中秋節好去處2025｜嗇色園綵燈節3大免費活動：巨型花燈裝置+遊園猜燈謎+天文觀星賞月

今個中秋節，嗇色園黃大仙祠將舉辦「香江花月迎國慶．嗇色園黃大仙祠中秋綵燈會」，設置巨型花燈裝置兼提供三大免費活動，包括遊園猜燈謎、天文觀星賞月及網上漢服攝影比賽，供大眾免費入場；10月4至7日更將特別延長開放時間至晚上10點，即睇活動詳情！

嗇色園黃大仙祠將於9月27日至10月12日期間舉辦「香江花月迎國慶．嗇色園黃大仙祠中秋綵燈會」。（相片來源：嗇色園黃大仙祠 Sik Sik Yuen Wong Tai Sin Temple@facebook）

嗇色園綵燈節9.27起開催

嗇色園黃大仙祠將於9月27日至10月12日期間舉辦「香江花月迎國慶．嗇色園黃大仙祠中秋綵燈會」，設置巨型花燈裝置，打卡之餘，市民亦可在各個區域尋找花燈動動腦筋猜燈謎；入夜後，可透過由嗇色園主辦可觀自然教育中心暨天文館提供的專業天文望遠鏡，欣賞星空和明月，體驗天文的樂趣！中秋節當日10月6日，身穿整套漢服入園的話，將有機會獲得特別禮物，大人細路都能歡度佳節！

綵燈節將於黃大仙祠及祠外廟宇廣場、黃大仙廣場展示多組大型紮作花燈 。（相片來源：嗇色園黃大仙祠 Sik Sik Yuen Wong Tai Sin Temple@facebook）

首次出現的熊貓與竹子造型花燈。（相片來源：嗇色園黃大仙祠 Sik Sik Yuen Wong Tai Sin Temple@facebook）

黃大仙廣場設有遊戲和小食攤位可免費參加，有機會獲贈各式各樣的精美小禮物。（相片來源：嗇色園黃大仙祠 Sik Sik Yuen Wong Tai Sin Temple@facebook）

一連4日延長開放時間至10pm

活動期間黃大仙祠及廟宇廣場將開放至晚上9點，其中10月4至7日更特別延長開放時間至晚上10點，當中包括迎月夜、中秋節及追月夜；活動期間將實施人流管制安排，活動結束前45分鐘將停止進場，記得留意時間吧！

香江花月迎國慶．嗇色園黃大仙祠中秋綵燈會

日期：2025年9月27日至10月12日

地點：嗇色園黃大仙祠及廟宇廣場（地圖按此）

開放時間：9月27日7:30am-9pm，9月28日至10月3日及10月8日至12日6:30am-9pm，10月4至7日6:30am-10pm

