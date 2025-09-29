中秋好去處2025｜西沙GO PARK七彩燈籠陣！穿梭可愛玉兔+發光月亮之間打卡兼猜燈謎

西沙GO PARK今個10月帶來3大主題活動，頭炮的中秋活動「賞月庭園」，帶來七彩燈籠陣、猜燈謎活動，伴以發光玉兔和月亮裝飾，打造一片璀璨燈海！其他活動還有MIRROR成員AK江𤒹生生日應援活動—《百心同行：江𤒹生生日慈善嘉年華》，以及壓軸登場《Live Well Fest＠西沙GO PARK》，集運動、追星、休閒活動及餐飲於一身。

逾百個七彩燈籠打造璀璨燈海

西沙GO PARK十月份的頭炮活動「賞月庭園」將於10月1日至7日期間舉辦，屆時商場中央廣場掛起超過100個七彩燈籠，璀璨燈海下還有可愛玉兔及發光月亮裝飾，大家可躺在豆袋梳化上一邊欣賞明月美景，一邊品嚐月餅，又或參與傳統猜燈謎遊戲，一起體驗濃厚節日氛圍！

商場中央廣場掛起超過100個七彩燈籠，璀璨燈海下還有可愛玉兔及發光月亮裝飾。（相片來源：官方照片）

MIRROR成員AK生日應援活動

緊接其後有為期三日的《百心同行:江𤒹生生日慈善嘉年華》，為人氣男團MIRROR成員AK的 江𤒹生生日應援活動，現場設有打卡區、攤位遊戲區及寵物領養專區，更特設兩大重點活動包括《百心同行：暖心領養日》，以及AK 歌迷會會員限定的《百心同行：星願爪爪工作坊》，所有收益將全數捐贈至慈善機構，相當有意義！

為期三日的《百心同行:江𤒹生生日慈善嘉年華》，為人氣男團MIRROR成員AK的 江𤒹生生日應援活動。（相片來源：官方照片）

4大療癒工作坊+免費城市運動體驗+兩大主題市集

最後壓軸登場的《Live Well Fest@西沙 GO PARK》，中央廣場將搖身一變「心靈綠洲」，設置多個七彩主題裝置，將溫暖系語錄巧妙融入不同場景、Y2K風格哈哈鏡等，更提供一系列療癒工作坊，包括深入探索小森林的「森流」、在落日餘暉中進行日落普拉提課程「Plus」、戶外藝術創作「Rainbow Creative Arts」，以及融合中醫智慧與寵物食療的「幸活」，指定日子更有免費城市運動體驗，能撫慰心靈、注入正能量！指定週末將先後舉行「Live Well 療癒生活市集」及「秋日毛孩運動會市集」，超過30個特色攤檔進駐，帶來療愈系及身心靈產品、寵物用品、食品及飾品等，定能滿載而歸！

設置多個七彩主題裝置，將溫暖系語錄巧妙融入不同場景、Y2K 風格哈哈鏡等。（相片來源：官方照片）

指定日子更有免費城市運動體驗，能撫慰心靈、注入正能量！（相片來源：官方照片）

一系列療癒工作坊，包括深入探索小森林的「森流」、在落日餘暉中進行日落普拉提課程「Plus」、戶外藝術創作「Rainbow Creative Arts」以及融合中醫智慧與寵物食療的「幸活」。（相片來源：官方照片）

指定週末將先後舉行「Live Well 療癒生活市集」及「秋日毛孩運動會市集」，超過30個特色攤檔進駐。（相片來源：官方照片）

消費免費換領野餐墊 與毛孩一同野餐

西沙GO PARK作為寵物友善熱門地點，場內多間餐廳推出多款專為毛孩設計的餐點和人寵共嚐的套餐，憑指定消費可免費換領「GO 野餐墊」一張，即可在2樓晴空花園寵物友善「GO 野餐」專區，一邊遠眺馬鞍山自然景致，一邊與毛孩們品嚐美味！

在2樓晴空花園寵物友善「GO 野餐」專區，一邊遠眺馬鞍山自然景致，一邊與毛孩們品嚐美味！（相片來源：官方照片）

中秋限定「賞月庭園」

日期：10月1-7日

時間：10am-10pm

地點：西沙GO PARK地面中央廣場（地圖按此）

《百心同行：江𤒹生生日慈善嘉年華》

日期：2025年10月10日至12日

時間：3pm-8pm

地點：西沙GO PARK 中央廣場（地圖按此）

《Live Well Fest @西沙 GO PARK》主題裝置

日期：10 月 18-29 日

時間：10am-10pm

地點：西沙GO PARK地面中央廣場（地圖按此）

