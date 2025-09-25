環境局打風日表明今屆不推垃圾徵費 環團批欠反思
中秋節哪種水果最應景？港人最愛Top 10水果！送禮自用都超有面子
Yahoo Food請來水果專賣店老闆娘介紹十款最受港人歡迎的中秋水果，以及揀水果小秘訣，即睇Yahoo Food專訪：
香印提子、日本水蜜桃、日本蜜瓜⋯⋯水果送禮得體又實用，中秋節快到，亦是中秋水果的旺季，但是不知道對方喜歡甚麼中秋水果，又怕唔識揀中秋水果，這次Yahoo Food請來九龍城源興水果專賣店老闆娘Daisy介紹十款最受港人歡迎的中秋水果，以及揀水果小秘訣，這樣就唔怕揀中又貴又爛的水果！
👉🏻全新Yahoo Food Instagram上線啦！立即Follow獲取更多飲食攻略
>>按此直達KKday月餅優惠頁<<
>>按此直達Klook月餅優惠頁<<
中秋買水果反而平 海鮮價只因物以罕為貴
「中秋節最靚就是日本水果，很多人覺得水果有海鮮價，其實是貨源問題。」老闆娘Daisy說，「當水果剛到貨時，多數是溫室種植，花的時間心機更多，加上物以罕為貴，價錢相對高一點，但當貨源穩定後，越近中秋，多了一些戶外種植的水果時，水果價錢反而有機會越平。」另外她指出水果會是越大越貴，因為產量少，所以同一樣的水果也有機會價錢不一樣。
另外她提醒大家買水果別貪平，「要知道水果來貨價本身就不便宜，價錢低極有個限度，假如可以以平日一半的價錢購買的話，應該仔細想想是否有機會是假貨。」Daisy表示，如果購買日本水果的話，由於日本對於出口水果有嚴格規定，基本上只要運送過程跟保存方法沒有出錯，基本上也不用太擔心會買到品質差的水果。以下就按查詢次數頻密度，排列出香港人最愛水果排行榜，兼教大家每款水果的揀選貼士：
最愛中秋水果No.10：柚子
主要產地：泰國、台灣、馬來西亞、中國
主要品種：泰國金柚、泰國貴妃柚、台灣文旦
各款柚子分別
泰國金柚：較為常見，優質的金柚味甜核少。
泰國紅鑽柚：出產量有限，是泰國最高級的柚子，送禮十分得體。
台灣文旦：台南出產，身型最細，但果汁含量高且甜。
揀柚子貼士
1.拿上手時墜手，即多水多汁。
2.買回家後不要立即享用，可以多放幾天，待它縮水時即開始變甜才享用。
3.泰國紅鑽柚最高級，價錢較普通柚貴數倍，視乎大細及重量。
4.普通泰國柚以金色底的三角嘜質素最好。
更多文旦/柚子知識：麻豆文旦│文旦/柚子有乜分別？3招分清邊隻冇核甜美多汁
最愛中秋水果No.9：楊桃
主要產地：中國、台灣、馬來西亞等地
主要品種：紅龍，秤錘，甜蜜蜜等，其中紅龍品質最好。
各款楊桃分別
秤錘：果肉淡黃色，纖維稍粗。
紅龍：糖度較秤錘高，因其果皮桔紅色而得名。
揀楊桃貼士
1.摸上手光滑硬淨，不要挑選軟身的楊桃。
2.品種不同，味道大不同，紅龍清甜，秤錘熟成後依然偏酸，在購買前可向店員查詢。
最愛中秋水果No.8：布冧
主要產地：福岡、美國、中國、南非、智利等地
主要品種：恐龍蛋、綠寶石、貴陽梨
各款布冧分別
恐龍蛋：美國品種，肉質細嫩，纖維少。
綠寶石：口味濃甜，產量不多。
貴陽梨：軟腍可口，清甜爆汁。
揀布冧貼士
1.以日本貴陽梨最受歡迎，因為產量稀少，貴陽布冧皮薄而不帶酸，味道清甜，果汁澎湃纖維豐富，極具口感。
2.日本布冧容易變熟，最好在買回家2至3天內享用。
3.布冧上的白圈其實是代表布冧已經成熟，可以享用，而非品質差的意恩。
最愛中秋水果No.7：日本蜜柑
主要產地：愛媛縣，還有和歌山，靜岡縣，其次是熊本，長崎，佐賀，福岡，廣島等
揀蜜柑貼士
1.粒粒渾圓，每盒都大小一致。
2.愛媛縣有「蜜柑王國」之稱，第一次購買蜜柑不妨一試。
最愛中秋水果No.6：日本蘋果
主要產地：青森縣
主要品種：王林蘋果、金星蘋果、世界一蘋果、陸奧蘋果等
各款日本蘋果分別
王林蘋果：果肉綿密較硬、香甜多汁，幾乎不帶酸味。
陸奧蘋果：外形較大、果肉偏硬，氣味芬芳。
金星蘋果：果肉較硬、多汁，濃厚香甜。
世界一蘋果：果肉偏硬、密實，多汁且酸度較低。
揀日本蘋果貼士
1.日本蘋果有分早生、中生跟晚生品種，由8月至11月都有出產。
2.深果臍代表果核較小，果肉飽滿且甜。
3 .由於直接放置於室內容易使蘋果當中的水分蒸發，鮮度變差，所以最佳保存蘋果的方法應是，將蘋果密封於塑膠袋放入冰箱的蔬果保鮮區內，同時蘋果內含的果醣成分會因遇冷而變得更甜。
最愛中秋水果No.5：日本柿子
主要生產區：和歌山、愛媛、奈良、福岡等
主要品種：太秋柿、富有柿
各款日本柿子分別
太秋柿：屬於富有柿後代，吃起來爽口，果肉香甜。
富有柿：偏軟的柿子品種，糖度高。
揀日本柿子貼士
1.日本柿子可有兩食，可以等柿子7成紅，3成青黃色時享用爽口的柿身，而待全紅時則可享用腍身的柿子。
2.表面光滑，且必需有柿蒂。
Daisy提醒，因為柿子含有多種不易消化的植物成分，例如纖維素，果膠等等，與蟹同蠔的蛋白質結合後會產生不溶於水的沉澱物，損害消化能力差，刺激腸胃引起腹瀉。
最愛中秋水果No.4：日本蜜瓜
主要生產區：靜岡縣，茨城縣，愛知縣，熊本縣，山形縣，福井縣，北海道等
主要品種：北海道夕張蜜瓜、靜岡縣靜岡蜜瓜
各款日本蜜瓜分別
夕張蜜瓜：較青肉蜜瓜甜度更高，口感綿密。
靜岡蜜瓜：口感較為爽口多汁。
揀蜜瓜貼士
1.表面紋路較粗，並且分佈均勻的蜜瓜。
2.蜜瓜的蒂頭不宜太硬或太軟，並應呈青綠色，蒂頭會顯示蜜瓜的食用時機。
3.外觀呈現收水狀態，蒂頭半軟身，就表示已經可以享用。
4.拿上手時重身。
更多日本蜜瓜知識：日本蜜瓜送禮/自用唔同揀法？3招揀到甜美成熟靚蜜瓜 送禮要揀靚T字瓜蒂
最愛中秋水果No.3：日本提子
主要生產區：山梨縣、長野縣、岡山縣、香川縣、山形縣等
主要品種：岡山晴王，巨峰提子，貓眼葡萄、石川紅寶石提子
各款日本提子分別
岡山晴王：香印提子最高等級，外皮香脆爆汁，帶有花香，甜度最高可達20度。
巨峰提子：酒香十足，但外皮較澀，多數需要吐出來。
貓眼葡萄：由巨峰和麝香青葡萄所混種培育出來的，啫喱般的口感。
石川紅寶石提子：被稱為「提子界的王子」，2019年一串24顆的紅寶石提子被人以120萬日圓（約8.6萬港元）拍下，味道甜中帶酸，一試難忘。
揀日本提子貼士
1.提子上有一層白粉，很多人認為是農藥，這個其實被稱為bloom，果實內含的脂質成份所分泌出的蠟！這是為了保護果粒免於被風雨侵襲，果汁蒸發，果實本身所產生的生理作用，藍梅和蘋果也有！
2.粒粒飽滿圓潤，非倒三角形。
3.較貴價的提子必需有包裝紙才是正貨。
4.提子上的木枝要青色，不要購買完全變成啡色木枝的提子。
最愛中秋水果No.2：水晶梨
主要生產區：日本、韓國、中國
主要品種：日本幸水梨、韓國豐水梨
各款水晶梨分別
日本幸水梨：多汁無沙，清甜解渴。
韓國豐水梨：外形巨大，富口感，送禮一流。
揀水晶梨貼士
1.外型飽滿，勿選表面凹凸不平。
2.水晶梨色澤越黃，越熟，越甜，越多水份！
3.水晶梨應揀重手飽滿。
最愛中秋水果No.1：日本水蜜桃
主要品種：清水白鳳桃，岡山白鳳桃，黃金桃，大糖嶺等
各款日本水蜜桃分別
山梨大糖領：甜度可高13.5度，香甜多汁，亦是港人最愛之一。
岡山清水桃：味道清甜，果肉非常柔軟，有「桃の女王」之稱。
黃金桃：香氣十足，但水份較少，甜中帶酸。
揀日本水蜜桃貼士
1.有人以為桃毛是污糟的，但其實桃毛是為了幫助桃子阻擋陽光跟避免曬傷，越多桃毛才是越新鮮。
2.買桃子時不要用力按壓，因為桃子十分脆弱，很容易就會留下印子；另外桃子腍身即成熟可吃。
3.不同產地的日本桃，其色澤會有不同。
4.進食前應放置溫室地方。
更多日本水蜜桃知識：日本水蜜桃當造季節/品種/價錢一覽！果欄揀桃達人：日本桃要多毛墜手
源興水果專賣店
地址：九龍城衙前圍道110號A&B店地下（地圖按此）
電話：2382 3553
>>2025中秋合集│月餅優惠、水果貼士、中秋好去處<<
全新訂座平台「Yahoo訂餐廳×Openrice」正式上線！
更多月餅優惠推介
月餅2025丨月餅早鳥優惠推介30間！榮華/皇玥/酒店月餅折扣一覽（附網購優惠連結）
月餅2025｜榴槤月餅推介10間！榴槤冰皮早鳥價/獨家優惠碼/加$1多一盒
月餅2025〡蓮蓉月餅推介合集！榮華低至半價/利苑67折/逸東軒65折
月餅2025〡流心奶皇月餅推介合集！低至6折：榮華/美心/皇玥/望月
月餅2025｜冰皮月餅優惠8間！早鳥價低至36折/最平$10個/獨家月餅優惠碼
奶黃月餅2025｜15間早鳥優惠奶黃月餅 酒店月餅低至65折起/低糖之選/迪士尼彼思系列
月餅卡路里大比拼！低糖月餅反而最肥？營養師解答6大中秋減肥疑問
健康月餅│減肥必睇健康月餅6大迷思！營養師踼爆紫薯同純素月餅一樣肥
月餅回收2025〡全港月餅回收機構合集 轉贈基層家庭分享愛/月餅盒回收行動/月餅裸買地圖
更多中秋聚會食乜好推介
到會推介2025〡中秋到會推介10間！送望月月餅/低至65折優惠/額外$200折扣
盆菜2025〡中秋盆菜推介17間！送貴妃雞/送Biscay曲奇禮盒/免運費
燒烤場推介2025｜中秋BBQ燒烤場推介10+！全天候任飲任食/免費娛樂設施/50款燒烤美食
中秋燒烤BBQ食材網購推介2025！集齊全城20間高質網購BBQ店 免運優惠/燒烤包低至$75起/香港大學研究雞種
湯圓推介丨中秋湯圓10大品牌推介！老字號芝麻湯圓/小湯圓/榴槤湯圓/鹹湯圓 低至$11
中秋團圓飯2025｜港九新界10間高質中菜推介合集 低至$158起/拍檔廚房同款菜式/75折優惠
中秋禮籃禮盒｜精選12款中秋禮籃禮盒推介 優惠碼/早鳥優惠+免運費/低至$188
更多中秋揀水果貼士
中秋水果攻略│Top 10 港人最愛中秋水果！一文教齊點揀香印提子/日本桃/蜜瓜
日本蜜瓜送禮/自用唔同揀法？3招揀到甜美成熟靚蜜瓜 送禮要揀靚T字瓜蒂
日本水蜜桃當造季節/品種/價錢一覽！果欄揀桃達人：日本桃要多毛墜手
日本水蜜桃2025│水蜜桃6大新手疑問！越紅唔係越靚 多毛等於新鮮？（有片）
陽山水蜜桃2025｜價錢超平¥10/個當造陽山桃爆紅！深圳盒馬鮮生以外仲可喺呢啲地方買到（附名單）
香印提子2025│日本香印提子3大選購貼士！一文睇清岡山晴王、長野、山梨價錢/甜度分別
麻豆文旦│文旦、柚子有乜分別？教你3招揀到冇核甜美多汁靚文旦
>>按此下載<< 全新Yahoo APP，領取最新餐廳優惠、氣炸鍋食譜、自助餐優惠，仲有飲食達人教你識煮識食，讓你成為真正全面的美食家，仲唔立即下載？
其他人也在看
多數店舖10號波下停業 街上人車疏落 便利店仍有報紙麵包賣
【on.cc東網專訊】10號風球自今(24日)凌晨2時40分起懸掛，大多數店舖早上暫停營業，有過去在風暴期間照常營業的連鎖快餐店亦落閘，只剩零星便利店照常開門做生意，店內仍有充足報紙、小量麵包、三文治等食品供應。有街坊在店內「補給」一下。另有前線服務業「打工仔」on.cc 東網 ・ 1 天前
轟Five Guys「餐廳價錢快餐質素」 鍾培生：食咗交智商稅｜網上熱話(有片)
有「香港電競之父」之稱的富二代鍾培生，近日在個人社交平台上傳影片，批評美國漢堡品牌Five Guys。他直言該店是用「餐廳的價錢，食快餐的質素」，並指食客光顧等同交「智商稅」，有關言論引起網民熱議。am730 ・ 15 小時前
滙豐據悉罕見地要求旗下恆生清理香港房地產壞賬
滙豐不同尋常地直接參與推動旗下的恆生銀行出售不良房地產債務組合，凸顯外界越來越擔心香港陷入困境的房地產行業。Bloomberg ・ 20 小時前
霍啟仁與女友Namfon結婚 伍樂怡曝光婚前派對照
前全國政協副主席霍英東長子霍震霆與前港姐冠軍朱玲玲育有三子：霍啟剛、霍啟山及霍啟仁；其中，孻仔霍啟仁作風較低調，今年3月，霍啟仁為有「泰國朱千雪」之稱嘅女友Namfon慶生Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
Jennie「人間香奈兒」穿搭拆解：不一定要CHANEL才高級，學她用黑白灰銀打造質感造型
Jennie近日在IG分享新相，以一身黑白灰銀色調造型，完美示範如何用基礎色系穿出毫不費力的高級時尚感！這位「人間香奈兒」再次展現她對造型搭配的精準掌控，馬上來拆解她的「高級感」造型密碼！Yahoo Style HK ・ 21 小時前
颱風樺加沙｜打風不停市迎最大考驗？據報銀行家就近駐守 中環金鐘酒店一房難求
超強颱風樺加沙襲港，儘管天文台先後發出8號及10號風球，惟港交所實施「打風不停市」，香港金融市場仍持續運作。據《彭博》報道，颶風樺加沙標誌著港交所去年實施的「打風不停市」新規以來最大考驗。不少銀行家與交易員選擇留在家中或入住辦公室附近的豪華酒店，導致中環、金鐘一帶的高端酒店出現一房難求的情況。am730 ・ 1 天前
田啟文自爆身為經理人當年唔知鄭中基蔡卓妍已婚離婚 Ronald第二次離婚「只有鼓勵佢」
鄭中基執導嘅《阿龍》早前上映，身為監製嘅田啟文（田雞）早前接受訪問。未必太多人知道田啟文曾經係鄭中基經理人，而佢同Ronald合作期間，「老細」爆出隱婚離婚一事，田雞話自己事前毫不知情！Yahoo 娛樂圈 ・ 15 小時前
方力申陪老婆葉萱做產檢 興奮大讚BB女脊骨靚過佢：準備做爸爸喇
現年45歲嘅「飛魚王子」方力申（Alex），喺今年2月14日情人節宣布婚訊，與細14年圈外女友葉萱（Maple）修成正果，於美國加州舉行婚禮。去到父親節時，方力申就宣佈要做爸爸，而BB女將於年底出世，真係可喜可賀呀！喺噚日（24日），方力申喺社交網站上載一段與老婆到醫院進行產檢嘅短片，期間仲順道參觀醫院嘅病房及產房。Yahoo 娛樂圈 ・ 13 小時前
馬德鐘兒子馬在驤帶演員新女友出活動 身材火辣 曾拍攝電影
馬德鐘兒子馬在驤（Xiang）繼承爸爸高挑身材，身高接近1米90加上陽光外表，機械工程一級榮譽學士學位畢業，以及從小係游泳健將，曾於多個游界比賽有出眾成績，成為注目星二代，又被指係荀盤。Yahoo 娛樂圈 ・ 14 小時前
袁詠儀赴英伴魔童迎大學生活 素顏出巡被網民野生捕獲：靚了一世
袁詠儀（靚靚）近日放下演藝工作，飛往英國陪伴現已成年的兒子「魔童」張慕童迎接大學生活，絕對是廿四孝媽媽。Yahoo 娛樂圈 ・ 12 小時前
Alo Sunset Sneaker是「MIU MIU平替」？爆紅「IG洗版鞋」Jisoo公主也加持了，簡約百搭讓人忍不住入手
這款被全網瘋狂洗版的 It Shoes，就是來自運動時尚品牌 Alo Yoga 的全新作——Alo Sunset Sneaker！它憑藉著簡約高級的設計，被外界譽為是「MIU MIU 平替」，Jisoo 也加持了，這股魅力讓人看了忍不住想入手！Yahoo Style HK ・ 1 天前
蘇民峰每月外遊豪洗豪歎 被指唔做善事發長文反擊：呢啲說話太冇營養價值
著名堪輿學家蘇民峰幾乎每個月都會與太太到世界各地旅行，多年來靠算命、睇風水及投資賺到盤滿缽滿嘅佢每次都豪洗豪歎。日前，蘇民峰就於「風王」樺加沙吹襲香港前，前往美國洛杉磯旅遊，並喺社交平台分享乘搭頭等艙及喺國泰貴賓室嘅照片，寫道：「每月一遊又出發啦！」Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
李嘉誠維港投資旗下夥高露潔 加速AI驅動可持續包裝創新
李嘉誠私人投資旗艦「維港投資」有份投資的加拿大氣候科技公司erthos，近日宣布與跨國企業高露潔-棕欖(Colgate-Palmolive)建立策略合作夥伴關係，透過其人工智慧材料研發平台ZYA™，加速可持續包裝創新。am730 ・ 14 小時前
是蘋果自研晶片還是軟體問題？iPhone 17傳Wi-Fi連線災情
蘋果公司 (AAPL-US) 最新推出的 iPhone 17 系列，包含 iPhone 17、17 Pro、17 Pro Max 及全新的 iPhone Air，上市後雖然創下銷售佳績，但許多首批使用者反映，新機型持續存在一些毛病，問題似乎出現在 Wi-Fi 連線上。鉅亨網 ・ 1 天前
樺加沙颱風｜越富貴越頭暈？全港最高豪宅搖晃幅度可逾1米
樺加沙襲港，香港摩天大廈可容許晃動幅度曝光：天璽、擎天半島等豪宅高層或晃動逾1米，ICC、IFC更接近2米。Yahoo 地產 ・ 2 天前
金城武於《風林火山》延續「港產片模式」魅力！回顧多年來說廣東話的金城武，半鹹淡口音才迷人
由麥浚龍執導的電影《風林火山》終於上映有期，觀眾們除了因為已久候而期待，也許不少人期待的原因，是久違了說廣東話的金城武。雖然廣東話並非他的母語，但在過往不少香港經典作品中，金城武都敬業地說廣東話。久未參與港產片，單看預告片，金城武的廣東話好像有流利了一點？Yahoo Style HK ・ 1 天前
打風市民塞爆麥當勞買外賣 職員做唔停仍被辱罵 網友睇唔過眼籲M記做呢樣嘢保護職員？
最近有網民於社交媒體貼出影片，分享超強颱風樺加沙襲港期間的麥當勞外賣亂象，樓主提到當日因打風，大量市民購買麥當勞外賣，因而需等足一小時才取餐。帖中指一位顧客因手機App取消訂單失敗，需到分店取餐，但因等候過久而情緒失控，當眾辱罵職員，甚至問候其家人，期間職員一直道歉並提出退款仍不果。樓主希望以影片保護該員工，以防其因無理投訴遭受不公對待。帖文一出，網友熱議紛紛，大多數人均批評顧客無理取鬧，同情前線職員辛酸，更呼籲麥當勞改善App問題，保護員工免受無辜辱罵！立即睇下文了解詳情啦！Yahoo Food ・ 21 小時前
英國首相熱門人選 揚言廢除永居權：讓英國人清醒！
英國改革黨日前拋出震撼彈，若在下屆大選中勝出，將徹底廢除移民在英國合法工作五年後申請永久居留（ILR）的現行制度。這項被其黨魁法拉奇稱為「讓英國人清醒」的政策，旨在以更嚴格的週期性簽證取代永久居留權，引發了英國各界與數十萬移民的廣泛關注和激烈爭論。 根據改革黨的構想，現行的永久鉅亨網 ・ 1 天前
【屈臣氏】買指定DARLIE牙膏7支 送$908.9禮品（即日起至30/09）
由即日起至9月30日，去屈臣氏門市或網店買DARLIE 全亮白酵素牙膏 120克(清新薄荷/淡雅花香/清香白桃)滿指定數量，即送總值高達$908.9禮遇！YAHOO著數 ・ 21 小時前
滙豐稱在金融市場佈署量子計算獲得領先全球的突破 笑傲華爾街對手
滙豐表示，它在金融市場部署量子計算方面取得了全球首個突破，華爾街一些大型公司爭相將這項尖端技術融入日常營運中，且這方面的競賽愈演愈烈。Bloomberg ・ 22 小時前