起

老牌的準五星酒店，地理位置絕佳，但因為門口在修地鐵，整個酒店被工地包圍，連出行打車都非常的不方便（難叫車，難候車）。酒店維持了二十年前的裝修，傢俱，地毯，壁紙滿滿的歲月痕跡，難以想象一家掛牌準五星的酒店，房間電視居然比連鎖酒店還差，還小。自助早餐實在撐不起68/人的售價，品項比如家還差啊。也就因為情懷入住，大概率不會再回頭。

預訂酒店

皇朝商務酒店（深圳福田口岸店）

皇朝商務酒店（深圳福田口岸店）

用戶評分: 8.5/10.0

價錢：HK$268起

入住酒店時，職員把我所入住的房間類型升級為套房，設施有兩個獨立洗手間，有一個客廳，獨立衣帽間，全屋清潔整齊，沒有煙味，床是King size 大床，電視可以接受數碼 TVB新聞台及 TVB Plus 。 是一次超值體驗

預訂酒店

廣州建國酒店

廣州建國酒店

用戶評分: 9.1/10.0

價錢：HK$528起

二刷《廣州建國酒店》——賓至如歸（3） 續住產生新訂單下樓重新做房卡……【前台】許淑悦十分熱情❤️地接待了我！熱心詢問🈶️什麼需要幫助並做起了回訪……詢問入住期間對客房是否🈵️意？續住後是否需要打掃🧹客房？對客房服務是否🈵️意？【前台】許淑悦是還兼職賓客關係部的工作嗎？！真的很熱心➕貼心了！ 【大堂吧】周寶儀的服務也是很熱心➕貼心了！ 【客房部】相關工作人員工作認真負責！兢兢業業！把客房收拾🉐️乾淨利落整潔！還🈶️寫賓客留言……已閲 在外面買了點廣州美食回來吃……回到房間才發現沒🈶️拿一次性筷子🥢然後原本攤在桌子上的一次性筷子、叉子沒了……🈶️點尷尬😅😅😅萬般無奈之下嘗試了尋求電話上的【管家部】幫助！沒想到接聽電話的一位女生🉐️知我們的需求後立即答應讓餐廳的同事來房間送筷子🥢！沒過一會兒……一位女生十分禮貌的把一次性筷子、勺子【見圖1⃣️】送來客房！光線問題沒有看清楚她姓名牌上的名字！在此感謝【管家部】接聽電話的女生和來房間送筷子的這位餐廳（不知道是哪個餐廳）同事！【管家部】也是真的很熱心➕貼心了！ 另外【廣州建國酒店】也是很熱心➕貼心了！為住客準備了【機器人】🤖️送外賣到客房服務！非常nice！感謝酒店🏨把方便留給住客！不像有些五星酒店🏨弄個**櫃讓住客下樓自取外賣……把麻煩留給住客……沒有對比🆚就沒有傷害！！！

預訂酒店

廣州嘉逸國際酒店（天河體育中心正佳廣場店）

廣州嘉逸國際酒店（天河體育中心正佳廣場店）

用戶評分: 9.2/10.0

價錢：HK$398起

酒店同地鐵站無縫銜接，步行1分鐘即到。工作人員很熱情，特別前台小葉、小謝，主動介紹房間可免費提供健康舒適枕頭，非常貼心。還免費幫我升級房型，房間空間很大，衞生很乾凈，總體很不錯。朋友推薦的酒店，下次繼續入住

預訂酒店

珠海龍珠達國際酒店（拱北口岸高鐵站店）

用戶評分: 9.3/10.0

價錢：HK$423起

酒店位置接近拱北關口，附近有便利店，超市和餐廳。是次入住期間有颱風，酒店樓下有酒樓，海底撈和KTV，颱風期間酒樓有營業，非常方便。房間寬敞舒適，衞浴設施良好，房間內電視有免費電影頻道，提供的電影雖不算近期，但可觀性不俗，這次3日2夜之旅共看了9套電影。遺憾是房間座向不佳，雖有大的落地玻璃窗，但景觀都被招牌擋著，其次酒店停車不便，打車上落都要在大街，遇著下大雨上落更狼狽。整體感覺良好，下次到珠海會選擇入住。

預訂酒店

珠海萬悦酒店（拱北口岸高鐵站店）

用戶評分: 9.4/10.0

價錢：HK$449起

整體是一間理想及舒適的酒店！每次進入酒店時都非常喜歡它獨特的香薰氣味及五星级水準的服務, 非常有澳門管理色彩和風格, 與珠海其它酒店是不一樣！非常多謝經理Lindy蘭玲, 每次入住都熱誠地招待及歡迎我和太太, 萬分感激記著我俩這老顧客！🥹😘🙏🙏🙏

預訂酒店





中秋優惠 | 玩樂門票同體驗

半價門票

中秋限定，有啲主題樂園同熱門景點半價，抵到爆。

買1送1 精選

ZIPCITY 澳門 ：買1送1，限量供應。

傳奇英雄科技城：門票買1送1，適合親子遊。

其他指定折扣

部分體驗活動可額外減 HK$110 以上。

即時查看更多中秋優惠！

中秋優惠 | Trip Coins 回贈點玩？

Trip.com 嘅 Trip Coins 就係「積分當錢用」。

回贈比例

酒店同火車訂單：12% 回贈，單次最多 1025 Trip Coins（差唔多 HK$80）。

幾時派？

酒店：退房後派。

火車／高鐵：出發翌日派。

機票（不可退）：出票即派。

機票（可退）：最後一程飛完先派。

換算比例

100 Trip Coins = USD1 ≈ HK$7.8，可以當現金用。

唔計回贈嘅訂單

機票＋酒店套票

到付酒店訂單

內地／香港火車 15 日後預約或者候補票

中秋優惠 | 4 步搞掂

開 Trip.com App（好多優惠只限 App）。 入活動頁撳「立即參加」，先確認訂單有資格攞回贈。 領券落單：記住每個星期六中午 12 點有高鐵代碼，9 月 17–23 日仲有券包搶。 睇回贈：完成付款後，可以去「Trip Coins」專區查進度。

中秋優惠 | 邊度最啱去？

城市 特點 推介活動 廣州 食好西＋文化體驗 粵菜餐廳、城市觀光、珠江夜遊 深圳 活力都市＋主題樂園 主題樂園、文創園區、購物中心 珠海 海邊 Chill 住玩 海濱酒店度假、親子遊、海洋王國





中秋優惠 | FAQ

點知自己有冇得攞回贈？

一定要喺活動頁撳「立即參加」，同埋訂單要係合資格產品。

Trip Coins 幾多錢？

100 Trip Coins 差唔多值 HK$7.8。

優惠代碼可唔可以轉畀人？

唔得，只限本人帳戶用，仲要喺有效期內用完。

