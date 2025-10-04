中秋節｜「暴龍媽媽」製作環保薯條盒燈籠
中秋節｜急症專科醫生提醒煲蠟可致嚴重燙傷 應急處理別用冰水
中秋節將至，不少人會與親友賞月、賞燈籠。不過，有一項「傳統活動」雖然近年已不多見，但仍偶有市民因為它而送院 ——「煲蠟」。急症科專科醫生何健基提醒，煲蠟可以導致嚴重燙傷，更指過去公立醫院急症室，每年都有接收因煲蠟受傷的市民，甚至曾有研究以此為基礎，統計受傷的數字。
他笑言，近年應越來越少人煲蠟，但仍希望提醒公眾，佳節將至，享受的方式絕不是冒受傷風險玩火。他又說，假如真的不幸燒傷、燙傷，切勿立即用冰水、冰降溫，「要用常溫水」，否則或會令皮膚損傷更深。
曾有研究統計本港煲蠟個案
「以往中秋節時，總有人玩煲蠟。大家會把幾支蠟燭湊在一起燒，甚至會倒些液體、丟些雜物進去，火勢越燒越旺，就覺得好玩。有人更會潑水或加入易燃物質，結果蠟液沸騰爆出，燙傷手腳的情況不少見。」
何健基又提到，曾有人於 1998 年至 2001 年間進行研究，統計威爾斯親王醫院的煲蠟傷者。發現幾年以來，每逢中秋節前後，該院錄得共 26 宗因煲蠟受傷的個案。雖然數字不算多，但足見其風險不容忽視。
「不過近年已沒有相關研究，可能是法例管制了……或者現時已少人玩蠟燭，燈籠都多改為 LED 燈。」
常見傷勢：淺層至深層燙傷不等
煲蠟造成的多為燙傷或燒傷。何健基解釋，醫學上會根據受傷深度分為四級：
－ 最輕微的淺層燙傷（superficial burn）：皮膚泛紅、痛楚，但不會起水泡。
－ 淺層部分厚度燙傷（superficial partial thickness burn）：會出現水泡，需約1至2星期復原。
－ 深層部分厚度燙傷（deep partial thickness burn）：水泡較厚、破裂後恢復慢，約需3星期。
－ 全層燒傷（full thickness burn）：皮膚呈灰黑色、神經受損，嚴重者可能需要植皮。
「幸運的是，煲蠟導致的傷勢多屬第二、第三種，很少會全層燒傷……但若熱蠟濺中眼睛或面部，後果仍可以很嚴重。」
急救貼士：用室溫水降溫
如果不幸被熱蠟濺傷，何健基建議，應第一時間脫下沾有蠟液的衣物，並以室溫水沖洗傷口約 20 至 30 分鐘，幫助降溫及減少皮膚進一步受損。
「千萬不要用冰水或冰塊敷，因為溫差太大，會令血管收縮，加劇組織壞死，也會更痛。」
他補充，若燙傷範圍較小，可用無酒精的消毒液輕輕清潔，再塗上抗生素藥膏及鬆鬆包紮；若傷口範圍大、有水泡或破裂，應立即求醫，由醫生清創、包紮及預防感染。「包紮時不要太緊，以免影響血液循環，尤其是手指或腳趾位置。」
