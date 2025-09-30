楊何蓓茵認現行評核寬鬆：僅僅合格不應獲增薪點
中秋減廢︱麥記薯條盒變身環保燈籠 「暴龍媽媽」親子手作：每年買燈籠有點浪費︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】下周一（6日）就是中秋節，從台灣嫁來香港的「暴龍媽媽」繼去年用麥記紙袋做環保燈籠，今年再發揮創意，把麥當勞的空薯條盒加上用黃色紙摺疊製成的「薯條」和LED燈，製成獨一無二的薯條盒燈籠。小朋友更可以在燈籠中抽出「薯條」，增加趣味性。她向《Yahoo新聞》表示，小朋友喜歡的卡通人物很快就變，市售的燈籠用一、兩年就不用，倒不如與兒子一起製作，過程既有趣又有紀念價值。
去年中秋節，，大獲網民好評。今年她再發揮創意，把麥當勞的薯條盒改裝成燈籠。她說本來想看看有甚麼其他題材，但麥當勞提供很多紙質材料可再利用，給她很多靈感，而且材料也方便取得。她笑指這個麥當勞系列環保燈籠不是廣告。
「薯條」可自由抽取
「暴龍媽媽」向《Yahoo新聞》分享製作流程，她去吃麥當勞堂食時，一拿到餐點就把薯條從盒子裏倒出來，減少紙盒沾染油漬，再用濕紙巾稍微擦拭盒身，薯條盒基本就很乾淨。由於薯條盒屬不太透光材質，所以要在盒內放了兩個LED燈，然後用薄一點的黃色紙來做「薯條」，黃色紙向前摺四次，摺出細長的長條型後剪下，再用膠水黏起，就可以變成三角柱狀的「薯條」。
她說，製作時刻意不固定「薯條」，讓用家可以自由抽取「薯條」，感覺較有趣味性。但有個小技巧是「薯條」要塞得夠滿，才不會在盒子裏搖動。薯條盒兩旁要開兩個對稱的洞，將繩子穿入後打結，變成燈籠的提繩。
側背袋設計 方便兒子帶出街
「暴龍媽媽」說，製作燈籠時會觀察兒子作為用家的意見，再微調設計，「兒子在玩燈籠的時候，我發現他很喜歡把薯條抽出來，用手提的話好像不太方便他玩。」於是她改用較長的繩子，就可將燈籠變成側背袋的設計，「這個設計如果中秋節當天要出去玩的話也很方便。」
每年中秋製作環保燈籠，已經成為「暴龍媽媽」與兒子的親子活動，她曾用膠樽、水果網套、購物袋的繩子和小燈泡製作「菠蘿燈籠」；又試過用杯麵容器、配搭模仿麵條的剪紙和木筷子製成「飛天杯麵」燈籠。
她說，本身很喜歡做小手作，加上兒子也很捧場會幫忙，所以視為一種樂趣，「外面賣的燈籠也的確很多不同的（卡通）選擇，但是我覺得每年都要買一次有點浪費。因為小朋友很花心，通常喜歡的卡通人物很快就變了，燈籠就是用一、兩年就不用了，那還不如自己做，享受過程，既有趣又有紀念價值。」
她坦言香港人都很忙，大家都是買燈籠比較多，兒子很小的時候，她也曾買過市面上的燈籠，但近年自製燈籠後，兒子一直很樂意用自製燈籠，「說來其實也挺神奇的，自從自製燈籠以後，他從來沒有說過要買街邊的燈籠，我不確定他是什麼心態？可能街邊的燈籠都比較千篇一律吧。」
從台灣移居到香港生活10多年，「暴龍媽媽」說自己大部分時間都頗開心，就算有不開心，也不想散播負能量。她分享如何在生活中找到快樂，「我覺得要專注自己的生活，好好活在當下過自己的生活是最重要的，多放一些心思在家人及身邊的人，少用一點網路，找到自己喜歡的事情專注地去做，例如說我很喜歡煮東西、做小手工。平常我也有去做運動，我就會專注在這些我喜歡的事情上面，就沒有時間不開心了。」
