中秋好去處2025｜巨型打卡裝置：10米長黑超兔、4米毛毛兔月球！現場送DREYER’S雪糕/中秋燈籠

每年中秋節，玉兔是主角之一！今年MegaBox「打孖嚟」設置雙兔打卡位，包括戶外區的10米巨型黑超兔仔，以及4米可愛毛毛兔月球，同場亦有中秋市集，以及送DREYER’S雪糕活動，而會員更可憑積分兌換中秋燈籠，為慶祝活動增添一份傳統韻味。

MegaBox雙兔迎中秋 設特色中秋市集

今個中秋節，MegaBox帶來一系列節日打卡熱點，5樓戶外區設一座10米巨型兔仔藝術裝置，兔仔戴住副黑超，chill住躺平曬月光，個樣盞鬼又得戚，為傳統中秋節注入潮流氣息；同時，商場9樓設有4米高毛毛兔及月球主題裝飾，營造浪漫月光秘境，充滿節日氣氛，同場更有特色中秋市集，找到細味公平的有機食品、天糧行膳的花茶及雪花酥、華爾登餅店的手工曲奇、薄荷朱古力蛋卷及月餅禮盒裝等，品嚐充滿特色的中秋月餅及食品。

5樓戶外區設一座10米巨型兔仔藝術裝置，兔仔戴住副黑超，chill住躺平曬月光，個樣盞鬼又得戚。（相片來源：MegaBox）

9樓設有4米高毛毛兔及月球主題裝飾，營造浪漫月光秘境，充滿節日氣氛。（相片來源：MegaBox）

特色中秋市集可品嚐充滿特色的中秋月餅及食品。（相片來源：MegaBox）

國慶日送1,000杯DREYER’S雪糕

此外，商場將於國慶日（10月1日）大派1,000杯DREYER’S全新 「奢華雪糕杯系列」，凡讚好DREYER’S®及MegaBox IG，於指定帖文留言，可以免費獲得雪糕杯，口味隨機；而Mega Club會員更可憑1,000 Mega Point積分兌換中秋燈籠，又食又拎夠歡樂！

國慶日（10月1日）大派1,000杯DREYER’S全新 「奢華雪糕杯系列」。（相片來源：MegaBox）

10米巨型兔仔藝術裝置

日期: 2025年9月22日至10月7日

時間: 10am-10pm

地點: MegaBox L5戶外區 （地圖按此）

4米高毛毛兔及月球主題裝飾

日期：2025年9月2９日至10月7日

時間：10am-10pm

地點：MegaBox L9 （地圖按此）

中秋主題市集

日期：2025年10月1至7日

時間：12nn-8pm

地點：MegaBox L9（地圖按此）

免費換領DREYER’S® 雪糕

日期：2025年10月1日 (星期三)

時間：12nn-8pm (或換完即止)

地點：MegaBox L9 （地圖按此）

會員消費送中秋燈籠

換領日期：2025年10月1日起至換完即止

換領方法：會員登入Mega Club 手機App換領

