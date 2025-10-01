中秋好去處2025｜200隻玉兔齊集數碼港賞3米月亮！2大沉浸式藝術光影樂園 AI互動+體驗工作坊

今年中秋，不妨走進數碼港，一場融合光影、文化與科技的節日盛宴。4樓數碼廣場上，有200隻玉兔燈飾、巨型月亮裝置，而商場內還有兩大沉浸式文化藝術展——《敦煌有禮》與《寰宇青花:AI 療癒藝術展》，配合AI互動、體驗工作坊等等，感受中西文化的魅力。

4樓數碼廣場上，有200隻玉兔燈飾、巨型月亮裝置。（官方圖片）

200隻玉兔圍3米巨型月亮

由即日至10月19日，數碼港商場化身為中秋光影樂園，推出「Glow To The Moon」主題活動。商場中央設置直徑達3米的巨型月亮燈飾，配合200隻玉兔燈飾，白天形成壯觀陣勢，夜晚則幻化成夢幻場景。

位於商場311號舖的《敦煌有禮》展覽，逾5,000呎的沉浸式空間。（官方圖片）

5,000呎沉浸空間重現敦煌藝術

位於商場311號舖的《敦煌有禮》展覽，逾5,000呎的沉浸式空間，展覽以敦煌壁畫與禮樂文化為靈感，透過AI互動、虛擬石窟、流沙體感裝置等。靜心閣更提供禪抄體驗，助大家找回內心平靜。展覽亦設有六大快閃工作坊，包括敦煌泥板壁畫、非遺宋錦珍珠畫、慢活·流沙藝術裝置、數碼 AI 藝術瓷藝、非遺點翠工藝及非遺螺鈿工藝。

展覽以敦煌壁畫與禮樂文化為靈感。（官方圖片）

靜心閣更提供禪抄體驗，助大家找回內心平靜。（官方圖片）

青花瓷的數碼旅程

在404號舖登場的《寰宇青花：AI療癒藝術展》，以青花瓷為主軸，融合AI生成藝術、沉浸式投影及多語言導覽，展現陶瓷紋樣在不同文化背景下的演變。高達4米的陶瓷圖譜牆、3米高的AI花瓶裝置，重新認識陶瓷藝術的現代價值。還有，趣味盲盒抽獎活動，讓觀眾有機會帶走獨特陶瓷紀念品。

《寰宇青花：AI療癒藝術展》，以青花瓷為主軸。（官方圖片）

融合AI生成藝術、沉浸式投影及多語言導覽，展現陶瓷紋樣在不同文化背景下的演變。（官方圖片）

還有趣味盲盒抽獎活動，讓觀眾有機會帶走獨特陶瓷紀念品。（官方圖片）

《中秋光影遊》

日期：即日至10月19日

地址：數碼港 2 座 4 樓數碼廣場（地圖按此）

《敦煌有禮》

日期：即日至11月9日

時間：星期二至星期日及公衆假期 12nn-6pm（星期一休館）

地址：數碼港商場3樓311號舖當代文化科技美術館（AMCCT）（地圖按此）

費用：門票成人$100，中小學生$70

預約網址：按這裡

《寰宇青花： AI療癒藝術展》

日期：即日至11月30日

時間：星期二至星期日 12nn-5pm（星期一休館）

地址：數碼港商場4樓404號鋪（地圖按此）

費用：免費

