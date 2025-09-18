施政報告懶人包｜租者置其屋冇影 居屋綠表比例增至 5 成
中秋節好去處2025｜佛山嶺南天地超美中秋燈會！手工金魚/螃蟹/魚龍燈籠掛滿老街 同場設市集及駐唱演出
中秋佳節即將來臨，佛山嶺南天地舉行一年一度的中秋燈會，在古色古香的嶺南建築群中掛上不同造型的手工燈籠，如聯乘佛山民間藝術社的金魚燈籠、螃蟹燈籠、魚龍燈籠等，同時還有市集及駐唱演出，仿佛回到古代的中秋之夜。
一年一度中秋燈會 超美手工金魚/螃蟹/魚龍燈籠
佛山嶺南天地每年中秋都會舉行亮眼的中秋燈會，今年也不例外，由即日起已率先亮燈，吸引一眾小紅書網民去影相打卡。場內設有3大打卡位，包括「長生樹老街」的魚慶長生彩燈，在百年老巷中高高掛起一條條由佛山民間藝術社手工製作的金魚燈籠，沿着燈籠漫遊老街，就像踏入了一個絕美的古風夢境；「曉市集」除有暖橙色的傳統燈籠，還有創意滿滿的主題燈籠，包括肥嘟嘟的螃蟹燈籠、色彩斑斕的金魚燈籠、融合了魚和瑞獸元素的魚龍燈籠等，創意十足，市集亦售賣不少精美文創手作、復古古玩等，可以邊賞燈邊買心頭好；「咩東東夜市」每日5點後亮燈，燈籠畫上寶相花和敦煌花紋，傳遞繁榮昌盛、吉祥如意的祝福，每個星期五至日更有駐唱演出，充滿濃濃的中秋氛圍！港人從西九龍站乘高鐵約一個半小時車程至佛山西，再轉乘的士約23分鐘即達會場，即日來回都絕對無問題，中秋假期北上旅遊又多個好去處！
香港往來佛山高鐵車票
票價：$252起
佛山嶺南天地
地址：佛山市禪城區祖廟大街2號（地圖按此）
交通：廣佛線祖廟站步行7分鐘/ 從佛山西站轉乘的士車程約23分鐘
