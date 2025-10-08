港產片兩極化：小品靠補貼、大片靠老本
中秋元朗非法煙花騷 碎屑濺中4車一男被捕(有片)
中秋節翌日（7日）凌晨，元朗有人涉非法燃放煙花。警方拘捕一名31歲男子，涉嫌「非法藏有及燃放煙花爆竹」。
網上流傳片段顯示，山下村一個停車場有煙花不斷射上半空發出巨響，持續逾40秒。上傳影片的帖主指，當時附近居民都在熟睡中驚醒，寵物貓狗「嚇至抽搐」，巨響令使屋內「玻璃震動」，有小朋友感耳鳴，初生嬰兒受驚嚇。
居民熟睡中驚醒 貓狗「嚇至抽搐」
帖主續指，當時至少有兩輛私家車駛至上址，一行約10人，當中有大人攜同小孩，燃放煙花的地點距離一個電箱不足2米，一旦發生意外不堪設想，批評燃點煙花的行為自私，且煙花碎屑擊中附近最少4輛私家車。直至居民喝斥，眾人始作鳥獸散登車逃去，惟其中一名男子捧著煙花未及上車，即被居民截停及報警。該男子即場向居民道歉，聲稱身上有1萬元現金，可為每部車賠償2500元，要求和解，惟被居民拒絕。警員到場後，該名男子被帶到警署接受調查。
另有網民在帖文留言指，自己的車停泊在百米之外亦中招，「我果到成百米遠都有野彈到」。
不排除會有更多人被捕
警方表示，事發於周二凌晨約零時48分，接報後到場拘捕一名31歲姓黃男子，他涉嫌「非法藏有及燃放煙花爆竹」被扣查。案件現由元朗警區軍裝巡邏小隊接手調查，不排除會有更多人被捕。
根據《危險品條例》（第295章），煙花爆竹均屬危險品，任何人非法製造、貯存、運送或使用危險品，最高刑罰為監禁12個月及罰款20萬元。此外，根據《簡易程序治罪條例》（第228章），任何人如肆意或疏忽地燃放煙花爆竹，以致對任何人造成損害或危險，最高刑罰為監禁3個月及罰款2000元。
原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/中秋元朗非法煙花騷-碎屑濺中4車一男被捕-有片-/606601?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral
