中秋節翌日假期15間普通科門診服務安排一文睇晒

【Now新聞台】醫管局公布，中秋節翌日假期(10月7日)將有15間普通科門診診所提供公眾假期普通科門診服務。求診人士可透過電話預約系統或流動應用程式「HA Go」內的「預約普通科門診」功能，預約診症時間。
10月7日(中秋節翌日假期)普通科門診服務安排：
服務時間：
上午9時至下午1時及下午2時至下午5時
港島區：
香港仔賽馬會普通科門診診所
地址：香港仔水塘道10號
診所電話：2555 0381 / 預約電話：3543 5011
筲箕灣賽馬會普通科門診診所
地址：筲箕灣柴灣道8號一樓
診所電話：2560 0211 / 預約電話：3157 0077
貝夫人普通科門診診所
地址：灣仔皇后大道東282號鄧肇堅醫院社區日間醫療中心地庫高層
診所電話：3553 3116 / 預約電話：3157 0000
-------------------------
九龍區：
觀塘社區健康中心
地址：觀塘協和街60號地下高層
診所電話：2389 0331 / 預約電話：3157 0687
南昌家庭醫學診所
地址： 長沙灣東京街西3號庫務大樓地下
診所電話：3742 3876 / 預約電話：3543 57957
聖母醫院家庭醫學診所
地址：黃大仙沙田坳道118號聖母醫院門診大樓地下
診所電話：2354 2267 / 預約電話：3157 0118
柏立基普通科門診診所
地址：新蒲崗太子道東600號
診所電話：2383 3311 / 預約電話：3157 0113
油麻地賽馬會普通科門診診所
地址：油麻地炮台街145號一樓
診所電話：2272 2400 / 預約電話：3157 0880
-------------------------
新界區：
戴麟趾夫人普通科門診診所
地址：荃灣沙咀道213號
診所電話：2614 4789 / 預約電話：3157 0107
瀝源普通科門診診所
地址：沙田瀝源街9號地下
診所電話：2692 8730 / 預約電話：3157 0972
北區社區健康中心
地址：上水衛和街3號北區社區健康中心大樓三樓北區家庭醫學中心
診所電話：2957 5186 / 預約電話：3157 0965
大埔賽馬會普通科門診診所
地址：大埔汀角路37號地下
診所電話：2664 2039 / 預約電話：3157 0906
將軍澳（寶寧路）普通科門診診所
地址：將軍澳寶寧路28號地下
診所電話：2191 1083 / 預約電話：3157 0660
屯門診所
地址：屯門新墟青賢街11號
診所電話：2452 9111 / 預約電話：3543 0886
元朗賽馬會健康院
地址：元朗青山公路269號
診所電話：2443 8511 / 預約電話：3543 5007
#要聞
