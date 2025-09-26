貝澳濕地油污源頭未明 鄰近俊和地盤否認涉事
中秋好去處2025｜apm戶外公園綵燈賞月門票6折優惠、人均$37.5！送五星級酒店月餅、燈籠 戶外電影/發光月兔打卡位
中秋節2025快到，想同親朋好友找個地方賞月食月餅，不妨考慮一下apm的「戶外電影．綵燈．賞月夜」，屆時apm L2戶外公園綴滿發光月兔及華麗燈飾，大家可在星空下一起玩燈籠、嚐五星級酒店月餅、欣賞戶外電影，甚至大玩場內的發光遊樂設施～透過Klook預訂可享6折優惠，每個福袋套票$150，可供最多4人入場，除開人均$37.5，優惠數量有限，記得把握機會！
人均只需$37.5 戶外公園賞月+食月餅
apm的「戶外電影．綵燈．賞月夜」只限10月6日一日舉行，場內綴滿發光月兔及華麗燈飾，亦有LED光影舞動搖搖板，更設有多個歡樂互動攤位，如面部彩繪、造型氣球等，又或有機會欣賞戶外電影，氣氛一流。透過Klook預訂可享低至6折優惠，折後只需$150，供最多4人入場玩到凌晨12點，另包燈籠4個、帝苑酒店迷你低糖蛋黃白蓮蓉月餅2個、汽水4罐（口味隨機派發）、野餐墊1張，以及apm一田$20現金券1張、Lobby Hair門市$50現金券1張，人均只需$37.5，單單是帝苑酒店迷你低糖蛋黃白蓮蓉月餅都值回票價吧！
觀塘apm戶外電影．彩燈．賞月夜｜體驗套票
價錢：$150
（原價$250），最多4人一起入場，人均$37.5
