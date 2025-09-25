中秋節哪種水果最應景？港人最愛Top 10水果！送禮自用都超有面子

香印提子、日本水蜜桃、日本蜜瓜⋯⋯水果送禮得體又實用，中秋節快到，亦是中秋水果的旺季，但是不知道對方喜歡甚麼中秋水果，又怕唔識揀中秋水果，這次Yahoo Food請來九龍城源興水果專賣店老闆娘Daisy介紹十款最受港人歡迎的中秋水果，以及揀水果小秘訣，這樣就唔怕揀中又貴又爛的水果！

中秋買水果反而平 海鮮價只因物以罕為貴

「中秋節最靚就是日本水果，很多人覺得水果有海鮮價，其實是貨源問題。」老闆娘Daisy說，「當水果剛到貨時，多數是溫室種植，花的時間心機更多，加上物以罕為貴，價錢相對高一點，但當貨源穩定後，越近中秋，多了一些戶外種植的水果時，水果價錢反而有機會越平。」另外她指出水果會是越大越貴，因為產量少，所以同一樣的水果也有機會價錢不一樣。

另外她提醒大家買水果別貪平，「要知道水果來貨價本身就不便宜，價錢低極有個限度，假如可以以平日一半的價錢購買的話，應該仔細想想是否有機會是假貨。」Daisy表示，如果購買日本水果的話，由於日本對於出口水果有嚴格規定，基本上只要運送過程跟保存方法沒有出錯，基本上也不用太擔心會買到品質差的水果。以下就按查詢次數頻密度，排列出香港人最愛水果排行榜，兼教大家每款水果的揀選貼士：

最愛中秋水果No.10：柚子

主要產地：泰國、台灣、馬來西亞、中國

主要品種：泰國金柚、泰國貴妃柚、台灣文旦

各款柚子分別

泰國金柚：較為常見，優質的金柚味甜核少。

泰國紅鑽柚：出產量有限，是泰國最高級的柚子，送禮十分得體。

台灣文旦：台南出產，身型最細，但果汁含量高且甜。

揀柚子貼士

1.拿上手時墜手，即多水多汁。

2.買回家後不要立即享用，可以多放幾天，待它縮水時即開始變甜才享用。

3.泰國紅鑽柚最高級，價錢較普通柚貴數倍，視乎大細及重量。

4.普通泰國柚以金色底的三角嘜質素最好。

（左）泰國金柚$98-$128/個、（右）泰國紅鑽柚$398-$498/個 泰國貴妃柚紅肉纖維少且沒有澀味，而且份量十足，適合多人享用。

最愛中秋水果No.9：楊桃

主要產地：中國、台灣、馬來西亞等地

主要品種：紅龍，秤錘，甜蜜蜜等，其中紅龍品質最好。

各款楊桃分別

秤錘：果肉淡黃色，纖維稍粗。

紅龍：糖度較秤錘高，因其果皮桔紅色而得名。

揀楊桃貼士

1.摸上手光滑硬淨，不要挑選軟身的楊桃。

2.品種不同，味道大不同，紅龍清甜，秤錘熟成後依然偏酸，在購買前可向店員查詢。

台灣楊桃 $25/個 清甜味美，是中秋不能沒有的應節水果。

最愛中秋水果No.8：布冧

主要產地：福岡、美國、中國、南非、智利等地

主要品種：恐龍蛋、綠寶石、貴陽梨

各款布冧分別

恐龍蛋：美國品種，肉質細嫩，纖維少。

綠寶石：口味濃甜，產量不多。

貴陽梨：軟腍可口，清甜爆汁。

揀布冧貼士

1.以日本貴陽梨最受歡迎，因為產量稀少，貴陽布冧皮薄而不帶酸，味道清甜，果汁澎湃纖維豐富，極具口感。

2.日本布冧容易變熟，最好在買回家2至3天內享用。

3.布冧上的白圈其實是代表布冧已經成熟，可以享用，而非品質差的意恩。

山梨貴陽李禮盒 $698-$888/盒 品級多數達到「秀」，每盒8至12個不等。

最愛中秋水果No.7：日本蜜柑

主要產地：愛媛縣，還有和歌山，靜岡縣，其次是熊本，長崎，佐賀，福岡，廣島等

揀蜜柑貼士

1.粒粒渾圓，每盒都大小一致。

2.愛媛縣有「蜜柑王國」之稱，第一次購買蜜柑不妨一試。

日本蜜柑 $98-$498 價錢如此浮動，原因是由於蜜柑有不同的包裝，數量也不同，價錢自然也有不同，但糖度多數達12度以上。

最愛中秋水果No.6：日本蘋果

主要產地：青森縣

主要品種：王林蘋果、金星蘋果、世界一蘋果、陸奧蘋果等

各款日本蘋果分別

王林蘋果：果肉綿密較硬、香甜多汁，幾乎不帶酸味。

陸奧蘋果：外形較大、果肉偏硬，氣味芬芳。

金星蘋果：果肉較硬、多汁，濃厚香甜。

世界一蘋果：果肉偏硬、密實，多汁且酸度較低。

揀日本蘋果貼士

1.日本蘋果有分早生、中生跟晚生品種，由8月至11月都有出產。

2.深果臍代表果核較小，果肉飽滿且甜。

3 .由於直接放置於室內容易使蘋果當中的水分蒸發，鮮度變差，所以最佳保存蘋果的方法應是，將蘋果密封於塑膠袋放入冰箱的蔬果保鮮區內，同時蘋果內含的果醣成分會因遇冷而變得更甜。

王林蘋果 $98/2個 爽口多汁，連皮食也是個享受。

最愛中秋水果No.5：日本柿子

主要生產區：和歌山、愛媛、奈良、福岡等

主要品種：太秋柿、富有柿

各款日本柿子分別

太秋柿：屬於富有柿後代，吃起來爽口，果肉香甜。

富有柿：偏軟的柿子品種，糖度高。

揀日本柿子貼士

1.日本柿子可有兩食，可以等柿子7成紅，3成青黃色時享用爽口的柿身，而待全紅時則可享用腍身的柿子。

2.表面光滑，且必需有柿蒂。

Daisy提醒，因為柿子含有多種不易消化的植物成分，例如纖維素，果膠等等，與蟹同蠔的蛋白質結合後會產生不溶於水的沉澱物，損害消化能力差，刺激腸胃引起腹瀉。

日本柿 $128-$198/2個 比起中國柿，日本柿在不同時間享用亦不會澀口。

最愛中秋水果No.4：日本蜜瓜

主要生產區：靜岡縣，茨城縣，愛知縣，熊本縣，山形縣，福井縣，北海道等

主要品種：北海道夕張蜜瓜、靜岡縣靜岡蜜瓜

各款日本蜜瓜分別

夕張蜜瓜：較青肉蜜瓜甜度更高，口感綿密。

靜岡蜜瓜：口感較為爽口多汁。

揀蜜瓜貼士

1.表面紋路較粗，並且分佈均勻的蜜瓜。

2.蜜瓜的蒂頭不宜太硬或太軟，並應呈青綠色，蒂頭會顯示蜜瓜的食用時機。

3.外觀呈現收水狀態，蒂頭半軟身，就表示已經可以享用。

4.拿上手時重身。

日本蜜瓜 $298-$498 蜜瓜香甜多汁，赤瓜跟青瓜各有各滋味。

最愛中秋水果No.3：日本提子

主要生產區：山梨縣、長野縣、岡山縣、香川縣、山形縣等

主要品種：岡山晴王，巨峰提子，貓眼葡萄、石川紅寶石提子

各款日本提子分別

岡山晴王：香印提子最高等級，外皮香脆爆汁，帶有花香，甜度最高可達20度。

巨峰提子：酒香十足，但外皮較澀，多數需要吐出來。

貓眼葡萄：由巨峰和麝香青葡萄所混種培育出來的，啫喱般的口感。

石川紅寶石提子：被稱為「提子界的王子」，2019年一串24顆的紅寶石提子被人以120萬日圓（約8.6萬港元）拍下，味道甜中帶酸，一試難忘。

揀日本提子貼士

1.提子上有一層白粉，很多人認為是農藥，這個其實被稱為bloom，果實內含的脂質成份所分泌出的蠟！這是為了保護果粒免於被風雨侵襲，果汁蒸發，果實本身所產生的生理作用，藍梅和蘋果也有！

2.粒粒飽滿圓潤，非倒三角形。

3.較貴價的提子必需有包裝紙才是正貨。

4.提子上的木枝要青色，不要購買完全變成啡色木枝的提子。

石川紅寶石提子 $1,988-$3,988 寶石般的光澤，甜度適中，中秋送禮更顯矜貴。

香印提子 $298-$498 普通香印提子的價錢會比晴王便宜，晴王要到$598至$988。

最愛中秋水果No.2：水晶梨

主要生產區：日本、韓國、中國

主要品種：日本幸水梨、韓國豐水梨

各款水晶梨分別

日本幸水梨：多汁無沙，清甜解渴。

韓國豐水梨：外形巨大，富口感，送禮一流。

揀水晶梨貼士

1.外型飽滿，勿選表面凹凸不平。

2.水晶梨色澤越黃，越熟，越甜，越多水份！

3.水晶梨應揀重手飽滿。

日本水晶梨 $128-$168/2個 日本水晶梨中，Daisy推介幸水梨，皮薄多汁。

最愛中秋水果No.1：日本水蜜桃

主要品種：清水白鳳桃，岡山白鳳桃，黃金桃，大糖嶺等

各款日本水蜜桃分別

山梨大糖領：甜度可高13.5度，香甜多汁，亦是港人最愛之一。

岡山清水桃：味道清甜，果肉非常柔軟，有「桃の女王」之稱。

黃金桃：香氣十足，但水份較少，甜中帶酸。

揀日本水蜜桃貼士

1.有人以為桃毛是污糟的，但其實桃毛是為了幫助桃子阻擋陽光跟避免曬傷，越多桃毛才是越新鮮。

2.買桃子時不要用力按壓，因為桃子十分脆弱，很容易就會留下印子；另外桃子腍身即成熟可吃。

3.不同產地的日本桃，其色澤會有不同。

4.進食前應放置溫室地方。

日本桃 $168-$298/2個 日本桃因應不同等級跟品種，價錢亦有所不同，在購買前可先了解日本桃等級再到水果店中格價。

山梨春日居黃美娘是黄金桃中十分有名的一款。

如果購買原箱桃的話，有時會內含一張農民的簡介。

老闆娘Daisy在九龍城賣水果多年，專引入較少見的高級水果。

源興水果專賣店

地址：九龍城衙前圍道110號A&B店地下（地圖按此）

電話：2382 3553

