中秋節｜月餅高糖高脂如何食得健康 低糖月餅名不符實？營養師全面拆解

月餅高糖高脂如何食得健康（Getty Images）

中秋節臨近，月餅自然是節日焦點。傳統雙黃白蓮蓉月餅香濃誘人、奶黃月餅甜滑細膩、冰皮月餅口感清新……但美味背後，是驚人的糖分與熱量。註冊營養師陳可兒便直言，「月餅基本上與『健康』兩個字無緣。」

即使是近年不少品牌都有推出的「低糖月餅」，陳可兒也表示，雖然糖分的確較低，但卡路里卻未必降低，甚至更高，而普遍這些食品會使用的代糖，亦已被世界衞生組織列為「不建議使用」的成分。

雖然如此，節日還是不能沒有月餅。陳可兒便說，不會要求公眾不吃月餅，但建議大家選購時注意成分，挑選較健康的產品，並注意食用分量。

高糖、高脂、高卡路里

陳可兒指出，傳統月餅的主要成分包括豬油、麵粉、糖及鹹蛋黃，「這些材料本身就含大量飽和脂肪與糖分。一個傳統雙黃白蓮蓉月餅約有 800 至 900 卡路里，相當於一碗半飯的碳水化合物。」若以糖分計算，一個月餅則含約 70 克糖，相等於 14 茶匙糖。

她以較具體的例子解釋，「一名 50 公斤的人，需急步行 3 小時才能消耗（卡路里）……若每天多攝取 500 卡路里，一星期體重便增加約 1 至 2 磅。」

她續指，奶黃月餅以煉奶、椰漿及牛油製成，油脂與糖分同樣高；而冰皮月餅雖然沒有用豬油，但主成分是糯米粉與糖，加上甜餡，糖分含量依然驚人。至於五仁月餅，看似健康，其實亦混合火腿與豬油，「脂肪含量不比其他款少。」

「低糖月餅」真的比較健康？

不少人近年改選「低糖」或「無糖」月餅，以為能吃得健康一點。陳可兒則指，部分低糖月餅以代糖取代砂糖，常見成分包括麥芽糖醇等，雖能減少糖分，卡路里卻未必降低，甚至可能更高。

她補充，世界衞生組織（WHO）自 2023 年起，已不建議長期使用代糖，「研究顯示，代糖不僅無助控制體重，還可能增加心血管疾病風險及影響腸道菌群。」

她直言，「無論傳統還是低糖月餅，都不是健康食品。」

營養標籤怎樣看？

陳可兒建議，公眾選購月餅時，應細看包裝後的營養標籤，並與同類型產品比較，「例如在傳統月餅之間比較，而非拿來跟餅乾比。盡量選熱量、糖分及飽和脂肪含量較低的產品。」而根據食物安全中心指引，每 100 克糖少於 5 克可稱為「低糖」，「要在月餅做到這個水平幾乎不可能。」

月餅的建議食用分量

陳可兒說，明白節日食品不可或缺，不會要大家不吃月餅，但要注意分量，「千萬不要以月餅代替正餐。」傳統月餅每次最多只應吃四分之一個；冰皮或迷你月餅則不多於半個。「一般成年人每天最多可吃兩次月餅，但每次份量都要克制。」

若是糖尿病或三高人士，則建議可減少主食份量後再進食月餅，例如少吃半碗飯來「換」月餅，但每次最多只吃八分之一個。

適量享受、控制總量

除了月餅，陳可兒提醒，中秋節期間容易大吃大喝，應特別留意總熱量攝取。她建議可搭配清淡水果如蘋果或西柚取代甜點，但同樣不宜過量。「一份水果大約是拳頭大小的份量，每天最多兩份。」