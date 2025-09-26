Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

中秋好去處2025｜apm戶外公園綵燈賞月門票6折優惠、人均$37.5！送五星級酒店月餅、燈籠 戶外電影/發光月兔打卡位

中秋節2025快到，想同親朋好友找個地方賞月食月餅，不妨考慮一下apm的「戶外電影．綵燈．賞月夜」，屆時apm L2戶外公園綴滿發光月兔及華麗燈飾，大家可在星空下一起玩燈籠、嚐五星級酒店月餅、欣賞戶外電影，甚至大玩場內的發光遊樂設施～透過Klook預訂可享6折優惠，每個福袋套票$150，可供最多4人入場，除開人均$37.5，優惠數量有限，記得把握機會！

apm「戶外電影．綵燈．賞月夜」可在星空下一起玩燈籠、嚐五星級酒店月餅、欣賞戶外電影，甚至大玩場內的發光遊樂設施。（相片來源：Klook）

【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，跟貼最新優惠情報！

機票優惠格價平台：

Agoda｜Expedia｜Trip.com丨Kayak

酒店住宿優惠格價平台：

Agoda｜Booking.com｜Trip.com

行程及飲食優惠平台：

KKday｜Klook

人均只需$37.5 戶外公園賞月+食月餅

apm的「戶外電影．綵燈．賞月夜」只限10月6日一日舉行，場內綴滿發光月兔及華麗燈飾，亦有LED光影舞動搖搖板，更設有多個歡樂互動攤位，如面部彩繪、造型氣球等，又或有機會欣賞戶外電影，氣氛一流。透過Klook預訂可享低至6折優惠，折後只需$150，供最多4人入場玩到凌晨12點，另包燈籠4個、帝苑酒店迷你低糖蛋黃白蓮蓉月餅2個、汽水4罐（口味隨機派發）、野餐墊1張，以及apm一田$20現金券1張、Lobby Hair門市$50現金券1張，人均只需$37.5，單單是帝苑酒店迷你低糖蛋黃白蓮蓉月餅都值回票價吧！

廣告 廣告

觀塘apm戶外電影．彩燈．賞月夜｜體驗套票

價錢：$150 （原價$250） ，最多4人一起入場，人均$37.5

SHOP NOW

場內綴滿發光月兔及華麗燈飾，亦有發光遊樂設施：LED光影舞動搖搖板。（相片來源：KLOOK）

設有多個歡樂互動攤位，如面部彩繪、造型氣球及爆谷小食等。（相片來源：KLOOK）

單單是帝苑酒店迷你低糖蛋黃白蓮蓉月餅都值回票價！（圖片：Klook）

更多相關文章：

國慶、中秋北上｜入境處料10月4日最多人去深圳/澳門/珠海！跨境交通加密班次、金巴最高峰1分鐘一班 即睇過關貼士

西九化身My Melody × Kuromi夢幻樂園！充氣設施+巨型夾公仔機+攤位遊戲+限定拍照機+獨家精品｜中秋好去處

中秋好去處2025（持續更新）！大澳舢舨夜遊體驗/過百盞燈籠大道/非遺手工藝工作坊

中秋好去處2025｜中秋綵燈會銅鑼灣維園＋尖沙咀文化中心開催！十五運會+殘特奧會為主題 綵燈加入熊貓/竹林/非遺等元素

中秋好去處2025｜巨型打卡裝置：10米長黑超兔、4米毛毛兔月球！現場送DREYER’S雪糕/中秋燈籠

巨型恐龍JOGUMAN中秋限定現身AIRSIDE！6米高BRACHIO、自拍機、期間限定精品店｜中秋好去處

中秋節2025｜深圳中秋賞月好去處！發光雲朵鞦韆/沉浸式宮廷盛宴/古風小鎮彩色燈籠

深圳酒店優惠｜國慶/中秋/除夕不加價！深圳福朋喜來登酒店7折優惠、人均$227.3起 搶指定優惠碼減最多$300

十一國慶/中秋去邊好？北上深圳朝聖最新華發冰雪滑雪場、體驗哈利波特夜遊 兼送酒店$150優惠券｜深圳好去處

深圳國際會展中心皇冠假日酒店優惠！十一國慶假期、中秋節住行政房人均只要$464.1 再送$150酒店優惠券

珠海十一國慶、中秋好去處推介！麥麥燈會贏限定周邊、冷焰火瀑布、澳門煙花觀賞地｜附交通方法

中秋節好去處2025｜佛山嶺南天地超美中秋燈會！手工金魚/螃蟹/魚龍燈籠掛滿老街 同場設市集及駐唱演出

中秋節2025｜佛山中秋好去處！千燈湖賞燈賞月/嶺南新天地中秋燈會/上元舞火龍