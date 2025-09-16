娛樂專訪｜葉蒨文重視承諾 另一半要有邊界感
中秋好去處2025｜中秋綵燈會銅鑼灣維園＋尖沙咀文化中心開催！十五運會+殘特奧會為主題 綵燈加入熊貓/竹林/非遺等元素
乙巳年中秋綵燈會將於9月25日起舉行，兩大重點活動包括維園舉行的「中秋綵燈會」及香港文化中心露天廣場的「中秋綵燈展」，綵燈設計以第十五屆全國運動會（十五運會）和全國第十二屆殘疾人運動會暨第九屆特殊奧林匹克運動會（殘特奧會）為主軸，除了展示璀璨綵燈，亦會安排各式各樣的活動，如全運互動區、中秋市集、舞火龍、傳統手工藝示範及自助猜燈謎等，免費入場。
維園「中秋綵燈會」9.30舉行
維園「中秋綵燈會」將於9月30日至10月7日舉行，綵燈設計以十五運會和殘特奧會為主軸，融入五行元素，糅合傳統與現代設計，其中亮點綵燈《火亮殊榮 花慶盛典》高約12米，外形猶如華麗的冠冕，象徵粵港澳三地團結和融合；《金耀全運 活力飛揚》則以可愛吉祥物「喜洋洋」及「樂融融」展示香港承辦的競賽項目，以不同運動造型環繞會徽，為運動員打氣；還有加入以熊貓、駿馬、竹林等元素的《綠蔭繁盛 萬象欣榮》、充滿生機與夢幻的水中世界《水碧魚樂 歡騰靈躍》、以中式屏風拱門打造的時光長廊《心繫灣土 和興萬家》，以及由資深紮作師傅許嘉雄先生製作並加入香港非遺元素的《舟影華燈．月滿非遺》。同場特設《同心同樂耀全城》大型綵燈裝置以展示學生及殘疾人士綵燈，還有全運互動區、中秋市集、舞火龍、傳統手工藝示範及自助猜燈謎等，一次過慶祝中秋節、國慶以及全運會的來臨。
香港文化中心動態視覺體驗裝置
另一大活動「中秋綵燈展」，將於9月25日至10月19日期間在香港文化中心露天廣場舉行，展出《全運綻放》動態視覺體驗裝置，作品中央的會徽和吉祥物與13個運動項目的圖標燈箱互相輝映，在圓形、三角形及菱形的鏡面燈箱中閃耀和舞動，火炬在水面化成漂浮的大型金屬花瓣，結合流動光影效果，交錯間帶出「團結、拼搏、歡慶」的精神，帶來一場融合藝術與運動的視覺盛宴。
乙巳年中秋綵燈會
日期：中秋綵燈展2025年9月25日至10月19日；中秋綵燈會2025年9月30日至10月7日
時間：6:30pm-11pm（中秋節正日10月6日將延長亮燈時間至凌晨12時）
地點：香港文化中心露天廣場（中秋綵燈展）（地圖按此）；維多利亞公園（中秋綵燈會）（地圖按此）
