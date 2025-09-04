本周後期或有低壓區發展
中秋好去處2025｜大埔Lake House化身粉紅中秋派對！多個夢幻打卡位：粉紅月亮/星空森林/月光兔影/Moonlit Voyage木船
今個中秋節，大埔Lake House化身為一個夢幻的粉霞大型派對，帶來多個全新的打卡位，包括草地上5米高的粉霞月亮，閃爍星空森林裝飾、湖畔水上木橋的月光兔影等，而往年大熱的10米高巨型月亮、賞月遊覽小船、祈福許願水燈繼續保留，即刻往下睇睇活動內容！
粉紅色為主題 新增多個打卡位
大埔Lake House由9月27日至10月7日期間舉行以「Rossy Twlight 2025 」為主題的中秋活動，屆時場內以夢幻的粉紅色為主題，除有白鷺湖湖畔的10米高巨型月亮、大草地的5米粉霞月亮及中秋兔樂園燈飾、白夜星辰太空裝置外，今年還新增了多個全新打卡位，包括閃爍星空森林裝飾、湖畔水上木橋的「月光兔影」，更聯乘Everloft Studio帶來中秋限定的Moonlit Voyage木船，化身為一個夢幻的粉霞大型派對！
寵物友善活動 免費穿梭巴士
活動為寵物友善活動，大家可帶同家中愛寵一同入場，坐在草地賞月賞燈、跳上小船漫遊白鷺湖，又或放許願水燈祈福，一同感受濃厚中秋氣氛！一如以往，大會提供免費穿梭巴士往返大埔墟港鐵站與會場，方便大家前往！更多活動詳情及靚相將會容後公佈，記得留意我們Yahoo Travel的更新吧！
LAKE HOUSE Rossy Twlight 2025
地址：新界大埔滘紅林路2號（地圖按此）
日期：2025年9月27日-10月7日
時間：6pm-11pm（最後入場時間10:30pm）
網址：按這裡
